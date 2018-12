Kdo je po mnenju poslušalcev Vala 202 najbolj zaznamoval leto 2018, bomo izvedeli v četrtek, 20. decembra 2018, ob 18. uri v KC Kino Šiška v Ljubljani. Foto: SOJ RTV SLO/Maj Valerij Ime leta 2017 je postal Goran Dragić. Nagrado, mozaik Janeza Mučiča, je v njegovem imenu prevzel selektor moške članske košarkarske reprezentance Rado Trifunović. Foto: SOJ RTV SLO/Jani Ugrin Dodaj v

Kdo bo postal ime leta 2018 na Valu 202?

Slavnostna razglasitev imena leta Vala 202 bo v četrtek, 20. decembra 2018, ob 18. uri v CUK Kino Šiška v Ljubljani.

17. december 2018 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tradicionalna prireditev Ime leta, ki vsako leto decembra zaokrožuje celoletni projekt Ime tedna in Ime meseca na Valu 202, bo letos v četrtek, 20. decembra 2018, ob 18. uri v KC Kino Šiška v Ljubljani. Prireditev boste lahko spremljali na Valu 202 in prek video prenosa na www.val202.si in Facebook strani Vala 202.

Poslušalci Vala 202 so prek celega leta izbirali izjemne posameznike, ki so s svojimi znanstvenimi in športnimi dosežki, humanitarnostjo ter inovativnostjo navdihovali skozi celo leto.

Ime januarja je Igor Zupan, kardiolog Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, v katerem so prvi v tem delu Evrope sedmim bolnikom vstavili najmanjše srčne spodbujevalnike na svetu. »Zdaj imamo vso tehnologijo za spodbujanje srca, ki jo imajo drugod po svetu, brez izjem,« je dodal. Spodbujevalnik Micra vstavijo v srce brez kirurškega reza, skozi veno v dimljah.

Za ime februarja so poslušalci izbrali Bojana Gantarja, direktorja Alpine, žirovskega obutvenega podjetja, ki je odkupilo blagovno znamko propadlega tržiškega čevljarskega velikana Peko.

Ime marca je po izboru poslušalcev postal Primož Velikonja, pobudnik in vodja akcije, v kateri ekipa reševalcev kočevskega zdravstvenega doma že več kot desetletje dvakrat mesečno brezplačno izobražuje gasilce, policiste in druge, ki se želijo naučiti, kako pomagati pri zastoju srca.

April je zaznamoval Primož Roglič, slovenski kolesar, ki je dosegel največji uspeh svoje kariere – zmagal je na dirki po Baskiji.

Ime maja je Miha Kos, vodja Hiše eksperimentov, kjer z inovativnostjo pri spodbujanju ustvarjalne radovednosti otrok in mladih, že več kot 20 let skrbi za neprecenljiv prispevek k promociji znanosti. Za številne dejavnosti ga je z medaljo za zasluge odlikoval tudi predsednik republike.

Za ime junija so poslušalci izbrali Jožeta Weissa, poveljnika črnomaljskega štaba Civilne zaščite, ki je koordinirala obsežno akcijo pomoči vsem prizadetim v neurjih, ki so prizadela Črnomelj in okolico. Klicu na pomoč se je solidarno odzvalo približno 3000 gasilcev iz 14 slovenskih gasilskih regij, gasilci iz Karlovca ter drugi prostovoljci, ki so zaščitili ali pomagali pri prvi sanaciji kar 1100 prizadetih objektov.

Jernej Kenda, vodja festivala Gora rocka, ki ga na Šentviški planoti nad Tolminom sooblikuje več kot 250 prostovoljcev in domačinov in vsako leto zaznamuje poletno festivalsko dogajanje, je postal ime julija.

Ime avgusta je Tomo Novosel, direktor neodvisnega mednarodnega festivala kratkega filma SHOTS, ki je tako Slovenj Gradec kot Koroško postavil na filmski zemljevid sveta. Festival izstopa tako po kakovosti, sodi med 20 najboljših filmskih festivalov v Evropi, kot po številu obiskovalcev, saj si je filme ogledalo več kot 1800 ljudi.

Ime septembra je postala Polona Lah, vodja projektov v Domu Danice Vogrinec v Mariboru, kjer so to poletje organizirali odlično obiskano počitniško varstvo za več kot sedemsto otrok, upokojenci pa so svoj dom deset tednov delili z najmlajšimi. »Otroci so starejše stanovalce doma učili uporabljati računalnike in pametne telefone, starejši so otroke učili igre iz preteklosti. Razvila se je harmonija. Stanovalci so se veselili vsakega dne.«

Ime oktobra je postal Uroš Ahčan, kirurg, ki je v karieri dosegel vse, kar je v medicini sploh mogoče doseči. Pod njegovim vodstvom mu je z ekipo v UKC Ljubljana uspel še en izjemni dosežek. S 3D-modelom so naredili nov nos iz kosti in mehkih tkiv iz podlakti, ga tam pustili en mesec, nato pa ga prestavili na obraz pacientke.

Ime novembra je postala Nina Fokter Dovnik, specializantka na oddelku za onkologijo UKC Maribor, ki je na specialističnem izpitu dosegla največje možno in hkrati najvišje število točk med 360 kandidati z vsega sveta.

David Gale, reševalec na reševalni postaji Škofja Loka, ki je na zasebni vožnji v Ljubljani opazil osebo s srčnim zastojem, nemudoma ukrepal in s pomočjo defibliratorja še pred prihodom reševalne ekipe, rešil človeško življenje, je ime decembra.

Prireditev Ime leta

Prireditev Ime leta že tradicionalno zaključi celoletni projekt Vala 202, kjer poslušalci vsak mesec izberejo ime tistega, ki je s svojim delovanjem pustil največji vtis. Voditelja letošnje prireditve bosta Anja Hlača Ferjančič in Maj Valerij, v ekskluzivnih glasbenih nastopih pa se bo predstavila skupina Indigo z glasbenimi gosti in peterica popularnih slovenskih glasbenikov s priredbo zimzelene slovenske popevke.

Zahvalili se bodo tudi projektu Botrstvo v Sloveniji, ki je že več kot 6 let vključen v celoletni izbor ime tedna na Valu 202.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija