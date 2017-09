Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! AVTOMOBILNOST: vsako nedeljo ob 20.55 na TV SLO 2. Foto: Avtomobilnost AMBIENTI: od 7. oktobra dalje ob 14.30 na TV SLO 1. Foto: Robert Ribič BLEŠČICA: od 18. oktobra dalje ob 22.uri na TV SLO 2. Foto: Biljana Babič Dodaj v

Nova sezona Avtomobilnosti, Ambientov in Bleščice

27. september 2017 ob 13:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hladnejši dnevi na televizijske zaslone prinašajo tudi novo sezono oddaj Avtomobilnost, Ambienti in Bleščica.



AVTOMOBILNOST

Vsako nedeljo ob 20.55 na TV SLO 2.

Letošnja avtomobilska jesen bo postregla s številnimi avtomobilskimi novostmi, o vsem bomo seveda poročali tudi v Avtomobilnosti. A bolj kot novi avtomobili so pomembni premiki, ki se dogajajo v svetu avtomobilizma. Z različnimi strokovnjaki bomo govorili o tem, kaj nam voznikom prinašajo samovozeča vozila, kako bo to vplivalo na naša življenja, kako jih bomo sprejeli in kaj pomenijo za človeštvo. Kako bomo zgradili zaupanje vanje, da se bomo med vožnjo lahko sprostili?

Nadaljujemo še eno temo, ki smo jo odprli spomladi. To so fobije v prometu. Srečali smo se s posamezniki, ki so nam pisali in priznali svoje fobije; tekel je iskren pogovor, nato pa smo jih spremljali pri soočenju z njimi.

Pripravljamo še nekaj pogledov v zgodovino: zanimala nas bo gradnja prve slovenske avtoceste. Po njej se bomo zapeljali z avtomobilom, ki ima na števcu neskromnih milijon kilometrov. A zanimala nas bo tudi hitrost na naših avtocestah - je prav, da se še danes vozimo zgolj 130 km/h? Raziskali bomo, kakšen vpliv bi imel morebiten dvig dovoljene hitrosti. Izhajali smo iz nemških izkušenj; tam smo se preizkusili pri vožnji z ultra visokimi hitrostmi, konkretno celo s kar 304 km/h. A kako se pri taki hitrosti odzivajo naši možgani, smo sploh sposobni dojemati vsa sporočila iz okolja? Kako morajo biti prilagojeni avtomobili za varno vožnjo pri 300 kilometrih?

AMBIENTI

Od 7. oktobra dalje ob 14.30 na TV SLO 1.

Četrta sezona Ambientov, odpira vrata v slovenske hiše in stanovanja, vas popelje skozi slikovite vrtove, razkriva poslovne prostore in javne objekte, ki so zanimivi zaradi svoje domiselne zasnove, nenavadne umeščenosti v okolje, drzne opreme, izvirnih idej in premišljene prenove. V sklopu 12 oddaj boste skupaj z voditeljem Dejanom Pevčevičem in številnimi slovenskimi arhitekti, strokovnjaki za gradnjo in opremljanje ter lastniki stanovanj in objektov odkrivali edinstvene ambiente. Izvedeli boste, da ni pomembno zgolj to, kakšne so stavbe in prostori na pogled, temveč da je ključno tudi, kakšni so prostori na dotik, kakšen zvok imajo, kako dišijo in zlasti, kako jih doživljajo njihovi stanovalci in uporabniki.

Z oddajo Ambienti, bodo vaše oči videle še veliko višje, globlje in dlje. Spoznali boste, da tudi stene izpričujejo dragocene zgodbe preteklosti, se soočili z zgledi dobre prenove, raziskovali mikavno sodobno gradnjo, izvedeli, kako prihraniti pri gradnji ter pridobiti subvencije za energijsko učinkovito obnovo stavb. Ekipa Ambientov vas bo popeljala skozi vse prostore objektov, jih odstirala od tal do stropa, vas marsikdaj ponesla tudi čez strehe hiš, da boste lahko iz ptičje perspektive občudovali navdihujoče slovenske vrtove, ki jih za vas odkrivata Stane Sušnik in Jasna Marin.

BLEŠČICA

Od 18. oktobra dalje ob 22. uri na TV SLO 2.

Nova sezona Bleščice nam bo kot običajno ponudila pogled v svet tujih in domačih modnih revij, tokrat s trendi, lepotnimi nasveti ter smernicami za jesen in zimo 2017/2018. Ne bomo pozabili na velike stilske ter filmske ikone, manekenke, notranjo opremo, čudovita mesta ter vse, kar je povezano z življenjskim slogom. Z oddajo bomo potovali po svetu in razkrivali čaroben svet estetike ter malo tudi sanjali, ker lepega ni nikoli dovolj. Marsikdaj bomo stopili v zakulisje modnih revij, kjer je pravzaprav najbolj privlačno; tako si bomo pogledali, kako nastanejo največje modne revije ter kako giganti mode delujejo v svojem svetu.

Služba za odnos z javnostjo RTV Slovenija