Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Viki, Zoja in Filip pred hudim preizkusom živcev in navad: za teden dni bodo izklopljeni od elektronskih napravic. Foto: SOJ RTV SLO/iz dokumentarnega filma Dvakrat; o izkušnji ločitve staršev pripoveduje Neja Clarisa. Foto: SOJ RTV SLO/iz dokumentarnega filma Živa je po stresni ločitvi staršev obiskala Rakitno. In spoznala Nejo Clariso. Foto: SOJ RTV SLO/iz dokumentarnega filma Kristjan s Tomažem Hudomaljem med komentiranjem nogometne tekme na TV Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO/iz dokumentarnega filma Kristjanove sošolke verjamejo, da bi bil Kristjan odličen športni reporter. Foto: SOJ RTV SLO/iz dokumentarnega filma Erfan z rejnikoma, s katerima se zelo dobro razume. Foto: SOJ RTV SLO/iz dokumentarnega filma Krasne (zadnje?) skupne počitnice. Foto: SOJ RTV SLO/iz dokumentarnega filma Snemanje Skoka v počitnice s tremi prijatelji Levom Ambrožem, Markom in Andrejem. Se bodo po osnovni šoli še družili in imeli podobne interese? Foto: SOJ RTV SLO/iz dokumentarnega filma Dodaj v

Nova serija Infodromovih dokumentarcev

Infodrom: Moje življenje premierno med počitnicami

6. februar 2018 ob 11:56

Ljubljana - RTV SLO

Uredništvo oddaje Infodrom, ki pripravlja edino tedensko informativno oddajo za mlade, je zelo dejavno tudi na dokumentarnem področju. Svet in razmišljanje mladih dokumentirajo tokrat v drugi tovrstni seriji, ki jo bomo premierno predvajali med zimskimi počitnicami. Dokumentarni film Kristjan je decembra že prejel posebno nagrado EBU.

Dokumentarni filmi o mladih za mlade, odraščajoče otroke, bodo razkrili, kako je biti brez elektronskih napravic, kako otroci doživljajo razvezo staršev, kako je priti kot begunec v Slovenijo brez staršev, kako preživeti zadnje skupne počitnice s prijatelji in kako postati televizijski športni reporter.

Te zanimive in močne zgodbe bomo predvajali v sklopu počitniškega Otroškega in mladinskega programa, najprej od 19. do 23. februarja ob 12. uri na TV SLO 1, nato pa ponovno od 26. februarja do 2. marca ob 8.15 na TV SLO 2, saj imajo šolarji počitnice razdeljene.

Izklopljeni (ponedeljek, 19. 2. in 26. 2.)

Ustvarjalec youtube filmčkov Viki, navdušenec nad sodobno tehnologijo Filip in družbeno omrežena Zoja si življenja brez elektronskih napravic ne znajo predstavljati. A zgodilo se je prav to. Teden dni so bili izklopljeni. Je teden brez »gadgetov«, ki omogočajo številne ustvarjalne in izobraževalne možnosti, a so tudi polni pasti, res tako grozen, kot se sliši?

»Najbolj grozno je zvečer, ko nimam kam pogledati, kaj se dogaja po svetu.« (Viki)

»Varnost na spletu se mi zdi zelo pomembna. Enkrat se mi je že zgodilo, da je nekdo vdrl v moj Instagram račun.« (Zoja)

»Teden si bom zapomnil po tem, da sem prijatelje iskal po vseh Domžalah.« (Filip)

Scenaristka: Mateja Leban, režiser: Slobodan Maksimović.

Dvakrat (torek, 20. 2. in 27. 2.)

Otroci včasih ne razumejo vseh odločitev staršev, kljub temu pa te nanje vplivajo. Tudi ko gre za razvezo. Čeprav razveza staršev v naši družbi ni redka, o svojih čustvih tako otroci kot odrasli redko govorijo. Neja Clarisa in Živa pa sta o tem, kako sta doživljali in še doživljata ločitev staršev, spregovorili odkrito. Dva domova, dvojne počitnice, dvojna vprašanja, ko kaj želiš.

»Tudi če ima nekdo ločene starše, te ne razume čisto dobro, ker si to vsak malo drugače predstavlja. Čisto vsak.« (Živa in Neja Clarisa)

»Če si otrok ločenih staršev, je kar nekaj razlik, so pa tudi dobre lastnosti, ki jih dobiš.« (Živa)

»Da bi v šoli ali prijateljicam povedala o ločitvi, se mi je zdelo nelagodno in neprijetno. « (Neja Clarisa)

Scenaristka: Neža Prah Seničar, režiser: Dominik Mencej.

Kristjan (sreda, 21. 2. in 28. 2.)*

Kristjan obiskuje osmi razred Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Kamnik. Zaradi bogatega besednega zaklada in zgovornosti razmišlja o poklicu športnega komentatorja. Spremlja vse športe, še posebej ljub mu je nogomet. Zato je športnemu uredništvu Televizije Slovenija pisal, da bi se rad preizkusil kot športni komentator. Mu je odgovor uredništva približal sanje?

»Moja želja je, da bi enkrat obiskal vaše športno uredništvo. Ali je kakšna možnost? Izpolnili mi boste življenjsko željo.« (Kristjan)

»Ti (Kristjan) bi bil top novinar, ker si rojen za to.« (Ana, Kristjanova prijateljica)

»Zadnjič me je zdravnik vprašal, kako se lahko človek navadi na tako življenje. Se navadiš, če drugega ne poznaš.« (Kristjan)

Scenaristke: Anka Bogataj, Sara Lužovec, Neli Maraž, režiserka: Neli Maraž.

Erfan (četrtek, 22. 2. in 1. 3.)

Erfan je osnovnošolec, ki je v Slovenijo prišel kot otrok brez spremstva. Z bratrancem je prepotoval dolgo pot iz Irana, kamor je pribežala njegova družina iz Afganistana, ko je bil star eno leto. V filmu sestavlja poseben paket za svojo družino, s pomočjo katerega bi lahko izvedeli več o njegovem življenju v Sloveniji. Ob tem gledalcem zaupa več o svoji poti, strahovih in načrtih za prihodnost.

»Trinajst let sem živel pri svoji družini in nikoli nisem videl očeta jokati. Preden sem šel, je jokal. Rekel je: bodi priden in se uči. Nato sem se usedel v avto in smo odšli.« (Erfan)

»Moj dom je pri moji družini, ampak sedaj imam drugi dom.« (Erfan)

Scenaristka: Tina Antončič, režiser: Darko Sinko.

Skok v počitnice (petek, 23. 2. in 2. 3.)

Trije prijatelji, Lev Ambrož, Mark in Andre, končujejo osnovno šolo. Povezujejo jih glasba, nogomet, ljubezen do motorjev in jadranja, zato se radi družijo. A večno ne bo tako, saj jih bo življenje popeljalo na različne poti. Morda so to njihove zadnje skupne počitnice.

»Še zase smo malo čudni.« (Mark)

»Evritmija je to, da dvajset ljudi v rumenih oblekicah teče v krogih.« (Mark)

»Mi smo še preveč preproste duše, da bi kaj res razumeli.« (Mark)

Scenaristka: Jelka Grabljevec Ribarič, režiser: Darko Sinko.



*Dokumentarni film Kristjan je decembra lani na EBU tekmovanju zmagal v kategoriji posebnih filmov Youth News Exchange. V obrazložitvi izbora so povedali, da ima film pogumnega in optimističnega protagonista z močno zgodbo, ki gledalca popelje v svet optimizma in volje do življenja. Posebej so izpostavili odlično fotografijo direktorja fotografije Aleša Živca in montažo Gregorja Kontestabila. Kristjan pa je tudi med finalisti na največjem mednarodnem festivalu otroških in mladinskih tv oddaj Prix Jeunesse. Z ostalimi neigranimi filmi se bo pomeril v kategoriji od 11 do 15 let. Kako dobro se bo dokumentarec uvrstil, bo znano konec maja.

Služba za komuniciranje