Nova podoba prvega programa Televizije Slovenija

S 26. junijem je prvi program Televizije Slovenija dobil predrugačeno vizualno in slušno podobo

29. junij 2017 ob 09:48

Ljubljana - RTV SLO

Podobo, ki je nastala ob 25. obletnici Slovenije in je predstavljala portrete naših ljudi in njihovih poklicev, so na Televiziji Slovenija nadgradili. Za novo podobo so izbrali zgodbe domačih krajev, dosežke Slovencev, lepote narave, naše značilnosti in posebnosti.

Podobo 1. programa Televizije Slovenija, ki je ob 25. obletnici naše države predvajala identifikacijske spote junakov vsakdana: gasilca, lesarja, glasbenika, znanstvenika in znanstvenico, inženirja, plezalca, šiviljo, vojaka, meteorologa, medicinsko sestro, vinarja in sirarja idr., je ekipa RTV Slovenija v letošnjem juniju nadgradila.

Z novo podobo so ustvarjalci spotov pobrskali po slovenskih presežkih. Priklicali so jih iz spomina, saj so želeli obuditi svoje zavedanje o sebi. Odločili so se za estetiko v sliki, grafično izčiščenost in nevsiljivo, izobraževalno vsebino. Glasbena podlaga je sodobna, umirjena in podpira zamisel o naših izjemnih dosežkih iz preteklosti, sedanjosti in vizijah prihodnosti. »Zgodb imamo veliko in prav je, da jih ohranjamo in da smo nanje ponosni. To je tudi del poslanstva naše televizije,« trdi ekipa Televizije Slovenija.

Novi identifikacijski spoti bodo tako prikazovali človeško ribico iz Postojnske jame, Plečnikovo cerkev sv. Mihaela na Barju, egipčansko mumijo in neandertalčevo piščal iz Narodnega muzeja Slovenije, najstarejše leseno kolo iz Mestnega muzeja Ljubljana, slovenske gozdove in pitno vodo, slovenske smuči iz Tehniškega muzeja v Bistri in ostale izvirno slovenske podobe, ki bodo opremljene z zanimivimi dejstvi, kot npr. recikliranje v podjetju za predelavo odpadkov Rcero.

Nova je tudi izvirna glasbena podoba, ki jo je napisal skladatelj in violinist Matija Krečič. "Pri novi glasbeni podobi prvega programa sem predvsem iskal zvok, ki bi bil svež, na nek način poseben in bi predstavljal vez med preteklostjo in prihodnostjo. Tako sem se odločil za t.i. prepariran klavir. Klavir prepariramo tako, da med strune vstavimo ali nanje položimo različne predmete (vijaki, radirke, trakovi, verižice, ščipalke ...), ki zvok klavirja predrugačijo. Z novimi zvoki dobimo izjemno zanimiv inštrument, s katerim se da napraviti marsikaj... Prej omenjena vez med preteklostjo in prihodnostjo je bistvena, saj se lepo sklada s konceptom nove vizualne podobe. Ta predstavlja zgodbe Slovenije, ki so bile in so še vedno za ljudi pomembne, v svojem času pa so bile celo vizionarske."

Poznate tudi vi katerega od slovenskih presežkov, zgodbo, na katero ste ponosni in bi nanjo morali biti ponosni vsi? Pošljite nam svoje predloge na e-naslov: slovenija@rtvslo.si in skupaj ohranimo spomin najlepših slovenskih biserov.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate utrinke nove podobe.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija

Fotografije: TV Slovenija

Najstarejše leseno kolo iz Mestnega muzeja Ljubljana Foto: RTV SLO Neandertalčeva piščal iz Narodnega muzeja Slovenije. Foto: RTV SLO Slovenska pitna voda. Foto: RTV SLO Plečnikova cerkev sv. Mihaela na Barju. Foto: RTV SLO Recikliranje v podjetju za predelavo odpadkov Rcero. Foto: RTV SLO Slovenske smuči iz Tehniškega muzeja v Bistri. Foto: RTV SLO Slovenski gozdovi. Foto: RTV SLO Lepota slovenskih vodnih poti. Foto: RTV SLO