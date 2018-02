Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Imer Traja Brizani Foto: SOJ RTV SLO/Domen Pal Ferus Mustafov Foto: SOJ RTV SLO/Miro Podgoršek Big Band RTV Slovenija in dirigent Tadej Tomšič Foto: SOJ RTV SLO/Janez Kotar Ferus Mustafov Foto: SOJ RTV SLO/Miro Podgoršek Dodaj v

Big Band RTV Slovenija in Imer Traja Brizani

sobota, 3. 3. 2018, Kino Šiška

21. februar 2018 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Big Band RTV Slovenija bo v soboto, 3. marca 2018, ob 20. uri v Kinu Šiška z Imerjem Trajo Brizanijem in glasbeno skupino Amala pripravil večer romske glasbe v jazzovski preobleki. Kot gost bo nastopil svetovno znani romski saksofonisti Ferus Mustafov. Koncertu, ki bo sprehod po slogovno barvitem in zvočno slikovitem repertoarju, bo dirigiral Tadej Tomšič.

Glasbeni večer bo poslastica za vse ljubitelje romske glasbe.

IMER TRAJA BRIZANI IN AMALA

Basist in skladatelj Imer Traja Brizani deluje na slovenskem glasbenem prizorišču že več kot tri desetletja. Glasbeno pot je v Sloveniji začel kot basist v ansamblih popularne glasbe, pozneje pa je uveljavil svoje improvizacijske talente v džezu. Na plodni glasbeni poti je izdal več kot dvajset avtorskih albumov in sodeloval s številnimi vrhunskimi domačimi in tujimi glasbeniki. Leta 1993 je ustanovil džezovsko skupino Brizani Project in z njo posnel pet avtorskih albumov. Leta 1995 je ustanovil skupino Amala, katere glasba je preplet tradicionalnih romskih elementov in sodobnih džezovskih prijemov. Brizani je v svoji plodni glasbeni karieri ustvaril bogat glasbeni opus, nastopal na številnih festivalih doma in v tujini ter prejel za svoje delo mnogo nagrad in priznanj. Eden njegovih zadnjih večjih projektov je prvi slovensko-romski muzikal Stekleno jabolko. Nedavno je izdal album For My People, na katerem sodelujeta priznana avstralska pevka Jackie Marshall in mlada slovenska pevka Neža Drobnič. Album, ki je nastal v koprodukciji s svetovno znanim ameriškim producentom Paulom Wickliffom v New Yorku, nagovarja poslušalce v romskem jeziku, s sintezo različnih glasbenih žanrov in tradicij pa dopolnjuje bogat in pisan mozaik svetovne glasbe. Brizani deluje v romski skupnosti kot pedagog, mentor in skladatelj za glasbeno izobraževanje Romov. Njegovo ime je sinonim za novo gibanje v romski glasbeni kulturi, njegova glasba pa pomembna obogatitev slovenske in evropske oziroma nadnacionalne glasbe. Predsednik Republike Slovenije je leta 2016 Brizaniju vročil medaljo za zasluge za ustvarjalni prispevek k uveljavljanju in prepoznavnosti romske kulture v Sloveniji.

FERUS MUSTAFOV

V svoji dolgoletni karieri je Ferus Mustafov posnel ogromno skladb, romsko glasbo pa odlično kombinira z glasbo Bližnjega vzhoda.

Mustafov je največja zvezda v domači Makedoniji, njegovi albumi pa se prodajajo v nakladi več kot sto tisoč izvodov. Ferus je izjemen glasbenik in mojster improvizacije, ki je makedonsko romsko poročno glasbo spremenil v mednarodni fenomen. Prihaja iz "glavnega mesta Romov", Šutka, ki je blizu Skopja. Svoje razumevanje in čutenje glasbe je podedoval od očeta Ilimija Jašarova, ki je znan tudi po tem, da je v makedonsko poročno glasbo vključil saksofon.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija