Spomine na leto 1968 bodo na MMC RTV Slovenija zbirali vse leto, 1. maja 2018 pa izmed do tedaj prispelih izbrali najbolj povedne in vznemirljive, ki bodo objavljeni v knjigi in vključeni v mednarodno potujočo razstavo. Foto: SOJ RTV SLO/MMC RTV SLO Spletno mesto je stičišče bogatega in raznovrstnega gradiva, povezanega s 50. obletnico študentskih protestov. Foto: SOJ RTV SLO/MMC RTV SLO

Imate spomin na leto 1968? Delite ga!

MMC RTV SLO pripravil posebno spletno mesto V iskanju svobode 1968-2018

15. februar 2018 ob 13:37

Ljubljana - RTV SLO

V letu, ko obeležujemo 50. obletnico študentskih protestov, je na MMC RTV Slovenija zaživelo posebno spletno mesto, del projekta V iskanju svobode 1968-2018.

Gre za stičišče bogatega in raznovrstnega gradiva, povezanega s temi prelomnimi časi. Poleg uradnih dokumentov in svežih refleksij se bodo na njem zbirali tudi osebni spomini pričevalcev, njihovih sorodnikov in prijateljev. To so lahko fotografije, posnetki, razglednice, pisma, razne zanimivosti, skratka vse, kar dopolnjuje uradno, zgodovinsko podobo teh razburljivih let.

Na MMC RTV Slovenija k sodelovanju vabijo vse, ki hranijo in želijo deliti svoj spomin na leto 1968! Svoj prispevek lahko oddate s klikom na to povezavo.



Spomine bodo na MMC RTV Slovenija zbirali vse leto, 1. maja 2018 pa izmed do tedaj prispelih izbrali najbolj povedne in vznemirljive, ki bodo objavljeni v knjigi in vključeni v mednarodno potujočo razstavo.

O projektu

Projekt V iskanju svobode 1968–2018 je bil zasnovan z željo osvetliti ozadje velikih študentskih protestov v Evropi in spodbuditi k razmisleku, kaj pomenijo za skupno evropsko preteklost in prihodnost na področju gibanj za državljanske pravice. Na predavanjih, razstavah, natečaju in drugih vsebinah projekta bodo sodelovali poznavalci tega časa in študentje iz partnerskih držav ter širšega mednarodnega prostora.

Projekt, pri katerem sodeluje tudi MMC RTV Slovenija, povezuje partnerske organizacije: Beletrino, zavod za založniško dejavnost, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Fundacijo solidarnosti Univerze v Barceloni, Hišo srečevanj z zgodovino iz Varšave. Izvaja se ob finančni podpori programa Evropa za državljane – Evropski spomin.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija