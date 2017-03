Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Planici bodo na sporedu tri tekme, dve posamični in ena skupinska. Foto: Katja Kodba Televizija Slovenija bo v Planici na vseh tekmah proizvajalec mednarodnega TV-signala. Foto: Katja Kodba Režiser prenosov iz Planice bo Dejan Čretnik. Foto: Katja Kodba Komentator tekem in kvalifikacij iz Planice za TV SLO bo Andrej Stare. Foto: RTV SLO Velik izziv za produkcijsko ekipo, predvsem kamermane, predstavljajo razdalje na letalnici in hitrosti letalcev. Zaradi izrednih dimenzij planiškega objekta uporabljamo močne objektive, ki lahko zelo približajo tekmovalca. To pa zahteva obrtno spretnost, izkušnje, posebno pozornost in stalno koncentracijo kamermanov. Nekateri delajo na višini 20 metrov in več od tal, brez zaščitnih ograj, varovani s posebnimi pasovi, nagnjeni čez rob televizijskega stolpa, v vseh mogočih vremenskih razmerah. Spremljati morajo gibanje skakalcev v zraku, ki so oddaljeni tudi do 300 metrov ali pa letijo nekaj metrov od kamere s hitrostjo, večjo od 110 km/h. Ni veliko ljudi na svetu, ki to zmorejo in so sposobni ponoviti približno stokrat v enem dnevu - brez napake. Foto: Katja Kodba Reporter iz Planice za Val 202 bo Boštjan Reberšak. Foto: Žiga Culiberg Na odru Vala 202 bo v nedeljo, 26. 3. 2017, nastopila glasbena skupina Dan D. Foto: Alan Orlič Belšak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Planica 2017 v programih RTV Slovenija

13. marec 2017 ob 15:24

RTV SLO

Vrhunec smučarske skakalne sezone bo dogajanje v dolini pod Poncami. V prihodnjih dneh bodo radijske, televizijske in spletne vsebine RTV Slovenija namenjene temam, ki so tako ali drugače povezane s Planico.

TELEVIZIJA SLOVENIJA

Televizija Slovenija je s Planico in vsakoletnim skakalnim praznikom pod Poncami že vrsto let tesno povezana. Med 23. in 26. marcem 2017 bo Televizija Slovenija proizvajalec mednarodnega televizijskega signala s smučarskih skokov v Planici. To bo že šesta prireditev v tej zimski sezoni, kjer je Televizija Slovenija proizvajalec mednarodnega televizijskega signala. Gre za organizacijsko in tehnično izjemno zahtevno nalogo, ki jo pred proizvajalca televizijskega signala postavljajo mednarodna smučarska organizacija in lastniki televizijskih pravic tega dogodka. Letos bo v Planici postavljenih 20 kamer za produkcijo mednarodnega TV-signala in štiri dodatne za slovenske gledalce. Prav Planica pomeni v tehničnem smislu vrhunec sezone ne le za naše smučarje skakalce temveč tudi za produkcijsko ekipo Televizije Slovenija. Režiser prenosov bo Dejan Čretnik.

Gledalci Televizije Slovenija si bodo lahko ogledali obe posamični tekmi, ekipno tekmo kot tudi kvalifikacije. Te bodo lahko spremljali ob komentarju Andreja Stareta. Obenem bodo gledalci zelo blizu skakalnim junakom, ki bodo spregovorili v studiu v izteku. Ves konec tedna bo ob Poloni Bertoncelj kot strokovni sodelavec deloval Robert Kranjec. Vse, kar se dogaja v zakulisju tekem, bosta povzeli leteči reporterki Sara Oblak in Andreja Okorn, ki bosta na trenerskem stolpu in v vasici, kjer se skakalci pripravljajo na nastope.

Pred samim športnim dogodkom in tekmami pa bodo dogajanje v Planici pospremila tudi nekatera preostala uredništva Televizije Slovenija.

O prazniku v Planici, ki že leta povezuje Slovence, bodo obširno in bogato poročali tudi v Informativnem programu Televizije Slovenija. Ekipe bodo budno spremljale pestro dogajanje in se oglašale v vse informativne oddaje. Ob tej priložnosti bo dolina pod Poncami postala tudi studio osrednje informativne oddaje, kar bo seveda velik izziv za ustvarjalce. V petek in soboto, 24. in 25. marca, bodo namreč Dnevnik pripravili v Planici. Gledalcem, ki že leta z veseljem spremljajo uspehe slovenskih orlov, bodo prinesli vzdušje med gledalci in tekmovalci, tako v Dnevniku, nekoliko bolj »planiško« pa bo obarvana tudi petkova Slovenska kronika.

Planica bo v četrtek, 23. marca 201, tudi tema oddaje Tarča – v njej bodo pogledali razvoj skokov v Planici skozi 30-letno zgodovino, primerjali uspehe naših skakalcev v letošnji z lansko sezono ter se vprašali, zakaj Planica ni dobila svetovnega prvenstva.

Oddaja Dobro jutro se bo v planiško dogajanje vključila že v sredo, 22. marca 2017, ko bodo s terensko ekipo v živo spremljali priprave na začetek planiškega praznika. V petkovem jutru (24. 3. 2017) se bodo v živo oglašali iz Planice in Kranjske Gore, kjer se bodo družili z lokalnimi društvi in Marijo Merljak.

Petkov Dober dan bo potekal v živo iz ljubljanskega studia in Planice, pred mikrofon bodo povabili zanimive sogovornike, ki soustvarjajo uspešno planiško zgodbo, obujali spomine na slovenske uspehe v Planici in v domove gledalcev prenašali vzdušje izpod planiške velikanke.

V petkovi oddaji Slovenija danes (24. marec 2017 - predvidoma med 18.30 in 19:15 na TV SLO 2) bodo v živo in s posnetki strnili dogajanja iz Planice, Kranjske Gore in Rateč.

Planico bodo obiskali tudi Infodromovci s svojim otroškim poročevalcem. Mladi novinar bo pred mikrofon povabil skakalce in preveril vzdušje med navijači in gledalci. Prispevek si gledalci lahko ogledajo v oddaji Infodrom v petek, 24. 3. 2017, ob 18. uri na TV SLO 1.

Pred planiškim praznikom bo Urša Valentič v oddaji eRTeVe v ponedeljek, 20. marca 2017, gostila vsebinskega vodjo projekta Planica na Televiziji Slovenija - Aleša Potočnika.

VAL 202

Val 202, uradni radio Planice, že tradicionalno spremlja skoke in polete v Planici. Tudi letos bo na prizorišču že od poskusnih skokov v sredo pa do zaključka sezone v nedeljo. Poslušalce bodo reporterji obveščali o vsem športnem dogajanju, Val 202 pa bo seveda tudi letos poskrbel za informacije o drugem dogajanju, povezanem s poleti v Planici 2017 – od prometa do koncertov. Vse štiri dni letošnjega »planiškega praznika« bo namreč skrbel tudi za glasbeni oziroma obšportni program na »odru Vala 202« ob velikanki, ki vključuje voden program, sprejem skakalcev, nagradne igre in nastope slovenskih glasbenih skupin. Letos bodo to: Zlatko in zasedbe Gadi, Tabu in Dan D!

MMC RTV SLOVENIJA

Vse dogajanje v povezavi s Planico bodo naši uporabniki spletnega portala lahko spremljali na spletnem naslovu www.rtvslo.si/planica. Na portalu MMC-ja si bodo lahko ogledali vse dogajanje na skakalnicah, tudi poskusne in trening serije. Pripravljajo številne zanimivosti, intervjuje in statistične sladkorčke, za katere bo skrbel portal Športni SOS. Vse štiri dni bo delovala okrepljena novinarska ekipa, ki bo postregla z informacijami s tekmovališča in zakulisja.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija