Govorimo o raku

Izobraževalno – dokumentarni film TV Slovenija

14. september 2017 ob 08:25

Ljubljana - RTV SLO

Kako razumeti, da smo zboleli za rakom? In zakaj smo zboleli prav mi? Ali to pomeni smrt? Težka in zahtevna vprašanja, ki si jih zastavlja bolnik – včeraj zdrav, danes z diagnozo. Oktober je mesec ozaveščanja o raku dojke, november o testikularnem in raku prostate, zato bomo na TV SLO 2 premierno predvajali izobraževalno – dokumentarni film Rak – sprevržena različica našega normalnega jaza. Na sporedu bo v sredo, 4. oktobra, ob 21. uri.



Težko je razumeti, da bolezen rak izvira iz naših celic oz. da je rakava celica sprevržena različica našega normalnega jaza, kot je pomenljivo zapisal Nobelov nagrajenec Harold E. Varmus leta 1989. Ob diagnozi se prebudijo hude stiske in strah pred smrtjo. Morda tudi želja, da bi poiskali dodatno zdravljenje, dodatne metode.

Seveda je vsak posameznik zgodba zase, in v filmu so z nami svoje zgodbe delili Mojca Senčar, ki se ji je bolezen ponovila, Jaka Jakopič, nekdanji poklicni nogometaš, ki je zbolel v mladih letih in odigral novo tekmo v življenju na drugačnem igrišču, ter Jože Stopar, ki bolezen premaguje z novo metodo – elektrokemoterapijo, ki je plod dela slovenskih raziskovalcev. Vsi trije nas v filmu veliko naučijo o ljubezni do življenja, bolezni navkljub. Ekskluzivno za naš dokumentarec o bolezni, njenih stranpoteh in sprejemanju spregovori tudi vsa družina Senčar.

Vzporedno z osebnimi zgodbami v filmu raka predstavijo tudi številni strokovnjaki multidisciplinarnega tima in razložijo pomen kirurškega zdravljenja, radioterapije, sistemskega zdravljenja ter pomen ambulante za onkološko genetsko svetovanje.

Scenarij za izobraževalno – dokumentarni film je pripravila Katja Stamboldžioski, režirala ga je Ita Obersnu, direktor fotografije je Uroš Hočevar, montažer Andrej Modic. Film je nastal v Izobraževalnem programu TV Slovenija.



Fotografije: Katja Stamboldžioski in iz filma Rak – sprevržena različica našega normalnega jaza

