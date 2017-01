Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Voditelj torkove oddaje po Sloveniji iz ljubljanskega studia bo Zvezdan Martič Foto: Žiga Culiberg Sredina gostiteljica oddaje Po Sloveniji v koprskem studiu bo Sabina Francek Ivovič, ki se ji bo kmalu pridružil še voditelj Andrej Šavko. Foto: Žiga Culiberg Četrtkove oddaje Po Sloveniji bo vodila Jasmina Gregorec iz mariborskega studia. Foto: Žiga Culiberg Voditeljica Tarče Erika Žnidaršič. Foto: Žiga Culiberg Voditeljica Globusa Mojca Širok. Foto: Žiga Culiberg Voditeljica Točke preloma Janja Koren. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po Sloveniji in Studio 3

Novi oddaji Informativnega programa Televizije Slovenija

16. januar 2017 ob 13:51

RTV SLO

Na Televiziji Slovenija bomo januarja predstavili dve novi oddaji, ki ju pripravljajo v Informativnem programu - Po Sloveniji in Studio 3. Mozaično-pogovorna oddaja Po Sloveniji bo prvič na sporedu v torek, 24. januarja, ob 16.30 na TV SLO 1. Premiera Studia 3, ki združuje kar tri oddaje - Tarčo, Globus in Točko preloma - pa bo v četrtek, 26. januarja, ob 20. uri, prav tako na TV SLO 1.

Po Sloveniji – sodelovanje ljubljanskega, koprskega in mariborskega studia

Polurna mozaično-pogovorna oddaja Po Sloveniji bo potekala v živo od torka do četrtka ob 16.30 na TV SLO 1. V njej bodo združili moči novinarji Informativnega programa TV Slovenija ter regionalnih RTV-centrov v Kopru in Mariboru. Neposredni vklopi, gosti, reportaže, tematski prispevki, grafični prikazi - za oddaje tridnevnega regionalnega pasu ne bo predaleč noben slovenski kraj.

Razvejana mreža dopisnikov in snemalcev bo po napovedih ustvarjalcev zagotovilo za vedno nove zgodbe slovenskih krajev in ljudi, posredovane iz prve roke zanimivo, preverjeno, kritično in analitično. V ospredju ne bodo le aktualna vprašanja o tem, kako na naša življenja v mestih in vaseh po Sloveniji vplivajo odločitve v središčih moči, ampak bodo besedo v prvi vrsti dobili tisti, ki so v svojem okolju – od Primorske do Prekmurja, od Koroške do Bele krajine – nosilci velikih in majhnih zmag, ki vedo, kako z majhnimi koraki spreminjati svet, se boriti proti birokratskim nesmislom, popravljati napake, ali pa se stranpotem nasploh izogniti.

Voditelj torkove oddaje iz ljubljanskega studia bo Zvezdan Martič, sredina gostiteljica v koprskem studiu bo Sabina Francek Ivovič, ki se ji bo kmalu pridružil še voditelj Andrej Šavko, četrtki pa bodo rezervirani za mariborski studio z voditeljico Jasmino Gregorec. Vodja projekta regionalnega pasu je Ilinka Todorovski. Prva oddaja Po Sloveniji bo na sporedu 24. januarja ob 16.30 na TV SLO 1.

Studio 3 – tri oddaje, tri voditeljice

Dveurna oddaja Studio 3, ki bo potekala v živo, bo predstavitev najboljšega, kar Informativni program Televizije Slovenija lahko ponudi. Studio 3 bo v najbolj gledanem četrtkovem terminu med 20.00 in 22.00 združil kar tri oddaje in tri voditeljice: Tarčo z Eriko Žnidaršič, Globus z Mojco Širok in Točko preloma z Janjo Koren. V oddaji bodo sodelovala vsa uredništva Informativnega programa in novinarji notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj, zunanjepolitičnih oddaj in dopisništev po Sloveniji in v svetu. Z ekipo Studia 3 bo aktivno sodelovala tudi podatkovno-preiskovalna skupina TV Slovenija ExtraVisor.



Vse tri oddaje bodo temeljile na aktualnih temah in izzivih, ki se odpirajo doma in v svetu, pri čemer bodo ustvarjalci iskali zanimive, drugačne načine obdelave in teme osvetlili z različnih zornih kotov. Vse tri oddaje bodo imele tudi goste; Tarča več gostov in polemično debato, medtem ko bosta Globus in Točka preloma praviloma mozaični oddaji, ki se bosta poglobljeno in analitično ukvarjali z zunanjepolitičnimi oziroma gospodarskimi temami.

Studio 3 bo potekal iz tehnološko prenovljenega studia, ki z novimi velikimi zasloni omogoča dinamično scenografijo. S pomočjo strokovnjakov Televizije Slovenija so jo oblikovali pri produkcijskem podjetju Temma X. Glasbeno podobo je oblikoval Patrik Greblo skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, Greblo pa je motive črpal iz slovenske ljudske glasbene tradicije (iz narodne pesmi Zvedel sem nekaj novega). Sodobna tehnologija ter temu prilagojena idejna zasnova bo gledalcem in ustvarjalcem omogočala prijazno, dinamično in moderno vizualno izkušnjo, primerljivo z drugimi zahodnoevropskimi televizijami.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija