La Toya, Zmago Sagadin, Slavko Bobovnik, Marcel Štefančič, Lorella Flego in Matej Lahovnik bodo z vami tudi v novi sezoni Bučk. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv oddaje Bučke

Bučke se vračajo 3. marca

Izmišljene novice ob sobotah zvečer na TV SLO 1

21. februar 2018 ob 07:58

Ljubljana - RTV SLO

Na Televizijo Slovenija prihaja 5. sezona priljubljene satirično animirane oddaje Bučke. Na sporedu bo ob sobotah zvečer, prvič 3. marca ob 22.15 na TV SLO 1.

Bučke so satirična oddaja z izmišljenimi novicami, kot si jo je zamislil scenarist in režiser Bojan Krajnc. Zahtevna tedenska produkcija sloni na vrhunski govorni imitaciji vplivnih osebnosti in sinhronizacijah vsakodnevnih posnetkov, ki s teksti Igorja Bračiča dobijo povsem drug pomen. Pri oddaji sodelujejo naši najboljši govorni imitatorji: Tilen Artač, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek, Ana Tavčar Pirkovič, Renato Vindiš in Jasna Kuljaj.

Voditelj Bučk, ki je prva »fake news« – novičarska oddaja na Televiziji Slovenija, je animirani lik Slavka Bobovnika, novinarsko redakcijo pa sestavljajo še komentatorja Marcel Štefančič in Matej Lahovnik, poročevalka La Toya, športni voditelj Zmago Sagadin in Lorella Flego, voditeljica estradnih novic. Animacije pripravlja programer Tadej Fius, Media Atlas, za zvočno podobo pa skrbita tonska mojstra Tom Lemajič in Matej Avsenak.

Oddajo Bučke si je v letu 2017 v povprečju ogledalo kar 7,4 odstotka gledalcev, starih nad 4 leta, kar pomeni, da si je vsako premierno oddajo v povprečju ogledalo blizu 140 tisoč gledalcev. (Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta, gledanost znotraj istega dne)

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Voditelj športa Zmago Sagadin, voditelj Slavko Bobovnik in komentator Marcel Štefančič. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv oddaje Bučke Komentator Marcel Štefančič in politični analitik Matej Lahovnik. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv oddaje Bučke