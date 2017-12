Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenska rokometna reprezentanca bo na Hrvaško odpotovala kot dobitnica brona z zadnjega svetovnega prvenstva v rokometu. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Gregor Peternel je vodja projekta EHF EP v rokometu na TV Slovenija. S prizorišča tekem pa bo tudi komentiral tekme, na katerih bo nastopila slovenska reprezentanca. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Ivo Milovanovič bo na TV SLO 2 komentiral tekme slovenske izbrane vrste. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Roman Pungartnik bo strokovni komentator. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Dodaj v

EHF - Evropsko prvenstvo v rokometu na RTV Slovenija

Med 12. in 28. januarjem 2018 na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

20. december 2017 ob 13:50

ljubljana - MMC RTV SLO

Med 12. in 28. januarjem 2018 bo na Hrvaškem potekalo trinajsto evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga bodo gledalci, poslušalci in uporabniki spletne strani lahko spremljali na kanalih RTV Slovenija. Prvenstvo gostijo štiri hrvaška mesta, in sicer Zagreb, Split, Varaždin in Poreč, za naslov prvaka se bo pomerilo šestnajst reprezentanc. Hrvaška bo prvenstvo gostila že drugič, največ naslovov evropskih prvakov, kar štiri, imajo Švedi, sledijo jim Francozi s tremi.

Slovenski rokometaši bodo igrali v skupini C v Zagrebu, njihovi nasprotniki bodo Nemci, Makedonci in Črnogorci. Prvo tekmo bodo proti Makedoniji bodo odigrali v soboto, 13. januarja 2018. Iz vsake izmed štirih skupin se bodo v drugi del tekmovanja uvrstile po tri najboljše reprezentance.

Športni program Televizije Slovenija bo z evropskega prvenstva na Hrvaškem prenašal vse tekme slovenske reprezentance, večino zanimivih tekem drugih nastopajočih, polfinala in finale. Tekme slovenske ekipe bosta na prizorišču spremljala Ivo Milovanović in Gregor Peternel skupaj s strokovnim sodelavcem Romanom Pungartnikom, preostale tekme tujih reprezentanc pa bo iz ljubljanskega studia komentiral Tomaž Kovšca. Na Hrvaškem bo tudi naša snemalna ekipa z novinarjem Boštjanom Ogrisom. Ob slovenskih tekmah pripravljamo tudi studijski del, ki ga bo vodila Bojana Knez. Gostje bodo rokometni strokovnjaki, in sicer nekdanja slovenska reprezentanta David Špiler in Jure Natek ter trener slovenskih klubskih državnih prvakov Branko Tamše. V petek, 12. 1. 2018, bo ob 20. uri na TV SLO 2 na sporedu posebna oddaja, namenjena evropskemu prvenstvu.

Val 202 bo intenzivno v živo spremljal vse tekme slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu in dogajanje, povezano s slovensko reprezentanco. S prizorišča bosta poročala reporterja Uroš Volk in Marko Pangerc. Ob živih oglašanjih s tekem bo največ rokometnega pridiha v uveljavljeni oddaji Naval na šport, vsak dan ob 9.15 in 17.45 na Valu 202, pogostokrat tudi v jutranjih športnih zgodbah in seveda v Športnih sobotah in nedeljskih športnih popoldnevih. Radijska rokometna ekipa pa bo v času prvenstva snemala tudi podkaste za tiste, ki želijo še globlji vpogled v rokometno dogajanje.

Evropsko rokometno prvenstvo bomo podrobno spremljali tudi na spletni strani Multimedijskega centra RTV Slovenija, v okviru katerega smo pripravili posebni podportal, ki ga najdete na naslovu www.rtvslo.si/ep18. Na njem boste lahko prebrali prav vse zanimive informacije o prvenstvu. Za popestritev pripravljamo številne intervjuje, zgodbe in statistične zanimivosti. Prek MMC-ja si boste lahko ogledali v živo tudi vse tekme, ki jih bo prenašala Televizija Slovenija. Strokovni komentator-kolumnist na MMC-ju bo Ognjen Backović, nekdanji rokometni reprezentant.

