Izdaja nosilcev zvoka umetnostne, ljudske, otroške in jazzovske glasbe pri ZKP RTV Slovenija

10. marec 2017 ob 14:14

Ljubljana - RTV SLO

ZKP RTV Slovenija – Založba kakovostnih programov je v zadnjem letu na nosilcih zvoka izdala 11 projektov tako imenovane umetnostne, ljudske in otroške glasbe in sedem jazzovskih. Na srečanju z avtorji, izvajalci in novinarji so v torek, 7. marca, predstavili komorne, simfonične, vokalno – instrumentalne, ljudske in izdaje z otroško glasbo. Jazzovske in šansone bodo predstavili 22. marca.



Niccolò Paganini: 24 capricci, Op.1 – Žiga Brank (violina) (2016)

Eden najboljših slovenskih violinistov Žiga Brank, profesor na KGBL in AG, ki koncertira doma in v tujini, se zadnja leta intenzivno posveča tudi snemanju; med drugim je njegova prejšnja plošča s solo sonatami Eugèna Ysaÿeja doživela izvrstne kritiške ocene, pričujoči opus znamenitih Paganinijevih capricciev pa je prvi slovenski integralni posnetek in izdaja tega virtuoznega opusa.

Franc Kosem: Reflections (2016)

Kot je v uvodu v strokovni komentar zapisal dr. Gregor Pompe, se je trobenta zaradi svoje svetle jakosti vedno zdela najbolj primerna za izražanje slovesnih občutij, šele v 20. stoletju pa je doživela svoje pravo solistično rojstvo, kar dokazuje tudi izbrani repertoar na plošči solo trobentača Slovenske filharmonije Franca Kosma. S pianisti Nino Prešiček, Klemnom Golnerjem, Hinkom in Mihom Haasom je posnel dela Arturja Honeggerja, Dušana Bavdka, Petra Kopača, Pavla Mihelčiča, Heinricha Sutermeistra, Bohuslava Martinuja, Paula Hindemitha, Toruja Takemicuja in Nine Šenk.

Godalni kvartet Feguš: Slovenska dela za šestnajst strun (2016)

V Godalnem kvartetu Feguš štirje bratje Filip, Simon Peter, Andrej in Jernej delujejo od leta 1992. Ob praznovanju 20-letnice so želeli predstaviti ustvarjalce domačega mesta Maribor in tako so v zadnjih letih v studiih Radia Maribor in Radia Slovenija nastali posnetki godalnih kvartetovViktorja Parme iz leta 1923, Igorja Štuheca iz leta 1954, Tomaža Sveteta I cantici dei Angeli (2004), Maksimiljana Feguša iz leta 1997 ter Kratka predigra za godalni kvartet skladatelja Emerika Berana z začetka 20. stoletja.

Nina Šenk Art / Quadrum / Dreamcatcher / Dialogi & Krogi (2017)

Gre za komplet - zbirko 4 CD-jev skladateljice Nine Šenk, letošnje dobitnice nagrade Prešernovega sklada, v kateri je zajet njen opus od komorne in ansambelske do orkestrske glasbe. Nastal je v sodelovanju s Tretjim programom Radia Slovenija - programom Ars, v zbirki so posnetki najboljših slovenskih izvajalcev, tako obeh simfoničnih orkestrov – simfonikov RTV Slovenija in Slovenske filharmonije – do številnih solistov, komornih ansamblov itd. Vključen je tudi njen Capriccio, ki ga je KGO SF izvedel s solistom Igorjem Mitrovičem na letošnji Prešernovi proslavi in je med studijskimi posnetki najnovejšega datuma. Ploščam je priložena obsežna dvojezična knjižica s strokovnim komentarjem muzikologa Primoža Trdana. Gre za enega največjih glasbenih, snemalnih in založniških podvigov na področju slovenske glasbene umetnosti zadnjih let.

Zmaj v Postojnski jami – muzikal za otroški zbor in pevca – raperja

Hudomušni Zmaj v Postojnski jami – muzikal za otroški zbor in pevca – raperja sta pesnik Milan Dekleva in skladatelj, dirigent in pianist Jaka Pucihar po ljudski pripovedki napisala na naročilo Glasbene produkcije RTV Slovenija za Otroški pevski zbor RTV Slovenija, ki že 60 let ustvarja slovensko otroško glasbeno dediščino. Dodala sta mu tudi pevca – raperja (Boštjan Gorenc – Pižama), nekaj solistov (med njimi Uroš Smolej, Cole Moretti, mladi Tristan Bevc) ter instrumentaliste Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija z dirigentoma Anko Jazbec, zborovodkinjo OPZ, in Jako Puciharjem.

Zmaj v Postojnski jami je izšel v slikanici, za katero je duhovite ilustracije prispeval Marjan Manček, slikanici so ob integralnem besedilu muzikala dodani tudi napotki za uprizoritev in klavirski izvleček Jake Puciharja ter CD plošča s posnetki, ta pa je izšla tudi samostojno.

Violinček 4 (2017)

Bienalna izdaja novih slovenskih otroških pesmi je namenjena vsem, ki imajo radi otroško petje. Violinček se je v 4. izdaji zbirke Violinček, kot pravi njegov »duhovni oče«, vodja projekta in urednik za otroško glasbo na Prvem programu Radia Slovenija Matej Jevnišek, vrnil starejši. Zrasel je, razmišlja malce drugače, se sprašuje o glasbi, ki bi jo rad prinesel v domove, učilnice, na radio. Zato prinaša izbor 22 novih, zrelejših pesmi, skupaj s pesmarico in instrumentali, namenjenih tudi najstnikom, ki se pogosto sprašujejo o stvareh okoli sebe. Prepevajo jih pevke in pevci Otroškega in Mladinskega zbora RTV Slovenija, solistke in solisti, igrajo člani Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi / 50 let – Skozi prostor in čas

Peta izdaja v zbirki nosilcev zvoka Slovenska zemlja v pesmi in besedi ob 50-letnici istoimenske oddaje Prvega programa Radia Slovenija ima naslov Skozi prostor in čas, saj prinaša dokumentarne posnetke ljudskih pevcev in pripovedovalcev različnih slovenskih pokrajin in zamejstva. Kot pravi dolgoletna urednica oddaje in vodja projekta mag. Simona Moličnik, pa je bila obletnica tudi priložnost za nastanek novega dela, ki z orkestrskimi barvami slika potovanje skozi prostor in čas; tako se niti tradicije in naše kulturne dediščine spletejo še v Slovensko suito Alda Kumarjav izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Simona Krečiča.

Aldo Kumar: Tehtanje duš (oratorij) (2016)

Skladatelj Aldo Kumar pa je v zadnjem obdobju ustvaril tudi oratorij Tehtanje duš, deset stavčno kompozicijo za simfonični orkester, mešani zbor, orgle, vokalne soliste, zvonove in šine. Kot je sam zapisal, delo nagovarja k razmišljanju o naših življenjih in poteh, vpetih med domom in begom. Osrednji, IV. stavek Tehtanje duš je arhaična, presunljiva ljudska pripoved, ki izvira iz Sužida pri Kobaridu, tehtanje med dobrim in zlim pa glasbeno odseva skozi različne orkestrske pristope.

Anton Grčar – trobenta (2017)

Gre za restavriran ponatis vinilne izdaje iz leta 1978, s katero se je s Simfoničnima orkestroma SF in RTV Slovenija predstavil takratni osrednji slovenski trobentač Anton Grčar, tudi izjemni profesor in vzornik generacijam trobentačev, ki so ga s to izdajo želeli presenetiti in se mu pokloniti, saj Grčarjeve interpretacije koncertov Haydna, Tomasija, Petrića in Tartinija še danes predstavljajo svetel vzor.

Dissonance: Žuraj – Lebič – Mozart (2016)

Pred tremi leti so odlični odzivi kritikov in občinstva na izvedbo do tedaj nikoli izvajanega Godalnega kvarteta Lojzeta Lebiča iz leta 1983 koncertnega mojstra SF Janeza Podleska in njegove kolege, violinista Matjaža Porovnega in Oliverja Dizdarevića ter violončelista Klemna Hvalo spodbudili k ustanovitvi godalnega kvarteta. Na prvi pogled nenavadno, da si zasedba godalnega kvarteta, ki predstavlja vrhunec ubranosti komornega muziciranja, skupnega dihanja, izbere ime Dissonance (po Mozartovem kvartetu ), – a kvartet ga očitno razume kot simbol želje po iskanju še neuhojenih poustvarjalnih poti. Priostren repertoarni duh se odraža tudi v tem diskografskem prvencu z deli Vita Žuraja, Lojzeta Lebiča in W. A. Mozarta.

Mojca Gal / Sam Chapman / Markus Hünninger / Domen Marinčič: Ri-Cercare – glasba 17. stoletja (2016)

Osrednji opus na plošči so violinske sonate češkega skladatelja 17. stoletja Jana Ignaca Františka Vojte, obkrožajo pa jih dela za baročno zasedbo violine, teorbe, baročne kitare, čembala in viole da gamba Vojtovih sodobnikov Johanna Jacoba Frobergerja, Johanna Heinricha Schmelzerja, Girolama Vivianija, Williama Bradea in Dietricha Buxtehudeja. Plošča se imenuje Ri-Cercare, po skladbi, v kateri se je sama violinistka Mojca Gal preskusila tudi kot avtorica solističnega violinskega dela v baročnem slogu.

Jean John Žan Tetičkovič: The Port of Life

The Port of Life je zvočno doživetje, ustvarjeno na podlagi osebne zgodbe mladega slovenskega skladatelja in bobnarja Žana Tetičkoviča, in »iskrena izpoved imigranta na neizprosni čustveni poti akulturacije.« Tetičkovič je avtorski projekt posnel lani poleti v studiu 26 Radia Slovenija. Pridružilo se mu je še deset poustvarjalcev: Alba Nacinovich, Lenart Krečič, Tomaž Gajšt, Jani Moder, Marko Črnčec, Myles Sloniker in člani godalnega kvarteta Janus Atelier - Matija Krečič, Nejc Avbelj, Barbara Grahor in Zoran Bičanin.

Jani Kovačič & Big Band RTV Slovenija: Silikonski časi (Jazzitette 2)

Publicist Gregor Butala je v Dnevniku o zadnjem Kovačičevem projektu z Big Bandom RTV Slovenija zapisal: »V času, ko se mnogi prilagajajo toku ali polagajo svoje misli 'veljakom' pred noge, se Jani Kovačič ne predaja – po 'cerebralnih vinjetah za jutrišnjo rabo', ki jih je nastanil v hotelu Cerberus, je znova rekrutiral Big Band RTV Slovenija in s pomočjo aranžerja Igorja Lundra izbral in priredil enajst songov, da bi z njimi obeležil čase okoli nas, ki jih bomo morda razumeli šele nekoč …«

Igor Matković Quintet: State of Ku

»Ko razumemo pomen besede KU [praznina], spoznamo, da stvari — ljudje, situacije, razmerja, naša življena — ne glede na to, kako jih vidimo, niso fiksne, temveč dinamične, vedno spreminjajoče in razvijajoče se. So prežete s prikritim potencialom, ki pa se lahko udejanji v vsakem trenutku, « je kot prolog v svoj album zapisal njegov avtor in osrednji protagonist, trobentač Igor Matković. Pri ustvarjanju so se mu pridružili odlični glasbeniki: Milko Lazar na rhodesu in klavirju, Jani Moder na kitari, Jošt Drašler na kontrabasu ter Bojan Krhlanko na bobnih.

Lenart Krečič – Jure Pukl – Klemen Smolej – Žan Tetičkovič: Mladi jazz

Mladi jazz predstavlja prerez štirih projektov, ki so jih štirje instrumentalisti in avtorji mlajše generacije slovenskih jazz glasbenikov v zadnjih letih naredili v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija. Lani so ga nadgradili s to izdajo in koncertom na Slovenskih glasbenih dnevih.

Big Band Orkestra slovenske vojske feat. Vlatko Stefanovski: Kongresni trg, Ljubljana, 20. junij 2015

Big band OSV odlikujejo obvladovanje različnih stilov, kompakten zvok in predanost glasbi. Leta 2015 so v okviru festivala Junij v Ljubljani k sodelovanju povabili svetovno znanega kitarista Vlatka Stefanovskega, gosta svetovnih odrov, simfoničnih orkestrov, jazz in etno festivalov ter na koncertu izvedli makedonske in slovenske tradicionalne napeve v novi preobleki. Tako je nastal ta prvovrstni koncertni album.

Nina Strnad in Peter Mihelič: V luči življenja – Zgodbe slovenske popevke

V spremnem komentarju k albumu je publicistka Nina Novak o sodelovanju Nine Strnad in Petra Miheliča zapisala: »Njun izbor skladb ne ponuja le mozaika slovenske popevke, marveč prav tako skupek življenjskih poti posameznikov, ki so, če že niso zares živeli, vsaj plod domišljije ali želja njihovih avtorjev. Je zbir življenja. Saj je, ne nazadnje, eden izmed ciljev glasbe tudi ta, da se ji prepustimo in da se nam ob njej čas ustavi. Skozi preplet Nininega vokala in Petrove klavirske igre, pri čemer je bistveno, da vsak na svoj način pripoveduje isto zgodbo, se temu pravzaprav niti ni mogoče izogniti.«

Jure Ivanušič: Sonce in sence

Album dvanajstih novih pesmi Sonce in sence je vsestranski umetnik Jure Ivanušič kot nagrajenec Slovenske popevke 2013 posnel s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija.To je njegov tretji album. »Šanson je zame uglasbena poezija z dramskim nabojem, šansonjer / kantavtor je tisti, ki prispeva besedilo, glasbo in interpretacijo. Tako sem se učil od največjih svetovnih šansonjerjev Brela, Brassensa in Ferreja. Zato so na tem albumu tudi Brelove Plin, Lev in Matilda.«

Izid nosilcev zvoka so omogočili Radio Slovenija, Glasbena produkcija RTV Slovenija in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.



Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija

Fotografije: naslovnice CD-jev, izdanih pri ZKP RTV Slovenija