Kdo bo postal osebnost Primorske 2017

Slavnostna razglasitev bo v soboto, 20. januarja, ob 20.00 v Kosovelovem domu v Sežani

10. januar 2018 ob 16:03

Sežana - RTV SLO

Radio Koper, Televizija Koper in časnik Primorske novice bodo v soboto, 20. januarja 2018, ob 20. uri že trinajstič zapored razglasili Osebnost Primorske. Naklonjenost poslušalcev, gledalcev in bralcev treh primorskih medijev pri izbiri osebnosti, ki so na zelo različne načine pozitivno zaznamovale življenje Primorske v letu 2017, so merili vseh dvanajst mesecev preteklega leta. Primorci so uspešno in odmevno akcijo, ki promovira etične in požrtvovalne posameznike v družbi, že pred leti vzeli za svojo.

Na sklepni prireditvi, ki bo v veliki dvorani Kosovelovega doma v Sežani, bodo Osebnosti Primorske podelili nagrado zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca. Za dobro razpoloženje bo poskrbela glasbena skupina Gedore, na odru pa se jim bodo pridružili solisti Helena Blagne, Štefica Stipančević, Gregor Ravnik in Iztok Novak Easy. Voditelja prireditve bosta novinarka in voditeljica Karin Sabadin in odgovorni urednik slovenskega programa TV Koper Matej Sukič.

Poslušalci, gledalci in bralci treh primorskih medijev boste za svoje izbrance lahko glasovali od sobote, 13. Januarja, od 12.00, do četrtka, 18. januarja 2018 do 24.00.

Slovesnost bomo neposredno prenašali na Radiu Koper ter na spletnih straneh rtvslo.si in radiokoper.si. Posnetek prireditve si lahko ogledate na Televiziji Koper dan po prireditvi, v nedeljo, 21. januarja, ob 17.30.



Nominiranci za naziv Osebnost Primorske v letu 2017 so predstavljeni v spodnji fotozgodbi:

Januar - Ingrid Celestina in Suzana Todorović, poklon Šavrinki, poklon Ženski Dve ustvarjalni, močni ženski - založnica, vodja knjigarne in znanstvenica, ki ji je suhoparnost izražanja tuja, saj posebej ljubi narečja, sta se povezali v skupno zgodbo, da bi se spoštljivo poklonili neštetim ženskam. Povezala ju je radovednost, strokovnost, ljubezen in spoštovanje, zatosta skupaj uredili izjemno monografijo Šavrinka. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice Februar - Nadja Velušček in Anja Medved, zgodbe primorskih gorečih vasi sta »vžgali« v platno in spomin Prvič v trinajstih letih imamo zmagovalni tandem, ki si je v sorodu. Mama in hči sta vsaka zase podpisali številne dokumentarne filme o goriškem obmejnem prostoru. Februarja pa sta skupaj predstavili nov film Vžagano v spomin, ki prikazuje spomine na požige primorskih vasi med drugo svetovno vojno. Na filmsko platno sta prenesli zgodbe ljudi, ki nikoli niso bili v soju žarometov, posvetili pa sta se predvsem njihovemu trpljenju. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice Marec - Benjamin Ličer, njegov pogled iz zraka rešuje življenja na Zemlji Benjamim Ličer je pilot širokega srca. Njegovih 40 let letalske kariere opisujejo mnogi presežniki. Tam zgoraj, na odprtem nebu, je svoboda, tam se vidi na kopno in morje, tam lahko pomagaš na poseben način. V povezavi s Civilno zaščito so se v 38 letih napisale številne zgodbe s srečnim koncem, ki jih je ostro oko lahko samo s pogledom iz zraka odkrilo na kopnem in morju. Njegova največja želja je, da bi Obalni letalski center Portorož pridobil novo letalo za gašenje požarov. Če bi Slovenija kupila ali najela letalo, potem bi lahko rešili še kakšen požar ali naravno nesrečo več. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice April - Marta Verginella, znanstvenica, raziskovalka položaja žensk Vloga in položaj ženske nekoč in danes sta velik raziskovalni izziv ene najprodornejših slovenskih intelektualk, zgodovinarke, redne profesorice obče zgodovine in teorije zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Tržačanke, ki živi in dela, med Trstom in Ljubljano. Evropska raziskovalna komisija je med prijavami več kot 230 raziskovalcev in raziskovalk iz 20 držav izbrala tudi njen projekt. Prejela je dva milijona evrov za raziskavo o vlogi in položaju žensk na območju Slovenije in v regiji v prejšnjem stoletju. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice Maj - Doroteja Dobrinja, medicinska sestra – to je njeno poslanstvoPediatrija je njen drugi dom. Verjame v prijazno zdravstveno oskrbo. Že drugi mandat je tudi predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper. Ženska, mama, tudi že nona, medicinska sestra, ki ljubi svoj poklic in je za svojo prizadevnost 12. maja, na mednarodni dan medicinskih sester, je kot edina iz Primorske prejela zlati znak, stanovsko odličje, ki ga podeljuje Zveza medicinskih sester, babic in tehnikov. Da bo nekoč medicinska sestra, je vedela že kot otrok. Doroteja Dobrinja svoje poslanstvo živi. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice Junij - Želimir Božič, zobozdravnik s »pro bono« ambulanto Zobozdravnik zasebne prakse iz Matenje vasi pri Postojni. Ob upokojitvi se je odločil, da bo svoje delo, znanje in ambulanto brezplačno ponudil ljudem, ki si zaradi socialne stiske ne morejo privoščiti zobozdravstvenih storitev. Njegova »pro bono« zobna ambulanta je druga v Sloveniji, a pionirske sorte na Primorskem. Vrata odpira ranljivim skupinam iz postojnske in pivške občine, Slovenska filantropija bo vanjo napotila tudi prosilce za mednarodno zaščito in migrante, ki ta status že imajo. Želimir Božič je v svojem okolju znan in spoštovan po dobrih delih in humanitarnosti. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice Julij – Domen Pregeljc, bodoči mladi znanstvenik Gimnazijec iz Hrpelj, dijak četrtega letnika Gimnazije Vič v Ljubljani, je v poletje vstopil z dvema medaljama z znanstvenih tekmovanj v ZDA in s še eno zmago. Domen Pregeljc je najprej na olimpijadi Isweeep v Houstonu osvojil srebrno medaljo, nato pa na olimpijadi Genius v New Yorku zlato medaljo in absolutno prvo mesto. To mu je uspelo po dveletnem raziskovalnem delu pod vodstvom strokovnjakov s Kemijskega inštituta. Z molekularno simulacijo je proučeval delovanje encimov v osrednjem živčevju in poškodbe, ki vodijo v odmiranje nevronov ter s tem povezane nevrodegenerativne bolezni, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. En njegov znanstveni članek je že objavljen, drugi na objavo še čaka, prejel je tudi že dve ponudbi za prihodnje šolanje in štipendijo v ZDA. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice SOJ RTV SLO/Primorske noviceAvgust - Aleksander Ipavec Ipo, z "Muziku z vseh vetrov" povezal migrante Zamejski Slovenec z Opčin je v srčni in ustvarjalni projekt zbral pribežnike iz Pakistana in z njimi pripravil glasbeni projekt. To so mladi fantje, ki jim življenje ni prizanašalo. Projekt, ki povezuje ljudi. Profesor glasbe v Špetru in v Tolminu, glasbenik na številnih odrih. Harmonika je njegov instrument, ima tudi zelo posebno harmoniko Da Vinci, ki je nastala po skicah velikega Leonarda da Vincija in ima zelo poseben, flavti podoben zvok. Njegova velika ljubezen je tudi tango, njegov otrok je trio Etnoploč, piše filmsko glasbo in glasbo za dokumentarne oddaje. Glasba je ljubezen, je življenje. September - Žarko Trušnovec, solidarno in z občutkom do ljudi, v gorah in v doliniŽarku Trušnovcu, človeku pretanjenega občutka in obširnega znanja, načelniku Gorske reševalne službe Tolmin, bi se ta naslov morda zdel pretiran, a je le delček tiste misli, ki so jo v brezhibni slovenščini, v pravilnem sklonu in z vsemi strešicami, ki jih ima naš jezik, vgravirali v Targa d'argento v Pinzolu v Italiji, kjer je prejel pomembno mednarodno priznanje. Nagrado podeljujejo reševalcem, gasilcem, zdravnikom, vojakom in drugim najbolj zaslužnim, ki svoja življenja nesebično tvegajo za druge. Kot gorski reševalec ima za seboj že več kot 750 posredovanj. Je tudi vodja državne ekipe za psihološko pomoč pri civilni zaščiti in pomaga reševalcem pri soočanju s travmami po najtežjih nesrečah. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice Oktober - Drago Mislej – Mef, vsestranski ustvarjalec, prejemnik nagrade Franeta Milčinskega Ježka Upravičeno velja za enega najboljših avtorjev besedil v Sloveniji, o čemer pričajo številne nagrade s festivalov, zdaj pa življenjsko priznanje, ježkova nagrada. Je avtor 400 skladb. Mef pa ima še drugo plat, novinarsko, ki ga spremlja že od študija in je poleg glasbe njegova druga obleka. Radio, televizija, Primorske novice in zdaj izolski tednik Mandrač so etape dolge zgodbe, ki so povezane z njegovim odzivanjem na dogajanje doma in po svetu. Izolan, že od leta 1980, čigaršnje ime povežemo z nesporno najbolj znano in priljubljeno Ljubljansko ulico, katere glas seže daleč po Sloveniji in čez mejo. Motor in duša te ulice, ki je že metafora za, med seboj povezane skupnosti, druženja in prijaznega sobivanja, je Mef. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice November - dr. Tadej Slabe, Kras in kraški kamen – njegove večne ljubezniDr. Tadej Slabe je predstojnik Inštituta za raziskovanje krasa že od leta 1995, čeprav je tam delal že prej. Na svoji strokovni poti je prepotoval ves svet, posebej ga je prevzela kitajska kraška pokrajina. Pod njegovim vodstvom se je inštitut razvil v vodilno raziskovalno in študijsko krasoslovno središče. Je tudi pobudnik in soustanovitelj edinega študija krasoslovja v svetu in mednarodne krasoslovne akademije. Na stropu svojega balkona v Jakovici si je uredil plezalno steno. Enako rad kot stene in kamen pa ima tudi morje in Piran, kjer ima z družino drugi dom in kjer se bo, ko bo življenje zaplulo v mirnejše vode, tudi ustalil. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice December - Romeo Volk, ljudski godec, jasličar, poznavalec našega izročilaRomeo Volk je eden najtemeljitejših poznavalcev ljudskega izročila na Primorskem in v širšem prostoru. Za razstavo v Rimu je pripravil papirnate jaslice. Ustvaril jih je iz embalažnih škatel, papirčkov bombonov, ovojev "čokolatinov", pobarval pa jih je z živimi barvami, tako da na eni najbolj znanih razstav jaslic na svetu zelo izstopajo. Ob novici, da je bil izbran za osebnost Primorske meseca decembra 2017, je dejal: "Vesel sem te zmage, čeprav se nerad izpostavljam v javnosti. Naša dediščina je lepa in dragocena, morda se tega ne zavedamo dovolj, morda včasih preveč cenimo tuje in premalo domače. Naša dediščina je avtogram našega naroda, brez nje ne bi bili to, kar smo." Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice