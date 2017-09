Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pianist Elia Macri in sopranistka Laura Antonaz Foto: RTV SLO Rock skupina Karburo Skupina Cappella Justinopolitana Matteo Sgobino in Nicoletta Oscuro Dodaj v

Musica sotto l'olivo - Glasba pod oljko na TV Koper/Capodistria

Vabimo vas na glasbeno popotovanje

26. september 2017 ob 15:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, RTV SLO

V soboto, 30. septembra, ob 20.30 se začenja niz oddaj Musica sotto l'olivo (Glasba pod oljko), ki jih od leta 2013 za TV Koper - Capodistria ureja in vodi Luisa Antoni. Pred kamerami so se zvrstili številni glasbeni gostje, od profesorjev in najboljših tečajnikov, ki so obiskovali izpopolnjevalne tečaje klasične glasbe v organizaciji Ars Haliaeti, vse do rock in pop skupin, kot so npr. Syxtinine in Yah Baray & Friends.

Poletni niz oddaj Televizije Koper-Capodistria Sotto l'olivo - Glasba pod oljko bo letos na sporedu v drugem terminu. Z nami boste lahko med septembrom in oktobrom ob sobotah zvečer. Letošnji cikel bo – kot običajno - predstavil tako klasično kot zabavno glasbo.

Prvi koncert je posvečen avstro-ogrski glasbi od konca 19. vse do 20. stoletja: odlična izvajalca, sopranistka Laura Antonaz in pianist Elia Macrì, sta pripravila pravi sprehod po avstro-ogrskih stezah in nam bosta na glasbenem potovanju predstavila skladbe Dore Pejčević, Antonia Smareglie, Marija Kogoje, Albana Berga, Vita Levija, Huga Wolfa in Richarda Straussa.

Sledil bo koncert rock skupine Karburo v sestavi basista Erika Žerjala in Edvarda Žerjala (vokal in kitara), ki se bo predstavil z lastnimi avtorskimi skladbami.

Naslednja oddaja bo gostila glasbeno skupino Cappella Justinopolitana, v kateri sodelujejo tolkalistka Veronika Vižintin, flavtistka Ana Birsa Krušec ter multinštrumentalista Janez Jocif in Marino Kranjac.

Cappella Justinopolitana je ansambel za izvajanja stare glasbe iz slovenske Istre, ki je združil glasbenike svojega okolja, ki igrajo z avtentičnimi replikami historičnih glasbil. Čeprav je posebna pozornost namenjena glasbi istrskega okolja, njihov repertoar zajema glasbo srednjega veka in renesanse vse do zgodnjebaročnih instrumentalnih suit.

Zadnja oddaja bo posvečena igralki, fotografinji, intelektualki in aktivistki Tini Modotti, katere življenje in delo bosta predstavila Nicoletta Oscuro in Matteo Sgobino v spektaklu z naslovom Tina Modotti: gli occhi e le mani/Tina Modotti: Oči in roke. Gre za intimen, občutljiv in čustveni portret izredne ženske, zapeljive igralke, ugledne fotografinje in politične aktivistke, ki je vidno zaznamovala dvajseto stoletje.

Ob vsaki oddaji je na koncu kratek pogovor z izvajalci. Vse oddaje so nastale v regionalnem centru RTV Koper-Capodistria.



Vabljeni k ogledu oddaje Sotto l'olivo v soboto, 30. septembra, ob 20.30 uri na TV Koper-Capodistria.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija