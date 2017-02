Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! KiNG FOO, Nika Zorjan, Sell Out, Omar Naber so prvi štirje finalisti izbora EMA 2017. Prvi predizbor EME 2017 so s plesno-pevsko točko otvorile gostiteljice večera Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak in Tanja Kocman. Na odru se jim je pridružil tudi Mario Galunič. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

EMA 2017: Imamo prve štiri finaliste

Na prvem predizboru EME 2017 je nastopilo osem izvajalcev. Štirje so se uvrstili v finalni izbor, ki bo v petek, 24. februarja 2017.

17. februar 2017 ob 22:00

MMC RTV SLO

KiNG FOO, Nika Zorjan, Sell Out, Omar Naber so prvi štirje finalisti izbora EMA 2017.

Na prvem predizboru EMA 2017 so nastopili KiNG FOO (Wild Ride), Nika Zorjan (Fse), TOSCA BEAT (Free World), Lea Sirk (Freedom), Sell out (Ni panike), Zala (Lalalatino), Alya (Halo) in Omar Naber (On My Way). Vstopnico v finale so si priborili štirje: KiNG FOO, Nika Zorjan, Sell Out, Omar Naber.

Spremljevalni program predizbora EMA 2017

Prvi predizbor EME 2017 so s plesno-pevsko točko otvorile gostiteljice večera Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak in Tanja Kocman. Na odru se jim je pridružil tudi Mario Galunič. Glasbene točke večera pa poleg osmih izvajalcev še Eva Boto, ManuElla in Veseli svatje.

Drugi štirje finalisti bodo znani jutri

V drugem predizboru, jutri, se bodo predstavili Clemens (Tok ti sede), Raiven (Zažarim), Kataya & Duncan Kamakana (Are You There), BQL (Heart of Gold), Ina Shai (Colour me), United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko (Heart to Heart), Tim Kores (Open Fire) in Nuška Drašček (Flower in the Snow).

Novice o izboru

Vsi izvajalci so podrobno predstavljeni na uradni spletni strani ter družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Snapchat (emaevrovizija).

// Na skladbe, uvrščene v finalni izbor EMA 2017, velja embargo na javno predvajanje. //



Foto: Jani Ugrin

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija