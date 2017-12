Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Koncert Božič z Nuško Drašček in Jacquesom Houdkom bo v nedeljo, 17. 12. 2017, on 18. uri v Cankarjevem domu. Foto: SOJ RTV SLO/osebni arhiv/Nina Kralj Božično obarvan koncert Big Banda RTV Slovenija s pevkami Uršo Mihevc, Sašo Lešnjek in Simono Plut bo v petek, 22. 12. 2017, v SiTi Teatru ob 20. uri. Foto: SOJ RTV SLO Prvi koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v sklopu abonmaja Mozartine bo v nedeljo, 7. 1. 2018. Foto: SOJ RTV SLO/Matej Kolakovič Dodaj v

Novoletni koncerti simfoničnega orkestra in Big band RTV Slovenija

15. december 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec leta ter začetek novega bo praznično obarvan tudi za oba glasbena sestava RTV Slovenija. Božičnemu koncertu s pevcema Nuško Drašček in Jacquesom Houdkom in združenima zasedbama Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija boste lahko prisluhnili v nedeljo, 17. decembra 2017, ob 18. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. V sklopu abonmaja BigBand@SiTi pa se bodo v petek, 22. decembra 2017, ob 20. uri v SiTi Teatru BTC Ljubljana na odru Big Bandu pridružile izvrstne pevke Urša Mihevc, Saša Lešnjek in Simona Plut. Simfonični orkester RTV Slovenija bo prvo nedeljo v letu 2018 odprl s prvim koncertom v sklopu abonmaja Mozartine.

Nuška Drašček in Jacques Houdek

V nedeljo, 17. decembra 2017, ob 18. uri, bosta na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma v sklopu božičnega koncerta nastopila izjemna vokalista, interpreta ter velika prijatelja – Nuška Drašček in Jacques Houdek skupaj s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija. Orkestru bo dirigiral Patrik Greblo. Povabili vas bodo na nepozabno in sproščujoče glasbeno popotovanje sorodnih glasbenih duš, ki bo primerno tako za zahtevnejše poslušalce kot tudi za tiste najmlajše. Na koncertu bodo namreč zazveneli Nuškini in Jacquesovi največji hiti ter svetovno prepoznavni dueti iz zakladnice pop, soul in filmske glasbe. Seveda pa ne bo manjkalo niti božičnih in novoletnih uspešnic.

Prijateljstvo med Nuško in Jacquesom sega že v leto 2005, ko sta oba nastopali na festivalu Sunčane skale. Že takrat sta si zaželela ustvariti skupni projekt, zato sta tudi ostala v stiku. Nato sta leta 2008 nastopila na Runjićevih večerih v Splitu, kjer je ideja o duetu dozorela, tako da sta za Nuškin album Svijet je tvoj oz. Svet je tvoj, ki je v dveh jezikih izšel leta 2009, posnela skladbo Odkar te ni oz. Otkad nemam te in zanjo posnela tudi videospot. Potem sta skupaj nastopila še na nekaj koncertih in priložnostnih nastopih.

Nedeljski koncert vas bo že štirinajst dni pred božičnim večerom popeljal v praznično vzdušje z največjimi božično-novoletnimi uspešnicami, kot so: Winter wonderland, Miss you most at Christmas time, Let it snow, The Christmas song, Have yourself a merry little Christmas, Oh, holy night, White Christmas, Sveta noč, The first Noel in številnimi drugimi.

Božične zvezdice

Kot vsako leto doslej bo Big Band tudi letos pripravil božično obarvan koncert, tokrat z mladimi “vzhajajočimi zvezdami”. K sodelovanju smo povabili tri izjemno talentirane, mnogim morda še nepoznane mlade pevke: Uršo Mihevc, Sašo Lešnjek in Simono Plut. Vsaka bo zablestela v svojem božično obarvanem stilu. Koncert bo v petek, 22. 12. 2017, v SiTi Teatru ob 20. uri.

Mozartine 2018

Novo sezono Mozartin bo z orkestrom odprla Catherine Larsen-Maguire, ki smo jo spoznali že lani. V okviru sporeda, ki lepo predstavlja godalni in pihalni del orkestra, bo kot solist nastopil francoski oboist Gabriel Pidoux, prejemnik nagrade občinstva na evropskem tekmovanju BeTheONE. Prvi koncert bo v nedeljo, 7. januarja 2018, ob 11. uri v Slovenski filharmoniji.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija