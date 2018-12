Edita Cetinski Malnar prejema nagrado Horus 2018. Foto: Arhiv RTVS Del ekipe Prava ideja po prejemu nagrade (z leve proti desni: Taja Zukatto, Jolanda Kolar, in Edita Cetinski Malnar). Foto: Arhiv RTVS Marko in Marika Pogačnik že vse od nastanka nagrade Horus izdelujeta unikatna umetniška dela, polna pozitivnih vibracij, namenjenih spodbujanju uspešnega poslovanja HORUS nagrajencev. Foto: Arhiv RTVS Edita Cetinski Malnar, avtorica, urednica, voditeljica in novinarka oddaje Prava ideja Foto: Arhiv RTVS Edita Cetinski Malnar v studiu oddaje Prava ideja. Foto: Adrijan Pregelj Dodaj v

Oddaja Prava ideja! je prejela nagrado Horus 2018

13. december 2018 ob 14:09

Ljubljana - RTV SLO

V okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2018 so v četrtek, 13. decembra, podelili letošnja priznanja in nagrade. Podeljujeta jih IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta. S tem projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. Letos jo je za oddajo Prava ideja prejela tudi Edita Cetinski Malnar.

V obrazložitvi ob dodeljeni nagradi piše: »Ga. Edita Cetinski Malnar je z oddajo "Prava ideja" pokazala in dokazala, da je lahko tudi Slovenija država uspešnih ljudi, katerih dosežki, zagnanost, znanje, iznajdljivost, sodelovanje, družbeno-odgovorno delovanje, itd.. postavljajo Slovenijo na zemljevid podjetno - uspešnih držav! Pohvalna je dolgoletna velika motiviranost in posledično angažiranost avtorice pri ustvarjanju predmetne oddaje, kar je mogoče samo z zavedanjem, da počneš nekaj dobrega - družbeno odgovornega. Številnim mladim podjetnikom je skozi primere uspešnih poslovnih praks pokazala, da se z voljo, vztrajnostjo, pogumom, znanjem in primerno idejo da uspeti tudi na majhnem slovenskem podjetniškem trgu. Njeno delo predstavlja vzor, zgled družbeno odgovornega novinarstva, predvsem v smislu spodbujanja pozitivnega odnosa do podjetništva ter izjemnega prispevka k oblikovanju pozitivne samopodobe slovenskega malega gospodarstva. Iskrene čestitke!«

Prava ideja je prva podjetniška oddaja v slovenskem medijskem prostoru, ki je leta 2008 nastala kot odgovor na takratne številne tajkunske afere, finančne goljufije, gospodarsko in finančno krizo ter pesimizem v smislu, da se v naši državi nič ne da.

Oddaja je namenjena predvsem spodbujanju kreativnosti, inovativnosti, družbene odgovornosti in poguma za uresničevanje idej. Naši gostje na primeru dobrih praks pokažejo, kako so ustvarjalni kljub turbulentnim in negotovim dogajanjem na domačem in svetovnem trgu, kako drzno uresničujejo svoje zamisli, odpirajo nova delovna mesta, odgovorno sprejemajo odločitve in so pošteni tako do zaposlenih kot poslovnih partnerjev. Ob tem se zavedajo, da jim je uspelo tudi zaradi okolja, kjer ustvarjajo, zato po najboljših močeh vračajo družbi. Poleg tega, je oddaja namenjena tudi povezovanju izkušenih podjetnikov s tistimi, ki so šele dobro stopili na samostojno pot, manj izkušeni dobijo kak dober nasvet ali povezavo z novimi poslovnimi partnerji, čemur v oddaji tudi sledimo. Oddaja sama je inovativna, se občasno spreminja in prilagaja vsebine glede na dogajanja. In tak koncept oddaje se je pokazal kot odličen prav v času recesije.

Prava ideja, ki je na sporedu tedensko na TV Slovenija, je doslej prejela devet nagrad in priznanj. Med drugim je oddaja prejela mednarodno nagrado InJo (Innovation Journalism) v sodelovanju z ameriško univerzo Stanford v letih 2010 in 2011 za koncept oddaje, kot najboljši inovacijski prispevek v slovenskih medijih. V letih 2013 in 2014 slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. V letih 2010, 2011 in 2013 je oddajo za posebne dosežke nagradila tudi strokovna komisija RTV Slovenija.

RTV Slovenija s tovrstnimi oddajami izpolnjuje svoje poslanstvo in družbeno odgovornost. To se kaže tudi s tem, da imajo oddajo v učnem programu nekatere srednje in visoke poslovne šole (npr. Srednja ekonomska šola Ljubljana, Ekonomska šola Ptuj, fakulteta Doba ipd.). Zaradi primerov dobrih praks, oddaje Prava ideja v svoje programe za brezposelne vključujejo tudi na Zavodu za zaposlovanje.

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj.

