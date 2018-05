Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skozi življenje Ivana Cankarja gre ob obletnici Cankarjevega rojstva Tretji program Radia Slovenija - program Ars. Osrednji dogodek bo na Vrhniki, na Arsu, na Prvem in Radiu Trst A - RAI. Foto: SOJ RTV SLO/wikimedia Matjaž Pikalo (tudi scenarist) kot Ivan Cankar v igranem dokumentarcu Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja. Foto: SOJ RTV SLO/Friendly Production Rok Vihar kot filmski Cankar v igranem dokumentarcu To delo je v javni lasti. Foto: SOJ RTV SLO/Cebram Ste za Skodelico Cankarja na Prvem? Vsako majsko in junijsko sredo ob 12.30 na Prvem. Foto: SOJ RTV SLO/spletna stran Prvega Ivan pri obedu s Steffi in njeno mamo Albino. To delo je v javni lasti. Foto: SOJ RTV SLO/Cebram Sorodne novice Z Arsom Skozi življenje Ivana Cankarja Dodaj v

Cankarjevo leto v glasu, sliki in besedi

10. maj 2018 ob 11:49

Ljubljana - RTV SLO

Ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja, ki je na današnji dan praznoval rojstni dan, je Slovenija letošnje leto razglasila za Cankarjevo leto. Nocoj na Vrhniki poteka slavnostna akademija, del katere je tudi Arsov osrednji dogodek, literarno-glasbeni večer Skozi življenje Ivana Cankarja. V tem letu pa RTV Slovenija pripravlja še dva nova dokumentarca, TV-adaptaciji Cankarjevih dramskih del ter številne oddaje, posvečene velikemu pisatelju Ivanu Cankarju.

Radio

V kulturnem uredništvu Tretjega programa Radia Slovenija – programa Ars pisatelju namenjajo precejšen del literarnega programa. Od začetka leta so vse literarne oddaje s Cankarjevimi besedili, ki jih lahko slišite v Arsovem rednem sporedu, zbrana na posebni strani Bela krizantema. Tudi Igrani program Arsa pripravlja oziroma obuja nemalo posnetih dramskih del v javnem predvajanju, ki jih plemenitijo tudi pogovori s poznavalci Cankarjevih del in življenja.

Na Prvem programu Radia Slovenija vsako majsko in junijsko sredo v rubriki Skodelica Cankarja izbiramo najljubši Cankarjev citat iz črtic Moje življenje, za katerega lahko glasujejo poslušalci. Prva dva citata je izbral komik in prevajalec Boštjan Gorenc - Pižama. V črticah je Cankar čustveno in prizadeto opisal svoje bridko otroštvo. V središče dogajanja pa je, po besedah Gorenca, postavil svojo mater, njeno požrtvovalnost in nesebičnost do otrok.

Televizija

Televizija Slovenija to pomlad snema oziroma dokončuje dva celovečerna igrana dokumentarna filma, ki nastajata v koprodukciji RTV Slovenija z neodvisnimi producenti. Film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja – Ivan Cankar pripravljata scenarist Matjaž Pikalo in režiser Dušan Moravec. Skozi pripovedko Kurent nam dokumentarec prikaže vse bistvene sestavine Cankarjeve literature in njegovega življenja. Cankarja nam orišejo mnogi sogovorniki, slikovite animirane sekvence pa nam prikažejo čas takoj po koncu prve svetovne vojne, ko se pisateljevo razburkano življenje tudi konča. V filmu še posebej izstopa Jurij Souček, ki interpretira odlomke iz Kurenta.

Drugi film nosi delovni naslov To delo je v javni lasti, scenarist in režiser je Amir Muratović. Prikazuje izoblikovanje mita o največjem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju, o njegovem pisanju, politični drži in boju zoper krivice in malomeščanski drži, o prijateljstvih in ljubeznih. Snemajo ga na Vrhniki, v Ljubljani in na Dunaju, igrane prizore pa te dni tudi v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

Oba filma bosta na sporedu TV SLO po premieri na letošnjem festivalu Slovenskega filma v Portorožu.

V sodelovanju s SNG Drama Ljubljana in Cankarjevim domom bomo posneli televizijski adaptaciji dveh temeljnih Cankarjevih dramskih del iz letošnjega rednega sporeda gledališča, Pohujšanja v dolini Šentflorjanski in Hlapcev. Drami bosta na sporedu TV Slovenija predvidoma ob obletnici smrti Ivana Cankarja, 11. decembra.

O Cankarju bomo govorili tudi v rednih oddajah Kulturno-umetniškega programa, posvečen mu bo Osmi dan, oddaja o literaturi Pisave, Omizje, Panoptikum in pogovorna oddaj Profil, v katerih bomo gostili poznavalce in raziskovalce Cankarjevega književnega opusa, njegovega pomena za Slovence in slovenstvo, ter njegovih številnih vlog in dejavnosti v tedanjem času. Ponovili pa bomo tudi naš dokumentarni feljton Ljubezen in krivda Ivana Cankarja, čigar avtor je Slavko Hren.

Multimedijski center

Na portalu MMC RTV Slovenija bo Ivanu Cankarju jeseni posvečen tematski dan.



Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj.

Vir fotografij: wikimedia, Marko Rozman, Anka Doblekar (oblikovanje), Cebram in Friendly Production

