Kaj ti je deklica ali Blazno resno o Desi Muck

12. december 2017 ob 08:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dokumentarni film o življenju in delu najbolj priljubljene slovenske pisateljice, igralke, scenaristke, kolumnistke in tudi televizijske zvezde Dese Muck bo premierno na sporedu v nedeljo, 17. decembra, ob 17.20 na 1. programu Televizije Slovenija.

»V Razvedrilnem programu smo se odločili, da naredimo dokumentarni film o Desi iz več razlogov. Ker smo v zadnjih desetletjih z njo veliko sodelovali, ker je lani dobila Ježkovo nagrado in predvsem zato, ker je izjemna osebnost z unikatno življenjsko zgodbo, ki jo morajo slišati tudi gledalci. Videli bodo njene prijatelje in slišali stvari, ki jih o Desi ljudje še ne vedo, kar je velika dragocenost filma, ki ga je naredil Dušan Moravec. Desa je izjemno odkrit človek, o sebi ves čas piše in govori. Je še ostalo kaj neizgovorjenega? Odgovor je v dokumentarcu.«

Mario Galunič, urednik Razvedrilnega programa TV Slovenija

Dokumentarni film je režiral Dušan Moravec, scenaristka je bila Sonja Javornik, direktor fotografije pa Andrej Lupinc.

“Deso sem občudovala od malega, saj me je navduševala s svojimi ljubezenskimi zgodbami v Anteni, nasveti v Pilu, knjigami in s pojavljanjem na televiziji. Ko sem med snemanjem spoznala njene prijatelje in slišala njihove zgodbe o skupnih dogodivščinah ter hvalnice njej, pa mi je postalo še bolj jasno, da je resnično izjemna osebnost.”

Sonja Javornik, scenaristka

Vsi sogovorniki poudarjajo, da z Deso nikoli ni dolgčas, zato v dokumentarnem filmu ne manjka zabavnih anekdot. O njih so spregovorili: Peter Muck, Ivo Mohorič, Darja Švajger, Vlado Kreslin, Peter Musevski, Hana Stupica, Alan Hranitelj, Ana Izza Sajko, Jure Ivanušič, Karel Gržan, Kristijan Muck, Lila Prap, Mario Galunič, Miha Mazzini, Metka Pavšič, Nataša Vrešnik, Toni Maver, Igor Blažina, Nela Malečkar, Igor Saksida, Primož Petkovšek, Romana Marolk, Slavko Sakelšek, Igor Štamulak, Tilen Artač, Urška Sajko, Vesna Jevnikar, Vili Lamovšek, Zala Sajko, Živa Mejak, Ana Cajnko, Tone Novak in Djulaga Grošić.

“Desa je ena redkih avtoric, ob katerih me je spreletela zavist ob njenem talentu. Ko sem bral njen intervju in je prišla ven vsa njena nesamozavest, sem čisto znorel. Kako je mogoče, da tako talentiran človek tako dvomi o vsem?”

Miha Mazzini

“Ona ne bo pustila, da bi bilo nekaj na pol narejeno. Da bi se samo podpisala pod nek polizdelek.”

Jure Ivanušič

“Desa se je zjutraj peljala nekam na bralno značko, popoldne na drug konec Slovenije z nami odigrat predstavo, vmes je še pisala … Ona sicer govori, da je največji lenuh na svetu, a jaz res ne vem, kdaj ji uspe lenariti pri vsem, kar počne.”

Darja Reichman

“Iz življenja Dese Muck, kolikor ga poznam, bi se dalo posneti film. Vsaj enega. Vse te njene zgodbe - kako je štopala, bežala od doma in jo je potem nekdo pripeljal nazaj domov … Mislim pa, da kolikor je bilo to res težko, jo je to tudi notranje obogatilo.”

Darja Švajger

“V njej je neka potreba po igri. Po tem, da sproži neke situacije in opazuje, kaj se bo zgodilo.”

Nela Malečkar

“Pred leti je rekla, da je statistično večja verjetnost, da jo požre morski pes, kot da najde ustreznega partnerja. No, izkazalo se je, da je slaba vedeževalka.”

Ivo Mohorič

