Naše darilo je kultura

15. december 2017 ob 13:28

Ljubljana - RTV SLO

Med prazniki bomo naš televizijski program obogatili s pomirjujočimi in uglasbenimi mislimi, fiktivnimi junaki in ljubezenskimi zgodbami. Ogromno otroškega, kulturnega in umetniškega programa podarjamo vsem generacijam, ki jim bomo z veseljem delali družbo.

Otroški počitniški program

Otroci bodo letošnje božično-novoletne praznike zajeli brez šolskih obveznostih. Namenjamo jim dve bogati uri jutranjega programa med tednom, sobotne premiere priljubljenih oddaj in nedeljski Živ žav pa bodo vsi po vrsti praznično obarvani. Ves teden bo z njimi Koyaa, animirani lik Kolje Saksida, ki vsakokrat naleti na posrečeno težavo (njegovi vezalki nagajata, nogavičke plešejo, šal misli, da je kača …) in jo z bistro ukano reši. Pri tem ga opazuje prijatelj Krokar. Koyaa bo premierno na sporedu med božičem in silvestrovim ob večerni risanki, od ponedeljka do petka ter 1. in 2. januarja pa v jutranjem počitniškem programu na TV SLO 2. 30 .12. ob 8.15 si bodo otroci v dokumentarnem filmu Živjo, Koyaa lahko pogledali še, kako filmi o Koyii nastajajo.

Tako kot Koyaa je v koprodukciji z RTV Slovenija nastala prisrčna animirana serija Gospod Filodendron, zasnovana na podlagi izvirnih zgodb Andreja Rozmana – Roze (premierno 26. decembra ob 8.45 na TV SLO 2). Gospod Filodendron je žejen in prazna sta njegov kozarec ter vrč. Takrat nanj padejo kaplje z oblaka, ki ga strašno tišči na dež. Nerodno mu je pred gospodom Filodendronom, zato pred njim zbeži. Gospod Filodendron se v lovu za oblakom zaleti v jablano, kar ga zelo razhudi. Nato pa je tu še zoprna muha …

Jutranji počitniški program bo zaznamovala tudi nizozemska nadaljevanka Nogometaš in pol. Dvanajstletni Koen, precej navihan fant, je navdušen nogometaš. Trenira v lokalnem nogometnem klubu in sanja o karieri poklicnega nogometaša in upa, da bo njegovo spretnost z žogo opazil iskalec talentov. Na svoji nogometni poti spoznava vrednost športnega duha, prijateljev, ljubosumje vrstnikov in podlost tekmecev, vendar ob podpori prijateljev in staršev premaga vse ovire.

Obe praznični nedelji ob 9.25 na TV SLO 1 bo v dveh delih na sporedu odlična risanka Odvratne rime, po kultni knjigi Roalda Dahla in v izvedbi produkcijske hiše, ki je izdelala Zverjasca, Zverjaščka, Bi se gnetli na tej metli? in Palčiča. Dodali smo ji zares vrhunsko sinhronizacijo, v njej je za nas svojo zadnjo mojstrsko vlogo pripovedovalca volka ustvaril Jernej Šugman.

Tako Sneguljčica in Rdeča kapica postaneta najboljši prijateljici, ko se Sneguljčica spopade z zlobno kraljico, Rdeča kapica pa z dvema lačnima volkovoma. V drugem filmu je Jakec, ki odrašča v revščini, zagledan v svojo sosedo Pepelko. A njeno srce se je na dvornem plesu ogrelo za princa, Jakca pa je presenetil velikanski fižol, ki je zrasel na njegovem vrtu. Jima bo uspelo najti pravo ljubezen?

V prazničnih popoldnevih bomo premierno predvajali animirana filma Božičkov vajenec in čarobna snežinka (24. decembra ob 13.35 na TV SLO 2) ter Drobižki (2. januarja ob 9.15 na TV SLO 1).

Prvi predstavi sedemletnega Nikolaja, ki mora prevzeti delo gospoda Božička, saj ta odhaja na dopust z gospo Božičkovo. Nikolaj mora izdelati številne igrače in poskrbeti za red. Vedno bolj čudno se vede, povzdiguje glas nad škrati … napadla ga je bolezen odraslitis! Na pomoč pridejo vsi upokojeni Božički, da bi pomagali Božičkovemu vajencu pri ozdravitvi in zahtevni nalogi iskanja pravega pomena Božiča.

Takole pa se dogaja Drobižkom … Komaj rojena, a neustrašna pikapolonica, ki se je izgubila v gozdu, se zateče na varno v posodo s sladkorčki, ki jo je po pikniku na jasi pustil mladi par. Naslednji dan se znajde ujeta sredi bitke za kocke sladkorja med dvema kolonijama mravelj – črnimi in rdečimi. Spoprijatelji se z eno izmed črnih mravelj, Mandibulo, in ji pomaga braniti mravljišče pred napadom strašne vojske rdečih mravelj, ki jo vodi okrutni Butor.

Mladinski program

Mladi bodo uživali ob kar štirih slovenskih mladinskih filmih in začetku tretje sezone slovenskih dokumentarno-glasbenih oddaj V svojem ritmu.

V novi sezoni izzivov za dobre mlade glasbenike V svojem ritmu se bosta po dva predstavnika določene glasbene zvrsti (a cappella, swing, country, latino, blues, folk, hard rock) borila za zmago, za tisto končno pa vsi zmagovalci posameznega glasbenega dvoboja v finalu v Kinu Šiška. Ljubiteljem oddaje je znano, da mladi nadarjeni glasbeniki znano ljudsko skladbo preoblečejo v svoj žanr, kako očarajo komisijo, pa ponavadi odločata glasbeno znanje in predvsem inovativnost. Strogi razsodniki bodo tokrat Vlado Kreslin, Matjaž Jelen, Bor Zuljan in Cveto Polak iz skupine Šank Rock, Robert Pikl iz skupine Manouche, Pablo Vitali iz skupine Las Cuerdas, glasbeniki skupin Perpetuum Jazzile in Bee Geesus, Prismojeni profesorji bluesa, Milan Pečovnik Pidži … Prva oddaja bo na sporedu 25. decembra, osem tednov bomo glasbenike lahko spremljali ob ponedeljkih ob 17.30 na TV SLO 1.

Filmsko Niko (premierno 24. decembra ob 15.10 na TV SLO 1) spoznamo v adrenalinski zgodbi o najstniških strasteh, ljubeznih in upornosti, kjer dekle postane strastna voznica gokartov. Po tragični očetovi nesreči jo želi mama prepričati, naj opusti treninge, toda Nika želi za vsako ceno slediti svojim sanjam. Največ ji pomenijo divje hitrosti na dirkališču, toda za nove zmage poleg neizmernega poguma in predanosti potrebuje tudi pomoč zvestih prijateljev.

Mladinski film Princ na belem konju bomo predvajali 25. decembra ob 13. uri na TV SLO 2. Tokrat bomo dobro znano zgodbo, ki so jo mladi že lahko videli na naši Televiziji, opremili z avdio deskripcijo za slepe.

V mladinskem filmu Julija in Alfa Romeo (premierno 29. decembra ob 20. uri na TV SLO 2) bomo imeli opravka z urokom ljubezni. Nepoboljšljivi najstniški osvajalec Tilen vedno išče način, kako bi dekle čim hitreje spravil v posteljo. Nepremišljena obljuba večne zvestobe in serija tragičnih dogodkov ga prepričajo, da mu grozi smrtonosni urok, če ne bo spoštoval prisege. Njegova ljubezenska dilema postane nevzdržna, ko se iskreno zaljubi v sošolko Saro, sorodne težave pa ima tudi njegov najboljši prijatelj Željko, katerega hormoni so zavreli zaradi zapeljive učiteljice. Toda s kančkom ljubezenske magije utegnejo njune težave najti srečen konec.

31. decembra ob 15. uri bomo na TV SLO 1 predvajali mladinski film Utrip ljubezni, ki postreže z umetniško ljubezensko zgodbo o odraščanju mladih raperjev in grafitarjev.



Duhovne vsebine

24. decembra bomo po dopoldanskem Obzorju duha (11.25 na TV SLO 1) ob 18.50 na TV SLO 2 predvajali dokumentarni feljton Pater Allesandro, glas iz Assisija. V čudoviti cerkvi v Assisiju so pred 800 leti so sv. Frančiška, zavetnika Italije, pevca in skladatelja, položili k večnemu počitku. Frančiškan, pater Alessandro, ki ima vse več poslušalcev po svetu, je v tej cerkvi prepeval sakralne pesmi, ki v vrvežu današnjega sveta prinašajo mir in upanje.

Ob 20.55 bomo na TV SLO 2 s francosko dokumentarno oddajo Vatikanski zakladi na potepu skozi zgodovino in sedanjost Vatikana. Rdeča nit tega časovnega popotovanja je arhitektura, ki že stoletja povezuje Vatikan in umetnost. Mecen in vizionar papež Julij II. je odprl vrata največjim renesančnim umetnikom in spodbudil obnovo bazilike, ki je trajala več kot stoletje. Pri obnovi so sodelovali tudi slavni umetniki in arhitekti, kot npr. Bramante, Michelangelo in Bernini.

Ob 22.55 bomo na TV SLO 1 predvajali dokumentarni film TV Slovenija Nazaj k nedolžnosti.Jaslice nas v mislih popeljejo v otroška leta, njihova tradicija pa je bila različna v cerkvah in po domovih doma in na tujem. Film predstavlja italijansko tradicijo jaslic v Grecciu, Rimu in v Neaplju ter številne domače jaslice, ki so tudi pomembni umetniški izdelki. Izvedeli bomo lahko, kako je prve jaslice postavil Frančišek Asiški in kako se izdelovanje slavnih neapeljskih jaslic prenaša iz roda v rod ter kakšne jaslice sta izdelala kartuzijanski menih p. Wolfgang ali pa arhitekt Plečnik in kako se je na božič pripravljal umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc.

Ob 23.45 bomo na TV SLO 1 iz Rakovnika v Ljubljani neposredno prenašali polnočnico. Na božično jutro bomo ob 10. uri na TV SLO 1 prenašali neposredni prenos evangeličanskega bogoslužja iz Murske Sobote, ob 11.55 pa papeževo božično poslanico Urbi et orbi.



Družinski čas

V naročju božičnega vzdušja v čudoviti Plečnikovi Cerkvi sv. Frančiška Asiškega v Ljubljani se bomo zadržali v oddajah Božične pesmi v Plečnikovi cerkvi (24. decembra ob 00.40 na TV SLO 1) in Božič v Plečnikovi cerkvi (25. decembra ob 12.25 na TV SLO 1). Mladinski pevski zbor in Simfonični orkester RTV Slovenija, Nuša Derenda, Aljaž Farasin in Jure Gradišnik nam bodo z občuteno izvedbo priljubljenih božičnih pesmi pričarali čarobno praznično vzdušje, vizualizacijo pa bogatijo tudi posnetki praznične Ljubljane.

Na božični večer in božični dan bomo premierno predvajali družinska filma Kraguljčki (24. decembra ob 20. uri na TV SLO 1) in Decembrsko nevesto (25. decembra ob 20.05 na TV SLO 1).

Kraguljčki pripovedujejo božično romanco med Laurel, ki ji mestna skupnost zaupa organizacijo božične parade, in Alexom, njeno bivšo ljubeznijo. Ko Laurel naleti na posebne stare sani, ki bi jih rada kot okras izpostavila na paradi, je pogoj za izposojo, da jim vrne stari sijaj. Pri tem ji pomaga Alex. In ko že izgleda, da se bo stara ljubezen vnela, mora Alex oditi, sani pa izginejo …

Decembrska nevesta pa nam predstavi Laylo in Setha, ki se dogovorita, da bosta navidezni par na poroki Layline sestrične. Layla se mora namreč zaradi nove službe dobro pozicionirati v družbi, Seth pa priložnost pograbi zato, ker mu je Layla od nekdaj všeč – odkar je bila zaročena z njegovim prijateljem, ki se zdaj poroča z Laylino sestrično. Zapletena zgodba. Razpleten konec?

Romantičen pa je tudi glas največjega glasbenega fenomena našega časa, Placida Dominga. 1. januarja ob 23.05 na TV SLO 1 bomo v oddaji Opus premierno predvajali pogovor, ki ga je z umetnikom pripravila Darja Korez Korenčan. Domingo ni le svetovno znan tenorist, ampak poje tudi vse največje baritonske vloge, dirigira zahtevne operne produkcije po vsem svetu, vodi pomembne kulturne ustanove in festivale, je pobudnik številnih dobrodelnih koncertov, ustanovitelj mednarodnega tekmovanja opernih pevcev, dobitnik 14 grammyjev in kar sedemnajstih častnih doktoratov. Do zdaj njegovih rekordov v številu vlog na odrih v najuglednejših opernih hišah po svetu ni presegel še noben drug operni pevec. V Sloveniji bo prvič nastopil 20. januarja, intervju z njim pa smo posneli v Valenciji.



Premiere tujih serij

V paketu tujega igranega programa izpostavljamo premiere novih delov priljubljene kriminalke Umori na podeželju (25. in 26. decembra ob 21.20 oziroma 21.30 na TV SLO 2) ter miniseriji Studio 1 (1. in 2. januar ob 20. uri na TV SLO 1) in Hotel Sacher (1. in 2. januar ob 22.05/22.01 na TV SLO 2).

Studio 1 se dogaja v Rimu leta 1961, v času vrtoglavega vzpona zabavne industrije, popularne kulture, urbanega načina življenja. Trem mladim ženskam se uresničijo sanje, ko dobijo zaposlitev na RAI, a vsaka od njih prosperira na svoj način, a ne tako, kot so si zamišljale. Protagonistka zgodbe je tudi kultura 60-ih let: Fiat 500, Fellinijevi filmi, Mina. Nostalgična, romantična, sentimentalna in hkrati zabavna ter poučna miniserija.

Dunaj, začetek 20. stoletja in zaton avstro ogrskega imperija. Anna Sacher po smrti svojega moža prevzame hotel Sacher, ki velja za najbolj odličen in prestižen hotel v mestu in monarhiji. Gospa je odločna, zna streči svojim (muhavim) gostom in voditi osebje. Ob Annini se tu odvijajo in prepletajo še zgodbe založnice Marthe in njenega moža, pisatelja Maxa, princese Kostanze in njenega moža Georga ter zgodba Marie, nezakonske Georgove hčere.



Slovenski filmi, dokumentarci in nova slovenska nanizanka

V prazničnem času bomo ponovili plesne korake in se zapeljali z ladjico po Ljubljanici. Vaje v objemu režiserja Metoda Pevca (26. decembra ob 20. uri na TV SLO 1) predstavi dva para v harmoničnih odnosih. Oba para, Leon – Lena in Uroš – Tjaša, imata ustaljene, čvrste zveze. Sprva vse kaže, da so se pravi ljudje našli v pravih zvezah. Ko se para srečata na tečaju tanga, pa se stvari zapletejo. Tango je »hoja v objemu«, razloži plesni učitelj. Izkaže se, da se vsi štirje »zgolj telesno« bolje ujamejo prav v nasprotnih kombinacijah, kot živijo … Igrajo Jana Zupančič (Tjaša), Pia Zemljič (Lena), Uroš Fürst (Uroš) in Primož Pirnat (Leon).

V sredo, 27. decembra, ob 20.05 bomo na TV SLO 1premierno predvajali novi film TV Slovenija Stekle lisice, ki je nastal po scenarističnem prvencu Jureta Ivanušiča. Pohorski kmet in roker po duši Lovro Malkovič – za prijatelje Džon – po naključju zaloti gozdarje, ki podirajo drevesa v gozdu, ki ga je podedoval po prednikih. Izkaže se, da je gozd po pravniško-birokratskih mahinacijah prešel v last občine. Malkovič, pristni Štajerec, sklene, da bo dal »veljakom« vetra! V ambientu in govorici Štajerske posneta akcijska drama je nastala v režiji Borisa Jurjaševiča. IgrajoJure Ivanušič, Iva Krajnc Bagola, Vlado Novak, Igor Žužek, Jurij Drevenšek in drugi.

1.januarja ob 14.20 pa bomo na TV SLO 1 predvajali film TV Slovenija Kandidatka in šofer režiserja Vinka Möderndorferja. V manjšem slovenskem kraju se pripravljajo na volitve. V središču političnega vrveža je stranka, ki se zavzema za enakovredno zastopanost moških in žensk v politiki, kar pa v majhnem kraju ni lahko doseči. Zadrego z zapolnitvijo »ženske kvote« reši učiteljica Ditka. V oporo, čeprav simpatično nerodno, ji je romantični mladi šofer. V glavnih vlogah igrata Barbara Cerar in Aljaž Jovanovič.

Zvečer tega dne, ob 21.50, bomo na TV SLO 1 predvajali dokumentarni portret uspešnega režiserja ter obenem zelo osamljenega in nesrečnega človeka Františka Čapa, ki je k nam prišel iz tujine in ustvaril nekaj najbolj prepoznavnih in pri ljudeh priljubljenih filmskih naslovov. V 31-letni karieri je posnel 32 filmov, v svojem času postal najmlajši uspešni režiser na svetu, prejel nagrado na festivalu v Benetkah in osvojil Grand Prix na prvem festivalu v Cannesu. Kljub temu se je bojeval z ideologijami, ki so ga nenehno dušile: najprej z nacizmom in nato s komunizmom. Ko je že izgledalo, da je v oazi miru, v Jugoslaviji, našel svoj mir, se je bil primoran bojevati z zavistjo, tercialnostjo in prikrito ksenofobijo. Filmu je naslov Čap – trenutki odločitve.

Dokumentarni film o legendarni slovenski glasbeni skupini Mladi levi bomo premierno predvajali 26. decembra ob 17.50 na TV SLO 2. Ena prvih slovenskih električnih zasedb, ki je ob koncih tedna polnila Halo Tivoli ter z beat, r'n'b, rock in jazz glasbo navduševala publiko po vsej Jugoslaviji, se je po štirih desetletjih odločila za vrnitev na glasbene odre. V dokumentarcu Mladi levi – polnost časa jih spremljamo skozi mesece priprav in številnih vaj, vračamo se v čas njihove mladosti, ko so prek glasbe stkali prijateljske vezi, ki so uresničile to, kar se je marsikomu zdelo nemogoče. Dokumentarni film je režiral Dejan Batoćanin.

Premiero kratkega dokumentarnega filma Samorastniške kronike bomo predvajali 29. decembra ob 17.30 na TV SLO 1. Film je poosebljena zgodba o Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem, ki z leti iz negotove mladenke zraste v zrelo osebo. Do danes je gostila 300 različnih avtorjev iz 40 držav sveta iz vseh kontinentov. Njena zbirka se umešča na edinstveno mesto v svetovnem merilu, saj se v tovrstnih zbirkah le redko najde tako pester in mednarodni izbor zastopanih ustvarjalcev.

Na silvestrovo ob 20. uri vam bomo na TV SLO 1 premierno predstavili Mame. Pet žensk je pet glavnih protagonistk naše nove nanizanke, ki na svež in duhovit način prikazujejo življenja zaposlenih sodobnih mam in njihovih zabavnih in manj zabavnih izkušenj z moškimi in otroki. Včasih urejene, včasih prezaposlene, včasih na voljo otrokom, včasih same za vse, enkrat dobre volje, drugič potrebujejo nujno oporo prijateljic … Mame se bodo z nami družile 18 nedelj. Nanizanko režira Slobodan Maksimović, igrajo Vesna Pernarčič, Barbara Medvešček, Vesna Slapar, Tijana Zinajić, Lea Cok, Lotos Šparovec, Uroš Smolej, Aljoša Koltak in drugi.

Še eno legendarno slovensko glasbeno skupino Laibach in njihovo še bolj legendarno zgodbo bomo premierno predvajali 6. januarja ob 20.05 na TV SLO 2. Laibache v dokumentarnem filmu Dan osvoboditve spremljamo na neverjetnem nastopu v Severni Koreji, saj so tu na presenečenje vsega sveta nastopili kot prva tuja rock skupina v državi z lastnim časovnim pasom. Ob soočanju s strogo ideologijo in kulturnimi razlikami se skupina s svojimi komadi le s težavo prebija skozi šivankino uho cenzure, preden jo spustijo z vrvice pred občinstvo, ki se še nikoli ni soočilo z alternativnim rokenrolom. Medtem so na mejo med obema Korejama postavljeni zvočniki propagande in odštevanje do začetka vojne se začne. Hribi oživijo … z zvoki glasbe. Dokumentarec sta režirala Ugis Olte in Morten Traavik.

Kulturni pregled leta

21. in 28. decembra bomo našo osrednjo kulturno magazinsko oddajo Osmi dan (22.50, TV SLO 1) namenili izborom najvidnejših dogodkov preteklega leta na področju kulture doma in v tujini. Kateri pisateljice in pisateljice so imeli najodmevnejše izdaje? Kaj se je dogajalo na področju klasične glasbe, baleta in sodobnega plesa? Izredno plodno je bilo dogajanje na področju vizualne umetnosti – zgodila se je kasselska Documenta, Beneški bienale, NSK razstava v madridskem muzeju Reina Sofia. Novinarke in novinarji kulturne redakcije bodo po svojem izboru predstavili tudi presežke na področju popularne glasbe, filma in gledališča. V studiu se nam bodo pridružili tudi gosti, med drugimi pisatelj Dušan Šarotar, direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac, mednarodno priznani glasbenik Vito Žuraj.



Silvestrski filmski maraton

Za pregovorno najdaljšo noč v letu smo pripravili tradicionalni silvestrski filmski maraton na TV SLO 2.

Ob 20.05 bomo premierno predvajali najbolj simpatičnega med animiranimi ovčkami, Backa Jona.

Ob 21.25 sledi francoski film Gemma Bovery o zasanjanem Parižanu Martinu, ki na podeželju odpre pekarno. Martin, obseden s književnimi deli Flauberta, v ljudeh in okolju prepoznava karakteristike iz literature in s tem sproži niz zabavnih in neobičajnih dogodkov.

Ob 23. uri bomo premierno predvajali španski film Álexa de la Iglesie Moja divja noč, ki nas trenutku primerno postavi v zakulisje snemanja silvestrske TV-oddaje. Joseja agencija za zaposlovanje avgusta kot statista pošlje na snemanje silvestrske televizijske oddaje. Skupaj s številnimi podobnimi nesrečniki se tako sredi vroče madridske jeseni znajde na snemanju, kjer se morajo vsi trapasto pretvarjati, da pričakujejo novo leto. Seveda pa k temu spada še zvrhana mera spletk, romanc in iger moči.

Ob 00.35 se bomo z Russellom Crowom, Elizabeth Banks in Liamom Neesonom zapletli v odlično zrežiran triler 72 ur. John in njegova žena Lara imata popolno življenje, dokler Laro ne aretirajo v preiskavi umora, za katerega sama pravi, da ga ni storila. John se trudi obdržati svojo družino skupaj, vzgajati sina, učiti na fakulteti, medtem pa dokazati ženino nedolžnost. Ko zavrnejo njeno zadnjo pritožbo, poskuša narediti samomor in John spozna, da ima samo eno izbiro – rešiti jo mora iz zapora!

Ko pridemo iz zapora, se bomo zapletli v novo akcijo na nebu in pred sodišči. Ob 2.45 bomo predvajali nemški film Starfighterji, osvajalci neba, ki govori o pogumnih pilotih, polnih ponosa in zanosa, saj upravljajo z najboljšim lovskim bombnikom Starfighterjem. Ampak fantje kmalu spoznajo, da v celotnem poslu nekaj močno zaudarja. Več kot tretjina letal se je namreč med poskusnimi poleti raztreščila, jekleni ptič naj bi imel celo toliko napak, da so ga poimenovali ´Leteča krsta´. Ko Harry, eden perspektivnih pilotov, umre, se njegova žena odloči priti do resnice. Ne verjame, da bi bila za smrt moža kriva pilotova napaka.

Ob 4.50 se bomo družili z Romanom Polanskim, ki se je družil z Jackiejem Stewartom, svetovnim prvakom Formule 1. Dokumentarni film Konec tedna s prvakom ponuja zanimiv trenutek v življenju nadarjenega športnika v času njegove največje slave. Ob njem ne gre spregledati drugih ikon dvajsetega stoletja: Grace Kelly, Joan Collins, Ringa Starra …

Za zadnje in prve pokonci bomo ob 6.20 silvestrski filmski maraton zaključili z animiranim filmom Disko črvi, sinhroniziranim v slovenščino. Črv Brane je obsojen na dolgočasno življenje v temi – opravlja pisarniško delo v lokalni tovarni za pridelavo gnojila. Nekega dne se spotakne ob stare disko plošče in boogie mu preide v kri. Telo se mu začne premikati in Brane izgubi nadzor. Mora plesati! Nenadoma dojame svojo usodo – postal bo zvezda največjega disko benda na svetu “Sončni Brane in disko črvi”! Plesali bomo do 7.35.

Srečno novo leto!

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija