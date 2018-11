Novosti Založbe RTV Slovenija: Zgoščenka Gregorja Avsenika in DVD Košarkar naj bo

Najmlajši sin Slavka Avsenika, kitarist in avtor Gregor Avsenik, je že lani za zgoščenko Morda pa nekoč združil moči s svojim sinom, harmonikarjem Sašem Avsenikom, na snemanjih pa se jima je pridružila še tretja glasbenica v družini, hčerka Monika. Foto: SOJ RTV SLO/zkp rtv slo Film Košarkar naj bo odslej tudi na DVD-ju. Foto: SOJ RTV SLO/zkp rtv slo Dodaj v

29. november 2018

Ljubljana

Morda pa nekoč

Danes, 29. novembra 2018, je pri Založbi RTV Slovenija in v sodelovanju s Prvim programom Radia Slovenija – Prvim izšel novi album Gregorja Avsenika z Ansamblom Saša Avsenika in gostjo Moniko Avsenik z naslovom Morda pa nekoč. Najmlajši sin Slavka Avsenika, kitarist in avtor Gregor Avsenik, je že lani združil moči s svojim sinom, harmonikarjem Sašem Avsenikom, na snemanjih pa se jima je pridružila še tretja glasbenica v družini, hčerka Monika.

Na zgoščenki je petnajst skladb, ki so delo Gregorja, njegovega očeta Slavka in strica Vilka. Gregor ima lepe spomine na sodelovanje z njima ter njunim Ansamblom bratov Avsenik. Imel je velik privilegij, da sta prav zanj ustvarjala skladbe, ki jih še danes rad preigrava. Med njimi na zgoščenki izvede tudi Gorenjsko polko. Spominu svojega očeta Slavka pa je posvetil lastni valček, naslovno skladbo Morda pa nekoč.

Košarkar naj bo

Eden najbolj znanih in priljubljenih slovenskih mladinskih pisateljev Primož Suhodolčan je svoj priljubljeni mladinski roman Košarkar naj bo prelil v celovečerni film režiserja Borisa Petkoviča – novo slovensko filmsko uspešnico lanskega leta. Produkcijska hiša je bila Gustav film, koproducent pa RTV Slovenija in skupaj smo v teh novembrskih dneh poskrbeli tudi za izid filma na DVD nosilcu s podnapisi v slovenskem, hrvaškem, angleškem, nemškem in ruskem jeziku ter prvič na DVD-ju tudi z zvočnim opisom za slepe in slabovidne. DVD je obogaten še s tremi dodatki – videospotom sklepne pesmi, reportažo s srečanja filmske ekipe z Luko Dončićem na Brniku in reportažo iz Filmskega mesta.

Igrani celovečerni film Košarkar naj bo je zgodba o mladem in nerodnem fantu po imenu Ranta (tako velik, da bi lahko žirafam kravate zavezoval), ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. S tem se za Ranto začne razburljiva pot, polna nepredvidljivih dogodivščin, na kateri ga nenehno spremlja duhoviti prijatelj Smodlak ...

Film je lani prejel nagrado občinstva za najboljši film na 20. Festivalu slovenskega filma v Portorožu in 3 zlate role - več kot 75.000 gledalcev. V filmu igrajo Klemen Kostrevc, Matija David Brodnik, Gaja Filač, Marko Miladinović, Lado Bizovičar, Ana Maria Mitić, Matjaž Javšnik, Gojmir Lešnjak ...

