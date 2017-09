Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Izjava za javnost o sinočnjem soočenju na TV Slovenija pred referendumom o Zakonu o drugem tiru

22. september 2017 ob 11:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob koncu sinočnjega soočenja pred referendumom o Zakonu o drugem tiru je prišlo do incidenta, ker udeleženec soočenja Egidij Kozjek kot predstavnik uradno prijavljenega organizatorja referendumske kampanje Stranke enakopravnih dežel ni spoštoval pravil, ki smo jih udeležencem jasno predstavili pred samo oddajo in jih je na začetku oddaje še enkrat ponovila tudi voditeljica: da bodo v primeru nevsebinskih odgovorov, sovražnega ali žaljivega govora najprej opozorjeni, v primeru onemogočanja normalnega poteka oddaje pa bodo morali zapustiti studio. Egidij Kozjek ni upošteval opozoril voditeljice, v nadaljevanju pa je motil normalen potek oddaje z dvigovanjem glasu, metanjem in trganjem papirjev in približevanjem voditeljici, zato so ga varnostniki morali pospremiti iz studia, pri čemer se je upiral. Varnostniki so pri tem ravnali strokovno, kar je potrdila tudi policija, ki smo jo takoj po incidentu poklicali in si je tudi pogledala posnetke s kamer, ki niso bile v neposrednem prenosu. Zato ne držijo besede enega od udeležencev soočenja, da so varnostniki Kozjeka pretepli. Ne držijo tudi navedbe, da se je oddaja zaključila predčasno, nasprotno, oddaja je trajala predvidenih 105 minut. Naj ob tem še poudarimo, da skladno z veljavno zakonodajo in pravili RTV Slovenija omogoča predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju vsem uradno prijavljenim organizatorjem kampanje, ki za to izrazijo interes in si gostov ne izbira sama. Pri tem mora vsem zagotoviti enake tehnične pogoje.

RTV Slovenija, javni zavod