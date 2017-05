Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nesporni zmagovalec Pesmi Evrovizije 2017 je postal Portugalec Salvador Sobral in pesem Amar Pelos Dois. Foto: Andres Putting (EBU) Nastop slovenskega predstavnika Omarja Naberja s skladbo On My Way si je na TV SLO 2 ogledalo 206.000 gledalcev. Foto: Andres Putting (EBU) Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Omarjev nastop si je ogledalo več kot 200 tisoč gledalcev

Vsaj minuto kateregakoli večera Pesmi Evrovizije 2017 je spremljalo več kot 779 tisoč ljudi

15. maj 2017 ob 16:44

Ljubljana - RTV SLO

V soboto, 13. maja, se je v Kijevu zaključil izbor za Pesem Evrovizije 2017, kjer je največ glasov - tako pri strokovnih žirijah kot pri gledalcih - prejel Portugalec Salvador Sobral s skladbo Amar Pelos Dois. Tekmovanje vsako leto spremlja več kot 200 milijonov gledalcev po vsem svetu, spremljali pa smo ga lahko tudi na Televiziji Slovenija, in sicer oba predizbora (9. in 11. maja na TV SLO 2) in finalni izbor (13. maja na TV SLO 1). Podatki gledanosti, ki jih za RTV Slovenija meri AGB Nielsen Media Research, kažejo, da je vsaj minuto prvega ali drugega predizbora ali velikega finala Pesmi Evrovizije 2017 spremljalo 779.400 različnih posameznikov.

Za Omarja navijalo več kot 200 tisoč gledalcev

Prvi predizbor Pesmi Evrovizije 2017 je v torek, 9. maja, na TV SLO 2 spremljalo povprečno 8,2 % ali 154.800 gledalcev, starih nad 4 leta, oz. 23 % delež vseh gledalcev televizije v Sloveniji. Najvišjo gledanost je dosegel prav nastop Omarja Naberja ob 22:21, ko je TV SLO 2 spremljalo 10,9 % oziroma 206.000 gledalcev. Dva dni kasneje je drugi predizbor na TV SLO 2 spremljalo povprečno 3,6 % ali 67.900 gledalcev, starih nad 4 leta, oz. 10 % delež vseh gledalcev. Veliki finale Pesmi Evrovizije 2017 je v soboto, 13. maja, na TV SLO 1 spremljalo povprečno 8,8 % ali 166.600 gledalcev, starih nad 4 leta, oz. 31 % delež vseh gledalcev. Vsaj minuto katerekoli oddaje Pesmi Evrovizije 2017 pa je videlo 779.400 različnih posameznikov.

Evrovizija na Multimedijskem centru – vsebine na novih medijih

Izbor za Pesem Evrovizije je bil med najbolj spremljanimi vsebinami na novih medijih. Na RTV 4D smo v vseh treh večerih zabeležili cca. 25.000 ogledov prenosov v živo. Z 12.000 ogledi je bil najbolj gledan prvi polfinale izbora, na katerem je nastopil slovenski predstavnik Omar Naber. V arhivu video vsebin smo po zadnjih podatkih zabeležili okrog 40.000 ogledov, največ, skoraj 14.000 jih je bil deležen finalni nastop zmagovalca Salvadorja Sobrala. Na spletnem portalu www.rtvslo.si smo samo v mesecu maju zabeležili več kot 300.000 ogledov vsebin, vezanih na izbor za Pesem Evrovizije. Najbolj brani sta bili novici o prvem izboru in o razpletu finalnega izbora; vsaka z več kot 70.000 ogledi. Na dober odziv uporabnikov so naletele tudi vsebine na profilih MMC-ja na družbenih omrežjih: Facebooku, Twitterju in Instagramu.

