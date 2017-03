Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Radijske bitke se začnejo 6. marca. Foto: Val 202 Žirija je izbrala dvajset mladih didžejev. Foto: Katja Kodba Voditeljici oddaje Hej, DJ! Maja Stepančič in Uršula Zaletelj. Foto: Val 202 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hej, DJ! na Valu 202

Na Val 202 s ponedeljkom prihaja najbolj hud radijski žur — Hej, DJ!

2. marec 2017 ob 10:10

Ljubljana - RTV SLO

Od 6. marca dalje bo vsak ponedeljek ob 20. uri frekvence Vala 202 prevzela glasba mladih, neuveljavljenih, a nadobudnih in talentiranih mladih DJ-jev, ki jih je izbrala sedemčlanska žirija.

Žirija v sestavi Jernej Sobočan in Andrej Karoli (glasbeno-voditeljski člen), Klara Zupančič in Aša Hlebec (Vičstock), Bojan Cvetičanin (Joker Out, Špil liga), Uršula Zaletelj/Maja Stepančič (voditeljici oddaj Hej, DJ!) in Matej Praprotnik (projektna ekipa) je izmed vseh prijavljenih izbrala 20 najboljših, ki bodo svojo muziko vrteli v desetih spomladanskih oddajah.

V vsaki oddaji se bosta v studijski bitki pomerila dva radijska DJ-ja. Z nasveti jima bodo pomagali številni radijci in glasbeniki, mentorji in prijatelji, ki ju bodo spodbujali v živo in na družbenih omrežjih. V »dvoboju« bo odločal didžejski nastop, ki ga bo z glasovi zapečatilo glasovanje na Facebooku. Dvoboj se bo namreč vsakič v živo prenašal preko omenjenega družbenega omrežja, o zmagovalcu pa bo odločala Facebook publika, ki bo oddajo spremljala v živo in glasovala za svojega favorita. Najboljših 10 DJ-jev (zmagovalcev pomladnih oddaj) se bo uvrstilo v jesenski krog oddaj, najbolj hud DJ pa bo po finalu 27. novembra 2017 na Valu 202 lahko svojo muziko vrtel celo sezono.

Hej, DJ! je multimedijski projekt, ki ga organizira Val 202 in je namenjen predvsem mlajšemu občinstvu. S projektom želijo ustvarjalci oddaje prek glasbe nagovoriti mlade, predvsem tiste, ki imajo radi glasbo, se ukvarjajo z njo, neuveljavljene didžeje, in jim dati priložnost, da se izkažejo pred širšim radijskim in spletnim občinstvom. Izpostaviti želijo ustvarjanje mladih, odkriti bodoče radijske ustvarjalce, ne le klubske didžeje, in jih podpreti na poti do uveljavitve. Mladim želijo pokazati, da radio ni »samo nek zastarel medij, ampak medij, ki si s produkcijo, pristopom in oddajami želi ostati mlad.«

Maja Stepančič in Uršula Zaletelj, voditeljici oddaje, od projekta pričakujeta: »Predvsem dober žur, zanimive didžeje, dobro muziko. Želiva si, da bi didžeja, ki se bosta pomerila v vsaki oddaji, ohranila neko zdravo tekmovalnost. Da bosta dobro spodbujala svoje podpornike — glasovanje bo potekalo izključno prek živega prenosa s Facebooka, zato bo ogrevanje in prepričevanje publike, poslušalcev in gledalcev preko videa ter izstopanje s komadi ključnega pomena. V vsako oddajo bosta didžeja lahko povabila tudi nekaj svojih prijateljev, zato bo vzdušje v studiu žurersko, najbolje pa bo, če bosta do plesa pripravila tudi tiste, ki ne bodo z nami v studiu.«

Služba za odnose z javnostjo