Oddaja Odmevi praznuje 20 let

Prvi Odmevi 6. januarja 1997

3. januar 2017 ob 14:36

Ljubljana - RTV SLO

Poznovečerna informativna oddaja Odmevi, ki vsak dan od ponedeljka do petka ob 22. uri na TV SLO 1 ponudi sveže večerne novice in analize najpomembnejših dogodkov dneva, 6. januarja praznuje 20 let.

Ozadja dogodkov, prikrite podrobnosti in nove plati zgodb predstavljajo novinarji in izbrani gosti, ki jih izprašajo voditelji oddaje, ali pa se soočijo med seboj. V studiu dajo besedo obema oziroma toliko stranem, da si gledalci lahko ustvarijo čim bolj celostno podobo aktualnih dogajanj. Poleg tega Odmevi ponudijo kratek pregled dnevnih novic doma in po svetu, ki ste jih zamudili ali preslišali. Odmeve vodijo Slavko Bobovnik, dr. Rosvita Pesek, Tanja Gobec in Igor E. Bergant, urejajo pa jih Meta Dragolič, Aleksandra Saksida, dr. Rosvita Pesek in Boštjan Kogovšek.

Začelo se je …

Lado Ambrožič, takratni odgovorni urednik Informativnega programa in hkrati 'zagnan iskalec novih idej in izzivov pri vsebinski bogatitvi programa', kot ga je v knjigi Skozi čas opisal Aleks Štakul, je jeseni leta 1996 na kolegiju urednikov predstavil idejo o oblikovanju nove, vsebinsko privlačnejše poznovečerne informativne oddajo, ki bi razčlenjevala in pojasnjevala pomembnejše dogodke dneva doma in v svetu, za katere v Dnevniku ni bilo dovolj časa; nova oddaja bi nadomestila tedanji tretji večerni dnevnik ob 22. uri. Ideja je bila dobro sprejeta, podprlo jo je tudi vodstvo televizije.

Prvi Odmevi 6. januarja 1997

Odmevi, ki so bili s svojo zasnovo v tistem času popolna novost v slovenskem medijskem prostoru, so bili prvič na sporedu 6. januarja 1997. Oddaja naj bi se odzivala in poglobljeno analizirala dnevne in druge aktualne dogodke ter tako širila obzorja in razgrinjala tančice z ozadij političnih in gospodarskih problemov, s področja znanosti, kulture in drugih tem, ki jih prinaša življenje. Prvi Odmeve je vodil Mile Vreg, novice je brala Polona Šoln. Odmevi so se začeli z novico dneva o 3. mestu Primoža Peterke na novoletni turneji in s poročanjem Boštjana Anžina iz Moravč o pripravah na sprejem zmagovalca, nadaljevali pa s prispevkom o škodi, ki sta jo povzročila sneg in žled, ter pogovorom Mileta Vrega z direktorjem Elesa Ivom Baničem. Prvi gost Odmevov je bil predsednik Državnega zbora Janez Podobnik. Že v drugih Odmevih je bilo na vrsti prvo soočenje, in prav soočenja so odlika Odmevov, saj vsak lahko pove svojo plat zgodbe.

Viktor namesto torte za 1. rojstni dan

Za svoj 1. rojstni dan so Odmevi namesto torte dobili prvega viktorja, kar kaže, da se je oddaja hitro uveljavila. V naslednjih letih so v Odmevih kresali mnenja politiki, gospodarstveniki, umetniki, strokovnjaki in običajni ljudje. Obogateni z razmišljanji gostov, soočanji mnenj, reportažami in drugimi zanimivimi prispevki, so si Odmevi pridobili sloves resne, objektivne in zanimive oddaje. Odgovorna urednica Informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik je ob častitljivem jubileju Odmevov povedala: »Odmevi so ena ključnih oddaj dnevnoinformativnega programa, so končna analiza dogodkov dneva. Odmevi imajo ugled in tradicijo, skozi vsa leta so ostali najpomembnejša in najbolj resna analiza političnih, gospodarskih, mednarodnih, znanstvenih in drugih dogodkov. Vodijo jih ugledni, znani voditelji, ki jim dajejo vsak svoj osebni pečat. S temami, ki jih v Odmevih obravnavamo, želimo doseči resne, zahtevne gledalce, ki jih ne zanimajo senzacije, ampak poglobljene analize in informacije.«

V 20-ih letih 4734 oddaj in 13 viktorjev

Odmevi so ena izmed devetih in hkrati zadnja dnevnoinformativna oddaja Televizije Slovenija, ki je na sporedu vsak delavnik. Na dan 20-letnice, 6. januarja, bo na sporedu že 4734. oddaja Odmevi. Odmevi se ponašajo s kar trinajstimi viktorji za najboljšo informativno TV-oddajo. Voditelj Odmevov Slavko Bobovnik je v kategoriji za najboljšega voditelja informativne oddaje prejel šest viktorjev, Igor E. Bergant pa enega. Svoj pečat je oddaji pustilo več odličnih urednikov - Vlado Krejač, Nada Lavrič, Nina Komparič - in voditeljev: Mile Vreg, Tanja Starič, Janja Koren, Uroš Slak, Slavko Bobovnik, Ksenija Horvat Petrovčič, Mojca Širok, Boštjan Lajovic, Rosvita Pesek, Tomaž Bratož, Igor E. Bergant in Tanja Gobec.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija

Fotografije: Katja Goljat in Matjaž Rušt ter Stane Sršen