Napad na novinarsko ekipo Televizije Slovenija

Izjava za javnost

8. avgust 2018 ob 15:58

Ljubljana - RTV SLO

Novinarji, uredniki in vodstvo RTV Slovenija ostro obsojamo današnji napad na novinarsko ekipo Televizije Slovenija na Trgu Evrope, ki povezuje Novo Gorico in Gorico. Samo srečnemu naključju in prisebnosti očividca in ekipe se lahko zahvalimo, da se je napad na novinarko Mojco Dumančič in snemalca končal samo z razbito kamero.

Posebej zaskrbljujoče je, da vse pogostejše verbalno nasilje nad novinarskim in uredniškim delom, katerega žrtvi sta bila nazadnje tudi naša novinarja Eugenija Carl in Jože Možina, prehaja v fizično nasilje. Svobodno in neodvisno novinarsko delo je eden temeljnih postulatov demokracije in napad na novinarje je napad na demokracijo. Vsaka normalna demokratična družba mora imeti do tovrstnih pojavov ničelno stopnjo tolerance.

Vodstvo RTV Slovenija in uredništvo Informativnega programa bosta storila vse, da bi pred takimi dejanji svoje zaposlene zaščitila.

RTV Slovenija