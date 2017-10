Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tina Maze - v sredo, 18. 10. 2017, ob 21.10 na TV Slovenija 2. Foto: RTV SLO Od blizu s Katarino Čas in Vesno Milek Foto: RTV SLO Gostja prve oddaje Zvezdana bo Ashton Applewhite - v soboto, 14.10. 2017, ob 21.45. Foto: RTV SLO V drugi oddaji bo Zvezdana gostila dr. Veroniko Podgoršek. Foto: RTV SLO Dodaj v

Od blizu in Zvezdana spet z vami

Nova sezona oddaj Od blizu in Zvezdana se z jesenjo vračata na ekrane

10. oktober 2017 ob 10:48

Ljubljana - RTV SLO

Na televizijske zaslone se vračata pogovorni oddaji Od blizu in Zvezdana, ki bosta gledalcem TV Slovenija 2 krajšali sredine in sobotne večere.

OD BLIZU

V pogovorni oddaji Od blizu novinarka in pisateljica Vesna Milek poglobljeno in z različnih zornih kotov razkriva življenje in ustvarjalnost osebnosti, o katerih smo mislili, da vemo že skoraj vse. V oddaji se dotika intervjuvančevega odnosa do življenja, ustvarjanja, ljubezni, duha časa, ki ga živimo … Gostiteljica Vesna Milek se bo v oddaji poglobljeno in pretanjeno dotaknila sogovornikove osebnosti. Vsaka oddaja se bo prilagodila posebnostim intervjuvanca, njegovim skritim strastem, željam in strahovom ter ponudila nov pogled v sogovornikovo osebnost. Kot bi dejala Vesna Milek: »Biti blizu, zares blizu, na televiziji, je iluzija. A lahko poskusimo. Priti bližje, čisto blizu, od blizu, včasih preblizu.«

Pred pričetkom zimske olimpijske sezone bo v sredo, 18. oktobra 2017, gostja Vesne Milek naša najuspešnejša smučarka doslej.

Greta Garbo smučanja, jo je imenoval njen biograf in prijatelj, novinar Vito Divac. Smučarski genij, je večkrat rekel njen partner in trener Andrea Massi. Razbila je vse stereotipe o Slovencih in s svojimi sijajnimi nastopi, zmagami in kolajnami svetu povedala, da majhnost ni ovira za nadarjene. Po svoji šampionski poti je hodila in še hodi z drugačnimi vrednotami, ki so nam lahko navdih.

Bila je znana po tem, da redko komu dovoli, da ji pride blizu. Morda tokrat - malo bliže - Tina Maze – 18. 10. 2017 na TV Slovenija 2 ob 21.10.

Gostja druge oddaje Od blizu bo Katarina Čas.

Je neobičajna mešanica med zapeljivko in navihanko, nekaj med punco iz sosednje ulice, polno dovtipov in smeha, in filmsko divo, ki se trudi, da to ne bi bila.

Kaj je tisto, zaradi česar jo je Martin Scorsese izbral med tisočimi igralkami na avdiciji; zakaj se je Al Pacino ob prvem stiku z njo odločil, da bo v filmu Danny Collins njegova filmska zaročenka? In zakaj jo je Peter Bratuša vzel v svoj prvi celovečerec in vlogo pisal prav nanjo? Vse to nam bo čisto malo bolj jasno - ko pride bliže - Katarina Čas.

ZVEZDANA

Z novo sezono oddaj pa bo že to soboto, 14. oktobra 2017, z vami Zvezdana. S svojim prepoznavnim, navdihujočim stilom vodenja bo z iskrenimi in drznimi vprašanji odstirala tabuje in odkrivala tančice vsakdanjosti. Njene oddaje so polne čustvenih odzivov, ki nikogar ne pustijo hladnega.

Gostja prve oddaje bo Ashton Applewhite iz Združenih držav Amerike.

Ashton Applewhite je pisateljica, blogerka in aktivistka, avtorica več knjig. Živi v New Yorku in že od leta 2007 piše o staranju in staromrzništvu. Od otroštva naprej nas bombardirajo s sporočili, da je bedno biti star. Da so gube grde, starejši ljudje pa nekoristni. Odklanjanje staranja, je odklanjanje življenja, je prepričana Ashton. Ne sprašujemo se, kdaj so ljudje prestari za petje in lizanje sladoleda, zakaj bi bili prestari za spolnost? Ne glede na to, ali ste starejši ali pa upate, da nekoč boste, vas bo pogovor z Ashton Applewhite stresel, razveselil in razjezil. Zvezdana si želi, da bo spremenil pogled na leta, ki so pred vami!

Bodite z nami v soboto, 14. oktobra 2017, ob 21.45 na TV Slovenija 2.

Gostja druge oddaje bo dr. Veronika Podgoršek.

Gostja druge oddaje bo Veronika Podgoršek, doktorica s področja družinske in zakonske terapije. Brezkompromisno bosta spregovorili o družinskih in partnerskih odnosih na način, ki ne bo pustil hladnih moških gledalcev niti ženskih.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija