Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nedeljske matineje Simfoničnega orkestra RTV Slovenija boste v sezoni 2017 lahko spremljali 15. in 29. januarja, 19. februarja, 19. marca in 23. aprila. Foto: Janez Kotar Mozartinam boste lahko prisluhnili v Slovenski filharmoniji, v dvorani Marjana Kozine, ob 11. uri. Foto: Hugo Šekoranja Vsi, ki bi si radi zagotovili abonma ali vstopnico za katerega od omenjenih koncertov, pokličite po telefonu 01 475 24 69 ali pa pošljite e-sporočilo na naslov gprtv@rtvslo.si. Foto: Matej Kolaković Prvi od petih koncertov v sklopu abonmaja Mozartine bo na sporedu v nedeljo, 15. januarja 2017. Foto: Matej Kolaković Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mozartine 2017

Prvi koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v sklopu abonmaja Mozartine bo v nedeljo, 15. 1. 2017.

5. januar 2017 ob 14:55

MMC RTV SLO

Simfonični orkester RTV Slovenija bo v novo leto zakorakal z novim abonmajem, saj je že v nedeljo, 15. januarja 2017, na sporedu prvi izmed petih koncertov iz koncertnega cikla Mozartine. Nedeljske matineje Simfoničnega orkestra RTV Slovenija boste v sezoni 2017 lahko spremljali 15. in 29. januarja, 19. februarja, 19. marca in 23. aprila, in sicer v Slovenski filharmoniji, v dvorani Marjana Kozine, ob 11. uri.

Na prvem januarskem koncertu bo Simfonični orkester RTV Slovenija nastopil pod taktirko dirigenta Knuta Andreasa, ki je eno od štirih svežih dirigentskih imen v ciklu Mozartin. Slednji je muzikolog, pedagog, germanist ter umetniški vodja simfoničnega orkestra Collegium musicum v Potsdamu. V pestro zasnovanem sporedu se bosta kot solista predstavila dva izmed vodilnih članov orkestra- oboistka Irmgard Anderl Krajter in violinist Ivan Pejić.

Že čez štirinajst dni, natančneje, 29. januarja 2016, bo na sporedu drugi koncert iz cikla Mozartin. Na koncertih brez dirigenta pride do prav posebno intenzivnega stika tako med glasbeniki samimi kot tudi z občinstvom. Koncertni mojster našega orkestra, Benjamin Ziervogel, izjemen solist in komorni glasbenik, bo koncert vodil in nastopil tudi kot solist violinist v Sarasatejevih Ciganskih napevih.

19. februarja 2017 bo sledil koncert pod taktirko Catherine Larsen Maguire. Temperamentna Angležinja, živeča v Berlinu, je bila, preden se je popolnoma posvetila dirigiranju, solofagotistka orkestra Komične opere v Berlinu. Toliko bolj zanimiva bo torej povezava s solistom večera – fagotistom. To bo Tonko Huljev, ki že nekaj let deluje kot solofagotist Simfonikov v Hofu, v Nemčiji.

Na predzadnjem marčevskem koncertu iz koncertnega cikla Mozartin bo nastopila Slovenska sopranistka Suzana Ograjenšek, ki za svoje dosežke v najimenitnejšem strokovnem glasbenem tisku prejema izvrstne ocene. Pretežno se posveča baročnemu repertoarju. Tokrat ji bo stal ob strani katalonski dirigent Francesc Prat, cenjen zlasti zaradi svoje senzibilnosti in jasnega pristopa.

Na zadnjem aprilskem koncertu Mozartin bo Simfonični orkester RTV Slovenija vodil James Tuggle, ameriški dirigent, ki si je velik del svojih bogatih izkušenj na področju operne, baletne in simfonične glasbe nabral v Evropi. Od leta 1997 je glasbeni direktor Stutgartskega baleta, prav posebej pa je cenjen za izvedbe nemškega glasbenega repertoarja poznega 19. stoletja. V Bruchovem Koncertu za violino in orkester se bo predstavil namestnik koncertnega mojstra našega orkestra – Andrei Provotorov.

Vsi, ki bi si radi zagotovili abonma ali vstopnico za katerega izmed omenjenih koncertov, pokličite po telefonu 01 475 24 69 ali pa pošljite e-sporočilo na naslov simfoniki@rtvslo.si.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija