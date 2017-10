Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski harmonikar Klemen Leben se bo ljubljanskemu občinstvu predstavil v četrtek, 12. 10. 2017, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Foto: Rebekka Mönch. Finski dirigent, pianist in skladatelj Ville Matvejeff, čigar repertoar sega od klasicizma do sodobnosti, bo na četrtkovem koncertu predstavil svojo skladbo Ad Astra. Foto: RTV SLO Finske harmonije bodo drugi koncert za Simfonični orkester RTV Slovenija v sklopu abonmaja Kromatika. Foto: Matej Kolaković Dodaj v

Finske harmonije - koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

Četrtek, 12. 10. 2017, 19.30, Gallusova dvorana Cankarjevega doma

9. oktober 2017 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Drugi koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v okviru abonmaja Kromatika bo na sporedu v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 19.30 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Na njem se bo predstavil izvrstni slovenski harmonikar Klemen Leben, ki se je šolal v Ljubljani, Weimarju ter na Sibeliusovi akademiji za glasbo v Helsinkih. Veliko pozornost posveča uveljavitvi harmonike kot koncertnega glasbila, tako so mu skladbe posvetili tudi številni slovenski skladatelji, med njimi Lojze Lebič, Črt Sojar Voglar, Nina Šenk in Nana Forte. Koncert, katerega spored vključuje tudi njegovo lastno delo, bo vodil finski dirigent, pianist in skladatelj Ville Matvejeff, čigar repertoar sega od klasicizma do sodobnosti. Uvodoma bo ljubljanskemu občinstvu predstavil svojo skladbo Ad Astra.

Močna prisotnost ljudskega, poganskega, za mnogo Evropejcev tudi eksotičnega, je v finski kulturi prevladovala do sredine 19. stoletja. Klasična glasba, od zborovske prek operne do orkestrske, pa je doživela razcvet v 20. stoletju, čeprav romantik Sibelius še danes ostaja njena krona. Na četrtkovem koncertu bomo lahko prisluhnili njegovi Simfoniji št. 5. Med finskimi skladatelji našega časa med najbolj uveljavljene sodi Kalevi Aho. Sklada predvsem velike forme, kot so simfonije, koncerti in opere, pa tudi komorno glasbo. Po neoklasicističnem obdobju je začel posegati tudi po sodobnejših ustvarjalskih prijemih. Koncert za harmoniko, godala in fagot je nastal leta 2016, krstno so ga izvedli 17. februarja 2017 v sklopu Harmonikarskega festivala v Kokkoli, slovenskemu občinstvu pa ga krstno predstavlja Klemen Leben.

Služba za odnose z javnostjo