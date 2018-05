Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lea Sirk se je s pesmijo Hvala, ne! uvrstila v veliki finale 63. izbora za Pesem Evrovizije Foto: Andres Putting Voditeljice letošnje Pesmi Evrovizije 2018 – Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Foto Andres Putting Neposredni prenos velikega finala letošnje Pesmi Evrovizije lahko spremljate v soboto, 12. maja, od 21. ure dalje na TV SLO 1, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D. Foto: SOJ RTV SLO Mojca Mavec bo pred pričetkom velikega finala Pesmi Evrovizije predstavila Lizbono, letošnjo gostiteljico tega velikega festivala. Foto: Arhiv oddaje Lizbona, 12 točk Dodaj v

Lea Sirk z energičnim nastopom v veliki evrovizijski finale

Veliki finale bo v soboto, 12. maja, od 21. ure dalje v neposrednem prenosu na RTV Slovenija

10. maj 2018 ob 23:22

Ljubljana,Lizbona - RTV SLO

Znani so vsi finalisti letošnjega izbora za Pesem Evrovizije! Letošnji gostiteljici in državam velikih pet se je v torek zvečer pridružilo 10 finalistov iz prvega predizbora, v četrtek pa še druga deseterica finalistov – med njimi je tudi naša letošnja evrovizijska predstavnica Lea Sirk.

Na velikem odru Arene Altice v Lizboni je Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!,s spremljevalnimi plesalkami Karin Putrih, Tajdo Kožamelj, Veroniko Škrlj in Anjo Möderndorfer ter spremljevalno vokalistko Karin Zemljič, nastopila kot predzadnja, 17. po vrsti. Lein energični nastop so evrovizijski gledalci in poslušalci ter strokovne žirije nagradili z vstopnico za veliki finale 63. izbora za Pesem Evrovizije 2018.

V velikem evrovizijskem finalu v soboto, 12. maja, bo nastopilo 26 držav. Neposredno v veliki finale se je uvrstilo šest držav – Portugalska kot letošnja gostiteljica ter predstavniki ˝velikih pet˝, tj. Francije, Italije, Nemčije, Španije in Velike Britanije. Šesterici so se iz prvega predizbora pridružili predstavniki Avstrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bolgarije, Albanije, Finske in Irske, iz drugega predizbora pa predstavniki Srbije, Moldavija, Madžarska, Ukrajina, Švedska, Avstralija, Norveška, Danska, Slovenija in Nizozemska.

Evrovizijsko občinstvo bodo tudi skozi veliki finale letošnjega tekmovanja popeljale štiri voditeljice: Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Komentator televizijskega prenosa bo Andrej Hofer, točke slovenskega glasovanja pa bo v Lizbono sporočila Maja Keuc. Neposredni prenos velikega finala boste lahko spremljali od 21. ure dalje na TV SLO 1, Valu 202, Radiu Maribor ali RTV 4D.

Evrovizijsko občinstvo bodo tudi skozi veliki finale letošnjega tekmovanja popeljale štiri voditeljice: Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Zmagovalno skladbo bodo izbrali gledalci in poslušalci ter petčlanske strokovne žirije v vseh 43-ih državah udeleženkah. Slovensko strokovno žirijo sestavljajo Mitja Bobič, Sara Briški Cirman (Raiven), Alenka Godec, Nikola Sekulović in Martin Štibernik. Komentator televizijskega prenosa bo Andrej Hofer, točke slovenskega glasovanja pa bo v Lizbono sporočila Maja Keuc. Neposredni prenos velikega finala boste lahko spremljali od 21. ure dalje na TV SLO 1, Valu 202, Radiu Maribor ali RTV 4D.

Tik pred prenosom evrovizijskega finala si lahko na TV SLO 1 ob 20.00 ogledate posebno predevrovizijsko oddajo Lizbona, 12 točk. Avtorica in voditeljica Mojca Mavec oddajo napoveduje: »Letošnja gostiteljica izbora za Pesem Evrovizije je uspešno izstopila iz gospodarske krize in v zadnjih letih postala ena najbolj vročih turističnih destinacij v Evropi. A od vseh znamenitosti je prav glasba tista, ki še danes zaznamuje mesto. Sprehodili se bomo skozi glasbeno zgodovino mesta, ki danes slovi kot prestolnica fada in center ustvarjanja glasbenih fenomenov, kot so Mariza ali Madredeus, in spoznali, zakaj je Portugalska potrebovala toliko časa, da je prišla na glasbeni zemljevid sveta.«

Priprave na izbor EMA in na Pesem Evrovizije 2018 lahko spremljate na MMC-jevem portalu EMA 2018, na facebooku, twitterju, instagramu in youtube kanalu ter na snapchatu (EMAEvrovizija). Več o samem izboru Pesem Evrovizije 2018 pa lahko spremljate na uradni spletni strani Eurovision Song Contest.

Avtorji fotografij so Andres Putting (EBU), Thomas Hanses (EBU) in arhiv oddaje Lizbona, 12 točk.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

