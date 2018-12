Na novi zgoščenki Violinček 5 najdete 19 novih skladb, ki jih bodo z veseljem prepevali vaši najmljši, pa tudi tisti že malo starejši. Foto: SOJ RTV SLO/Založba RTV Slovenija Zgoščenka Trenutki z Jožetom Privškom predstavlja izjemen doprinos pri ohranjanju dediščine tega glasbenega genija. Foto: SOJ RTV SLO/Založba RTV Slovenija Dodaj v

Novosti Založbe RTV Slovenija - Violinček 5 in Trenutki z Jožetom Privškom

17. december 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Založba RTV Slovenija je v dneh pred božično-novoletnimi prazniki pripravila nekaj glasbenih poslastic in novosti, s katerimi lahko razveselite vaše najmlajše in najdražje.

VIOLINČEK 5

Violinček, svetlolasi muzikant, ki uživa v igranju na violončelo, je na Prvem programu Radia Slovenija – Prvi doma že deset let. Prisluhnete mu lahko vsako soboto ob 8.10 v oddaji Radijski ringaraja. V tem času je za naše najmlajše poslušalce spesnil že toliko skladb, da so izšle na kar štirih zgoščenkah. Na njih lahko spoznavate raznovrstnost glasbenih zasedb, barvitost zvokov in hudomušnost besedil.

Decembra 2018 pa je izšla njegova najnovejša zgoščenka z naslovom Violinček 5. Na srebrnem ploščku se skriva Violinčkov izbor devetnajstih novih otroških in mladinskih skladb, s katerimi želi našim otrokom in mladostnikom približati svet glasbe in glasbil. Najnovejša zgoščenka je nastala v sodelovanju s pevkami in pevci v Otroškem in Mladinskem pevskem zboru RTV Slovenija in s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija. Zgoščenko lahko kupite na: https://bit.ly/2R3G4ia.

TRENUTKI Z JOŽETOM PRIVŠKOM

Leto 2017 je bilo leto Jožeta Privška. Minilo je namreč 80 let od rojstva te izjemne glasbene osebnosti, ki je več kot 30 let vodila Big Band RTV Slovenija. Ob tem jubileju se je Big Band RTV Slovenija posvetil Privškovemu vokalnemu opusu s koncertom Trenutki z Jožetom Privškom ter k sodelovanju povabil pevko Nino Strnad, vodenje pa je prevzel Lenart Krečič. Nina je vsekakor izvrstna vokalistka, je pa tudi ena redkih pevk mlajše generacije, ki se sistematično posvečajo obuditvi popevk iz zlatega obdobja.

Odločitev Nine Strnad ter vodje projekta Lenarta Krečiča, da se bodo skupaj z glasbeniki Big Banda RTV Slovenije pri izbiri skladb osredotočili na Privškova manj znana dela, se je izkazala za odlično, saj lahko s projekti, kot je zgoščenka Trenutki z Jožetom Privškom, vsaj del njegovih manj znanih skladb obudimo, nekatere pa sploh prvič predstavimo. To je ena od poglavitnih nalog javnega medijskega servisa. In v tem pogledu je projekt Trenutki z Jožetom Privškom ne samo poklon njemu in njegovemu ustvarjanju, temveč gre za prelomen trenutek, saj so skladbe Putnička, Oblak, In nič se ne zgodi, V najini sobi je vedno poletje ter Na krilih hrepenenja šele s tem albumom prvič našle mesto na nosilcu zvoka. Nekatere celo po več kot petdesetih letih. Izvedbe Nine Strnad in Big Banda RTV Slovenije pod vodstvom Lenarta Krečiča prinašajo nove interpretacije in pričarajo ravno pravšnji občutek moderne nostalgije. Trenutke z Jožetom Privškom najdete na: https://bit.ly/2S5QTxI.

