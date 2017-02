Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Renato Chicco je doma iz Izole. Foto: RTV SLO Bobnar Andy Watson. Foto: RTV SLO Big Bandu RTV Slovenija in Renatu Chiccu lahko prisluhnete v petek, 24. 2. 2017, ob 20.30 v Kinu Šiška. Foto: Matej Kolaković Dirigent večera bo Lojze Krajnčan. Foto: Janez Kotar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hammondove orgle - koncert Big Banda RTV Slovenija in Renata Chicca

Petek, 24. 2. 2017, 20.30, Kino Šiška

17. februar 2017 ob 19:00

Big Band RTV Slovenija bo v petek, 24. februarja 2017, ob 20.30 nastopil v Kinu Šiška z mednarodno priznanim pianistom Renatom Chiccom. Koncert bo v celoti namenjen zvoku hammondovih orgel, ki bodo zazvenele v skladbah soula, bluesa in mainstream jazza. Skladbe za koncert so prispevali Renato Chicco, Lojze Krajnčan, Jože Privšek in Scott Reeves, večina priredb pa je napisana prav za ta koncert. Dirigent bo Lojze Krajnčan.

Izolčan Chicco je sicer deset let živel in deloval v New Yorku ter tam igral z vrsto legendarnih jazz glasbenikov. Na omenjeni petkov koncert je povabil tamkajšnjega bobnarja Andyja Watsona, ki že dolga leta deluje na newyorški jazzovski sceni in sodeluje z Big Bandom Toshika Akiyoshija in Lewa Tabackina, Vanguard Jazz Orchestra in drugimi.

Zadnja leta na jazzovskem prizorišču doživljamo veliko vrnitev hammondovih orgel, ki imajo značilno ‘soulovsko’ obarvan zvok, ki zna biti tudi ‘bluzovsko’ raskav. S takim zvokom in načinom igranja, ki ga je uvedel mojster Jimmy Smith, so hammondove orgle nenadomestljive pri soul in blues različici jazza.

Zaradi njihove priljubljenosti v zadnjih letih jih vse več avtorjev vključuje v skladbe modernega ‘mainstream’ jazza. Hammondove orgle lahko danes najdemo v vseh kombinacijah zasedb, od tria do big banda. Zelo lepo se zvočno zlijejo z drugimi instrumenti in se zlahka uporabijo v različnih kompozicijskih slogih. Naj gre za prirejene jazz standarde ali izvirne skladbe – hammondove orgle najdejo svoj zvočni prostor ter zaznamujejo zasedbo s svojim prepoznavnim zvenom. V teh oplemenitenih zvokih bo tako zazvenel koncert v Kinu Šiška.

Pianist in organist Renato Chicco, doma iz Izole, je potem, ko je končal Srednjo glasbeno šolo v Ljubljani, študiral na oddelku za jazz Univerze za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu, pozneje pa na znameniti bostonski visoki šoli za glasbo Berklee College of Music. V letih od 1990 do 1998 je živel in deloval v New Yorku ter bil član Big Banda Lionela Hamptona (1991–1992) in skupine Jon Hendricks & Company (1991–1997). Renato je v tem času igral v klubih, kot so Blue Note, Birdland in Village Gate, sodeloval v različnih radijskih in televizijskih oddajah ter nastopal na različnih jazz festivalih v Združenih državah, Kanadi, Evropi, Aziji in Južni Ameriki. Poleg tega je sodeloval in snemal z glasbeniki, kot so Lou Donaldson, Woody Shaw, Freddie Hubbard, Clark Terry, Benny Golson, Red Holloway, Al Grey, Joe Williams, Wynton Marsalis, Gary Burton, Milt Hinton, Reggie Workman, Jerry Bergonzi, Steve Grossman, Al Foster in drugi.

Vstopnice lahko kupite na blagajni Kina Šiška, prodajnih mestih Eventima ter na spletni strani eventim.si.

