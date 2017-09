Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Big Bandu RTV Slovenija bosta v sklopu abonmajskega cikla v SiTi Teatru med drugim dirigirala Lozje Krajnčan in Tadej Tomšič. Foto: Janez Kotar Prva dva koncerta v sklopu abonmajskega cikla BigBand@SiTi bosta posvečena mojstru Jožetu Privšku, ki bi letos praznoval 80-letnico rojstva. Foto: osebni arhiv Na prvem koncertu, ki bo na sporedu v petek, 6. 10. 2017, bo kot solistka nastopila Nina Strnad. Foto: RTV SLO Novembrski koncert je posvečen 70-letnici legendarnega bobnarja Ratka Divjaka, ki je dolga leta igral pod vodstvom pokojnega mojstra Jožeta Privška. Foto: RTV SLO Dodaj v

Jazzovski večeri z Big Bandom RTV Slovenija v SiTi Teatru

Šest koncertov Big Banda RTV Slovenija z vrhunskim gosti v SiTi Teatru

26. september 2017 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Big Band RTV Slovenija bo skupaj s SiTi Teatrom v petek, 6. oktobra 2017, zakorakal v novo, že tretjo abonmajsko sezono koncertnega cikla za glasbene sladokusce BigBand@SiTi. Na sporedu koncertnega cikla BigBand@SiTi bo od oktobra 2017 pa vse do aprila 2018 šest izvrstnih koncertov z odličnimi glasbenimi gosti, ki vas bodo popeljali na nepozabno in zelo raznoliko glasbeno potovanje.

Prvi koncert, ki bo na sporedu v petek, 6. oktobra 2017, bo posvečen 80-letnici rojstva mojstra Jožeta Privška. Projekt »Trenutki z Jožetom Privškom« je namenjen predvsem vokalnemu jazzovskemu opusu Jožeta Privška, ki je nekaterim precej neznan, zato bo toliko zanimivejši za marsikaterega poslušalca. Seveda bodo obiskovalci koncerta prisluhnili tudi njegovim največjim uspešnicam ter instrumentalnim skladbam. Kot solistka bo nastopila edinstvena Nina Strnad, orkestru pa bo dirigiral saksofonist Lenart Krečič.

Koncert, ki bo na sporedu v petek, 17. novembra 2017, je posvečen 70-letnici legendarnega bobnarja Big Banda RTV Slovenija Ratka Divjaka. V svoji 30-letni karieri v Big Bandu RTV Slovenija je kot vodilni bobnar odigral vrsto nepozabnih koncertov in posnel veliko število skladb. Med drugim je dolga leta igral pod vodstvom pokojnega mojstra Jožeta Privška. Na koncertu bodo predstavljeni predvsem Privškovi aranžmaji znanih jazzovskih standardov.

22. decembra bo Big Band kot vsako leto doslej tudi letos pripravil božično obarvan koncert, tokrat z mladimi »božičnimi zvezdicami«. K sodelovanju smo povabili tri izjemno talentirane, mnogim morda še nepoznane mlade pevke: Uršo Mihevc, Sašo Lešnjek in Simono Plut. Dirigent bo Tadej Tomšič.

Prvi koncert v letu 2018, ki bo na sporedu 19. januarja 2018, smo poimenovali Glasba v teatru – teater v glasbi. Klemen Slakonja, eden glasbeno najbolj nadarjenih slovenskih igralcev, bo z Big Bandom RTV Slovenija ustvaril glasbeno komedijo presenečenj.

S koncertom Swing revival, ki bo na sporedu 16. marca 2017, se bomo spomnili tridesetih in štiridesetih let prejšnjega stoletja, ko so orkestri zvenečih imen, kot so Glenn Miller, Benny Goodman in Count Basie, blesteli v plesnih dvoranah in povzročali pravo swingovsko evforijo. K sodelovanju smo povabili enega najboljših slovenskih swing bobnarjev Gašperja Bertonclja.

Koncertni cikel bomo zaključili na petek trinajstega (13. april 2017), ko se bo Big Bandu RTV Slovenija prvič v svoji karieri na odru pridružila mlada avtorica in pevka švedskih korenin z izjemnim vokalom Marina Martensson. Njene raznolike in razgibane skladbe in nekatere priredbe znanih ustvarjalcev bo orkestriral in glasbeno obdelal Aleš Avbelj, ki bo pri tem projektu tudi vodja orkestra. Obeta se nam edinstven večer v barvah soula in jazza.

Abonma in posamezne vstopnice lahko kupite na spletni strani SiTi Teater in www.mojekarte.si, na telefonski številki 070 940 940 ali elektronskem naslovu info@sititeater.si ter na vseh prodajnih mestih Petrola, OMV, Kompas poslovalnic, v trafikah Mercator hipermarketa in na blagajni Cankarjevega doma.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija