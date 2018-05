Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! RTV Slovenija bo pripravila številne oddaje, prispevke, soočenja in predvajala predstavitve kandidatov in kandidatk političnih strank in neodvisnih list. Foto: SOJ RTV SLO/Grafika TV SLO V uredništvu Multimedijskega centra bodo tudi letos nadaljevali s posebnim spletnim projektom Grem volit!, ki je namenjen mladim volivcem. Foto: SOJ RTV SLO/MMC TV Slovenija na volilno nedeljo zvečer pripravlja posebno volilno oddajo, ki jo bo vodil Igor E. Bergant, v oddaji bosta izide z zanimivimi gosti v studiu analizirala in komentirala Rosvita Pesek in Marcel Štefančič. Foto: SOJ RTV SLO/arhiv RTV SLO Radio Slovenija k sodelovanju vabi tudi poslušalce. Na elektronski naslov volitve.prvi@rtvslo.si lahko pošiljajo vprašanja, ki bi jih sami zastavili kandidatom. Foto: SOJ RTV SLO/arhiv RTV SLO Dodaj v

Državnozborske volitve 2018 na kanalih RTV Slovenija

Radijska, televizijska in spletna uredništva ob predčasnih volitvah v državni zbor pripravljajo programske vsebine, ki bodo volilcem in volilkam pomagale odločiti se na prvo junijsko nedeljo.

4. maj 2018 ob 13:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako se bo spremenila slovenska politična geografija po predčasnih volitvah v državni zbor? Kdo in predvsem kaj obljublja? Je mogoče obljube izpolniti? Ali trditve, ki jih bomo slišali v predvolilni kampanji zdržijo preverbo in se skladajo z dejstvi? Kaj pa mladi, predvsem tisti, ki bodo letos lahko prvič volili, bodo glede na izkazano večje zanimanje za politiko od prejšnjih generacij, za razliko od njih tudi prišli na volišča?

Na ta in veliko drugih relevantnih in za slovensko prihodnost pomembnih vprašanj bomo odgovarjali v oddajah, ki jih pripravljajo radijska, televizijska in spletna uredništva RTV Slovenija ob predčasnih volitvah v državni zbor. O nas in o prihodnosti bomo odločali 3. junija, cel mesec prej pa bomo imeli možnost informirati in podučiti se o kandidatih, političnih strankah in listah, ki bodo z izvolitvijo krojile nadaljnji razvoj Slovenije. Vsebine bodo po predvajanju oziroma po zaključku prenosa na voljo tudi v spletnem arhivu RTV4D, RTV Slovenija pa bo tudi med kampanjo s posebno pozornostjo in čuječnostjo skrbela za dostopnost vsebin gledalcem. Tako bo sočasno ali z zamikom na TV SLO 3 in MMC predvajala vse volilne televizijske oddaje s tolmačem.

Multimedijski center RTV Slovenija

V uredništvu Multimedijskega centra bodo tudi letos nadaljevali s posebnim spletnim projektom Grem volit!, ki je namenjen mladim volivcem in še posebej izpostavljen na družbenih omrežjih. Spletni projekt Grem volit! je projekt, s katerim v uredništvu MMC želijo volitve, politiko in politične procese približati mladim. Ker je prva izvedba tega projekta v okviru volitev za predsednika države imela zelo pozitivne odzive, bodo z njim nadaljevali tudi v okviru kampanje za predčasne volitve v državni zbor. Kaja Jakopič, urednica uredništva za nove medije je povedala: »Želimo, da mladi sami povedo, kaj jih v povezavi s politiko zanima, na katera vprašanja iščejo odgovore in ali se sploh čutijo kot del političnega življenja v naši državi.«

V prvi izvedbi projekta Grem volit! v okviru volilne kampanje za predsednika države je devet študentov prvič dejavno sodelovalo v političnih procesih s svojim razmišljanjem, soočili so se z vsemi kandidati, z javnostjo delili svoje vtise in pričakali ter pokomentirali izid volitev in volilno kampanjo. Podobno bo zasnovan projekt tudi ob spremljanju predčasnih volitev v državni zbor. Na posebnem portalu, namenjenem predčasnim volitvam http://www.rtvslo.si/gremvolit, bodo objavljene predstavitve kandidatnih list ter vse volilne oddaje in soočenja, predvajana na RTV Slovenija, zaključek projekta Grem volit! pa bo predvidoma s spletnim prenosom iz medijskega središča na volilno nedeljo.

Na spletni strani rtvslo.si bodo v času predvolilne kampanje potekali spletni klepeti s kandidatkami in kandidati na predčasnih volitvah po vrstnem redu, ki bo določen v naprej in usklajen s predstavitvami na TV Slovenija.

Radio Slovenija

Predčasne volitve bodo na Radiu Slovenija spremljali predvsem na Prvem programu – PRVI. Na Radiu Slovenija pripravljajo pet soočenj predstavnikov strank in list, ki bodo kandidirale na predčasnih volitvah v državni zbor. Soočenja bodo trajala uro in pol in bodo potekala v živo v terminu Studia ob 17h. Vsako sredo ob 17. uri bodo s predstavniki strank in list obravnavali različne aktualne teme – od zunanje politike do reševanja problemov v slovenskem zdravstvu. Soočenja bo mogoče v živo spremljati prek Facebooka.

- Prvo soočenje predsednikov vseh strank, parlamentarnih in zunajparlamentarnih, bo v sredo, 9. maja 2018, vodila ga bosta Nika Benedik in Tomaž Celestina.

- V sredo, 16. maja 2018, bo soočenje predstavnikov parlamentarnih strank, vodila ga bosta Urška Jereb in Luka Robida.

- V sredo, 23. maja 2018, se bodo soočili predstavniki zunajparlamentarnih strank. Voditelja bosta Nataša Mulec in Robert Škrjanc.

- V sredo, 30. maja 2018, bo znova dan za soočenje parlamentarcev, voditeljici bosta Snežana Ilijaš in Alenka Terlep.

- Zadnje soočenje predsednikov vseh strank bo nekaj ur pred začetkom volilnega molka. Voditelja bosta Nika Benedik in Tomaž Celestina.

Tanja Starič, vodja projekta Volitve 2018 na Radiu Slovenija in urednica notranjepolitičnega in gospodarskega programa, k sodelovanju vabi tudi poslušalce. Na elektronski naslov volitve.prvi@rtvslo.si lahko pošiljajo vprašanja, ki bi jih sami zastavili kandidatom. »Vaša vprašanja bomo smiselno vključili v soočenja, ki jih pripravljamo,« je dodala.

Vsak dan ob 11.15 bodo na Prvem programu – PRVEMobjavljali prestavitve kandidatov in strank, ki bodo kandidirali v vseh volilnih enotah. Prispevki bodo objavljeni tudi na spletnih straneh MMC (www.rtvslo.si/gremvolit) in PRVEGA (www.radioprvi.si).

Vsak petek bodo objavili sveže rezultate raziskav javnega mnenja, ob 16.30 na Prvem programu – PRVEM pa tudi analizo nastopov kandidatov minulega tedna. Trditve, ki jih bodo kandidati v soočenjih in predstavitvah postavili, bodo novinarji Prvega programa Radia Slovenija preverili in jih soočili z dejstvi in podatki. Avtorica rubrike je Maja Derčar.

Po zaprtju volišč na volilni dan se bodo radijski novinarji v posebno volilno oddajo javljali z vseh prizorišč – iz štabov zmagovalcev, poražencev, najprej z izidi vzporednih volitev, nato pa s svežimi, sprotnimi neuradnimi rezultati volitev. In seveda prvimi analizami in napovedmi nove politične geografije Slovenije. Oddajo bo s številnimi gosti vodila Jolanda Lebar.

Televizija Slovenija

Televizija Slovenija pred letošnjimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami pripravlja pet soočenj – vsa bodo na prvem programu Televizije Slovenija ob 20. uri.

- Prvo, uvodno veliko soočenje, bo v ponedeljek, 7. maja 2018, ob 20. uri, ko se uradno začenja kampanja tudi v programih RTV Slovenija. V to soočenje bodo povabljeni predsedniki vseh strank, parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank ter list. Voditelja tega soočenja bosta Rosvita Pesek in Dejan Ladika.

- Soočenje parlamentarnih strank bo v četrtek, 17. maja 2018, ob 20. uri in ga bodo vodile Erika Žnidaršič, Mojca Širok in Janja Koren.

- Soočenje neparlamentarnih strank v četrtek, 24. maja 2018 ob 20. uri bodo tudi vodile Erika Žnidaršič, Mojca Širok in Janja Koren.

- Soočenje parlamentarnih strank v ponedeljek, 28. maja 2018, ob 20. uri bo vodila Tanja Gobec.

- Zadnje, sklepno veliko soočenje predsednikov vseh strank oz. list, bo v četrtek, 31. maja 2018, ob 20. uri bosta vodila Erika Žnidaršič in Igor E. Bergant.

Ob tem pripravljajo tudi posebne predstavitvene pogovore s predsedniki strank oz. nosilci list v posebnih oddajah po Odmevih. V regionalnih RTV-centrih Maribor in Koper / Capodistria, kjer nastajajo programske vsebine za narodnostne skupnosti, pa pripravljajo predstavitve in soočenja kandidatov za poslanca obeh narodnostnih skupnosti.

Nataša Rijavec Bartha, vodja projekta Volitve 2018 na TV Slovenija: »Kampanjo bomo seveda spremljali tudi v vseh dnevnoinformativnih oddajah, vsak teden sporočali rezultate javnega mnenja, analizirali kampanjo in aktivnosti kandidatov, komentirali soočenja …«

Televizija Slovenija pripravlja tudi zanimive in pestre programske vsebine na volilni dan in večer – potek volitev bodo spremljali že dopoldne, začenši s Poročili ob 11. uri, odštevali bodo čas do zaprtja volišč s posebno informativno oddajo ob 17.30 in objavili izsledke vzporednih volitev ob 19. uri v Dnevniku. Zvečer pa pripravljajo posebno volilno oddajo, ki jo bo vodil Igor E. Bergant, v katero se bodo novinarji TV Slovenija vklapljali iz vseh najpomembnejših volilnih štabov in iz medijskega središča - v oddaji bosta izide z zanimivimi gosti v studiu analizirala in komentirala Rosvita Pesek in Marcel Štefančič.

Predčasne volitve v državni zbor RS bo RTV Slovenija v svojih programih spremljala skladno z zakonom in objavljenimi pravili (www.rtvslo.si/novice_zavoda).

Služba za komuniciranje RTV Slovenija