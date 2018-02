Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Voditelja in urednika nove oddaje Akcènt Vida Petrovčič in Zvezdan Martič. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj Tema prve oddaje, ki jo bo vodila Vida Petrovčič, je jezikovna forenzika. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj Tema druge oddaje, ki jo bo vodil Zvezdan Martič, je doping (ne samo v športu). Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj Dodaj v

Akcènt z Vido Petrovčič in Zvezdanom Martičem

Nova oddaja — strokovno omizje Programa plus na Televiziji Slovenija

1. februar 2018 ob 09:46

Ljubljana - RTV SLO

Na Televizijo Slovenija prihaja oddaja Akcènt, ki jo bosta izmenično povezovala dva voditelja, Vida Petrovčič in Zvezdan Martič. Na sporedu bo ob torkih ob 21.30 na 2. programu Televizije Slovenija, prvič že 6. februarja.

Akcènt je 50-minutno televizijsko omizje, za katerim voditelj vsak teden zbere tri strokovnjake. Z novo oddajo Televizija Slovenija odpira še več programskega prostora za predstavitev znanstvenih dosežkov in dognanj. Vsak teden izpostavljamo znanstvene dosežke (tudi s področja medicine) in strokovno razpravljamo o sodobnih tehnologijah in različnih družbenih fenomenih. Poudarjamo pomen strokovno poglobljenih razprav in obravnav različnih tem s kredibilnimi gosti.

V oddajah Akcènt bodo razpravljali o kriptovalutah, umetni inteligenci, novih možnostih za diagnostiko in terapijo pri raku …

Prvi Akcènt si boste lahko ogledali v torek, 6. februarja, ob 21.30 na TV SLO 2. Tema prve oddaje bo jezikovna forenzika. »Če radi gledate akcijske filme in kriminalke, potem veste, kaj je to forenzika. To je veda, ki se ukvarja s preiskavo človekovih sledi, zlasti kemijskih in bioloških, ki so v kakršni koli zvezi s kaznivimi dejanji. Na podlagi teh sledi je mogoče najti storilca. V prvi oddaji vam bomo predstavili še eno zvrst forenzike – jezikovno. Ali ste vedeli, da je mogoče tudi s primerjavo več besedil ugotoviti, katera od teh je napisal isti avtor?« prvo oddajo napoveduje voditeljica Vida Petrovčič. Več o jezikovni forenziki bo spregovorila s prvimi gosti oddaje: dr. Ano Zwitter Vitez, docentko na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, Andrejem Motlom, vodjem Centra za družboslovno informatiko na FDV Univerze v Ljubljani in dr. Milanom Ojsterškom, profesorjem na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Teden dni kasneje, v torek, 13. februarja, bodo voditelj Zvezdan Martič in strokovni gosti poglobljeno razpravljali o dopingu, in ne samo v športu. »Ljudje nismo zadovoljni s tem, kar nam je dala narava in za doseganje svojih ciljev, za zmage, biti boljši, predvsem od drugih, smo pripravljeni narediti praktično vse. Prestopiti moralne, etične in zakonske meje. Poslužujemo se dopinga, ki ni problem vrhunskega športa ampak družbe. Doping uporabljajo glasbeniki, vojaki, direktorji, znanstveniki, igralci, študentje. In Slovenija seveda ni nobena izjema,« temo omizja napoveduje Zvezdan Martič.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija