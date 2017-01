Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Osebnost Primorske 2015 – Angela Lampe – prva, ki je v imenu staršev pred 15-imi leti glasno opozorila na to, da imajo otroci z najtežjimi oblikami prizadetosti v duševnem in telesnem razvoju pravico ostati v bližini doma in da si starši želijo le dostojno živeti ob svojih otrocih. Foto: Alan Radin Spoznavnega srečanja v Centru za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu se je udeležila večina nominirancev, ki se poteguje za laskavi naziv Osebnost Primorske 2016. Srečanje je bilo hkrati tudi priložnost za pogovor s portoroškimi učenci. Foto: Alan Radin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kdo bo Osebnost Primorske 2016?

Zmagovalca bodo razglasili na sklepni prireditvi 21. januarja

11. januar 2017 ob 11:18

RTV SLO

Radio Koper, Televizija Koper in časnik Primorske novice bodo v soboto, 21. januarja, ob 20. uri, že dvanajstič zapored razglasili Osebnost Primorske.

Trije vodilni, med seboj trdno povezani primorski mediji, bodo tako spet izmerili naklonjenost poslušalcev, gledalcev in bralcev pri izbiri osebnosti, ki so na zelo različne načine pozitivno zaznamovale življenje Primorske v letu 2016. Uspešno in odmevno akcijo, ki promovira etične in požrtvovalne posameznike v družbi, so Primorci že povsem vzeli za svojo. Odziv bralcev in poslušalcev, ki glasujejo in izbirajo med izstopajočimi Primorci, je vsako leto presegel vsa pričakovanja.

Na sklepni prireditvi, ki bo letos prvič v Kosovelovem domu v Sežani, bodo Osebnosti Primorske podelili nagrado Zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca. Za dobro razpoloženje bodo poskrbeli priznani primorski glasbeni izvajalci, novogoriški Avtomobili. Na odru se jim bodo pridružile tri vrhunske glasbenice, ki bodo s svojimi vokali obogatile gala prireditev. To bodo Neisha, Severa Gjurin in gostja iz sosednje Hrvaške Nina Kraljić. Gostitelja večera bosta novinarka in voditeljica TV Koper Karin Sabadin ter Marko Strle.

Slovesnost bomo neposredno prenašali na Radiu Koper ter na spletnih straneh rtvslo.si in radiokoper.si. Posnetek prireditve si lahko ogledate na Televiziji Koper dan po prireditvi, v nedeljo, 22. januarja, ob 17.30.

Nominirance, ki se potegujejo za prestižni naslov Osebnost Primorske 2016, bo pred začetkom prireditve sprejel župan občine gostiteljice Davorin Terčon. Prvič so se kandidati in kandidatke srečali že v začetku januarja v portoroškem Centru za komunikacijo, sluh in govor, kjer so se pobliže spoznali, hkrati pa je bilo srečanje tudi priložnost za pogovor z učenci. Mladi so nominirancem postavljali vprašanja in ob tem spoznali, kaj vse lahko v življenju počnemo, če le opravljamo svoje poslanstvo s srčnostjo, požrtvovalnostjo in pogumom.

Kdo so nominiranci za naziv Osebnost Primorske v letu 2016 smo zapisali v spodnji fotozgodbi.

Fotografije: Primorske novice in Alan Radin

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija

Osebnost januarja: Ines Pahor; srednješolka, ki je Primorce prepričala z razstavo ob dnevu spomina na žrtve holokavsta. Foto: Primorske novice Osebnost februarja: dr. Nataša Tul Mandić; ginekologinja, ki je prva posumila, da so anomalije v razvoju ploda pri italijanski nosečnici povezane z okužbo z virusom zika. Foto: Primorske novice Osebnost marca: Poljanka Dolhar; novinarka Primorskega dnevnika, ki je pripravila pomembno razstavo o življenju in delovanju Narodnega doma v Trstu. Foto: Primorske novice Osebnost aprila: Marino Kranjac; ljudski godec, glasbenik, raziskovalec istrskega in poustvarjalec glasbenega izročila. Foto: Primorske novice Osebnost maja: Janko Boštjančič je že dobro desetletje gonilna sila Parka vojaške zgodovine, najmlajšega, a največjega muzejskega kompleksa, ki navdušenje obiskovalce. Foto: Primorske novice Osebnost junija: Sašo Weldt in Primož Gnezda, biologa, ki sta na jajčeca človeške ribice pazila kot na punčico svojega očesa. Foto: Primorske novice Osebnost julija: Lina Kaldana, mama samohranilka, ki je svoje stanovanje dala na voljo drugim mamam samohranilkam, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju. Foto: Primorske novice Osebnost avgusta: Olimpijec Vasilij Žbogar je z uspehi zaznamoval zgodovino slovenskega športa, še posebej slovensko jadranje. Foto: Primorske novice Osebnost septembra: Franko Košuta in Bruno Volpi Lisjak, pobudnika Ribiškega muzeja v Križu, ki predstavlja bogato zbirko in neprecenljivo dediščino in priča o več stoletni tradiciji slovenskega ribištva. Foto: Primorske novice Osebnost oktobra: Igor Komel in Vasja Klavora, najbolj zaslužna za postavitev spomenika slovenskim vojakom, padlim na soškem bojišču v prvi svetovni vojni v Doberdobu. Foto: Primorske novice Osebnost novembra: Nina Luša, predana folklornica in mentorica v Folklornem društvu Val, ki je novembra praznovalo 55 let. Foto: Primorske novice Osebnost decembra: Danijel Krivec, ključni mož v ekipi za obnovo kaninskega smučišča, ki po štirih letih spet obratuje. Foto: Primorske novice