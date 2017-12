Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gabriel Pidoux Foto: SOJ RTV SLO Kana Matsui Foto: SOJ RTV SLO/Janez Kotar Gregor Fele Foto: SOJ RTV SLO/Janez Kotar Dodaj v

Mozartine 2018

Ob nedeljah v Slovenski filharmoniji, v dvorani Marjana Kozine, ob 11. uri.

14. december 2017 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Simfonični orkester RTV Slovenija bo v novo leto zakorakal z novim abonmajem, saj je že v nedeljo, 7. januarja 2018, na sporedu prvi izmed petih koncertov iz koncertnega cikla Mozartine. Nedeljske matineje Simfoničnega orkestra RTV Slovenija boste v sezoni 2018 lahko spremljali 7. in 28. januarja, 11. februarja, 4. marca in 15. aprila, in sicer v Slovenski filharmoniji, v dvorani Marjana Kozine, ob 11. uri.

Na prvem januarskem koncertu, 7. 1. 2018, bo Simfonični orkester RTV Slovenija nastopil pod taktirko temperamentne Angležinje, živeče v Berlinu Catherine Larsen-Maguire, ki smo jo spoznali že lani. Preden se je popolnoma posvetila dirigiranju je bila solofagotistka orkestra Komične opere v Berlinu. V okviru sporeda, ki lepo predstavlja godalni in pihalni del orkestra, bo kot solist nastopil francoski oboist Gabriel Pidoux, prejemnik nagrade občinstva na evropskem tekmovanju BeTheONE.

Že čez tri tedne, natančneje, 28. januarja 2018, bo na sporedu drugi koncert iz cikla Mozartin, ki ga bo vodila koncertna mojstrica Kana Matsui, ki se bo v plesno barvitem sporedu predstavila tudi kot solistka.

11. februarja 2018 bo sledil koncert, ki ga bo vodil Gregor Fele, violončelist v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. Fele se z veliko naklonjenostjo posveča tudi stari glasbi. V tokratni spored je uvrstil štiri dela velikega mojstra Johanna Sebastiana Bacha.

Na predzadnjem marčevskem koncertu iz koncertnega cikla Mozartin, se bosta pod vodstvom koncertne mojstrice Kane Matsui v klasicistično obarvanem glasbenem dopoldnevu kot solista predstavila solo flavtistka orkestra Irena Kavčič in gost, klarinetist Tommaso Lonquitch.

V zadnji matineji tokratnega cikla bomo prisluhnili glasbi treh velikanov dunajske klasike, Mozarta, Haydna in Beethovna. Koncert bosta vodila karizmatična pianistka Lisa Smirnova in koncertni mojster Benjamin Ziervogel, ki se bosta predstavila tudi kot solista.

Vsi, ki bi si radi zagotovili abonma ali vstopnico za katerega izmed omenjenih koncertov, pokličite po telefonu 01 475 24 69, izpolnite obrazec na spletni strani www.simfoniki.si ali pa pošljite e-sporočilo na naslov simfoniki@rtvslo.si.

