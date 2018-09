Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Izštekanih 25 - 4. decembra 2018 ob 20. uri v Kinu Šiška. Foto: SOJ RTV SLO/Maj Valerij Avtor in voditelj oddaje Izštekani Jure Longyka tudi za letošnjo obletnico obljublja nepozaben koncert. Foto: SOJ RTV SLO/Alan Orlič Spomin na lanske Izštekane - Izštekanih 10: Siddharta z gosti. Foto: SOJ RTV SLO/Alan Orlič 18. septembra 2018 bo Izštekane obiskala igralka in šansonjerka Lara Jankovič. Foto: SOJ RTV SLO/Osebni arhiv 13. novembra 2018 bodo v nove zvočne razsežnosti zapluli ajdovski punkrockerji Elvis Jackson. Foto: SOJ RTV SLO/Luka Rudman Dodaj v

Koncert Izštekanih 25 bo!

4. decembra 2018 ob 20. uri v Kinu Šiška

5. september 2018 ob 09:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izštekani letos praznujejo četrt stoletja! Legendarna radijska oddaja Vala 202 bo obletnico pospremila z ekskluzivnim koncertom Izštekanih 25 v Kinu Šiška 4. decembra 2018 ob 20. uri. Obljubljajo slavje, zazrto v prihodnost, polno preobratov, presenečenj, prepletanj, sodelovanj. Z izvajalci, ki sprejmejo izštekani izziv s srcem in brez zadržkov. Z glasbo, ki je ne morete slišali nikjer drugje.

Izštekanih 25 bo že šesta velika decembrska izdaja te oddaje. Po dvajsetletnici z naslovom Izštekanih 20, ko so na velikem koncertu sodelovali tudi godalci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, se je koncert v prihodnjih letih ustalil pod imenom Izštekanih 10. Leta 2014 so k sodelovanju pritegnili Big Band RTV Slovenija, leta 2015 člane Simboličnega orkestra, leta 2016 izvajalce, zbrane v projektu Sounds Of Slovenia, in leta 2017 skupino Siddharta z desetimi gosti. Vsakič se je v odmevnem, razkošnem in ekskluzivnem triurnem koncertu na odru zvrstilo več deset glasbenikov. Posnela jih je tudi Televizija Slovenija, povezoval pa jih je avtor in voditelj oddaje Izštekani Jure Longyka.

Vstopnice za Izštekanih 25 so že na voljo tukaj.

Jesenski gosti Izštekanih

Lara Jankovič

18. septembra 2018 bo Izštekane obiskala igralka in šansonjerka Lara Jankovič. Poleg zadnjega albuma Kako diši svoboda, kakšne barve je mir bo z gosti predstavila prerez skozi svojo dobri dve desetletji dolgo glasbeno pot.



Nude

16. oktobra 2018 se bodo v sklopu praznovanja svoje petindvajsetletnice prvič izštekali celjski pop-rock prvaki Nude. Izštekali bodo svoje največje uspešnice in pripravili tudi kakšno presenečenje.

Elvis Jackson

13. novembra 2018 bodo v nove zvočne razsežnosti zapluli ajdovski punkrockerji Elvis Jackson. Z gosti bodo obogatiti svojo glasbo s pihali in trobili.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija