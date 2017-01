Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Grozljiv podatek o tem, koliko je pri nas revnih otrok. Ob njih je čedalje več odraslih, ki si dostojnega življenja ne morejo privoščiti. Dokumentarni film Pod mostovi premierno 17. januarja ob 21. uri na TV SLO 1. Foto: iz dokumentarnega filma Pod mostovi Vsak med nami si zasluži dostojanstvo in spoštovanje. Foto: iz dokumentarnega filma Pod mostovi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pod mostovi

Dokumentarni film o revščini pri nas

6. januar 2017 ob 09:13

Ljubljana - RTV SLO

Državljanov Slovenije, ki so padli na rob družbe, je čedalje več. Kar 56 tisoč otrok je revnih! Tja jih je pahnila sistemska revščina – poteze odločevalcev in kapital, ki je neodvisen od polov političnega prepričanja.

Stiske ljudi, ki živijo v revščini, osvetljuje dokumentarni film Pod mostovi, ki je nastal v Dokumentarnem programu TV Slovenija,avtorici pa sta Špela Kožar in Barbara Zemljič. Premierno ga bomo predvajali v torek, 17. januarja, ob 21. uri na TV SLO 1.

V ospredje postavljamo zgodbe dveh umetnikov, vdovca samohranilca in upokojenke, a kot v filmu poudari ena od strokovnjakinj, v nenehni stiski živi že skoraj polovica Slovenije! Kljub vsakodnevni borbi in volji je nenehno prisotna nemoč posameznika v borbi proti sistemu, ki je čedalje bolj zbirokratiziran, ki se vse hitreje oddaljuje od pojma in pomena socialne države.

Dokumentarec Pod mostovi razgalja bedo, v katero nas je v pičlih 25 letih privedla samostojnost, z namenom, da se z revščino soočimo državljani in odločevalci. Da nevidno postane vidno. Film ne išče odgovorov, čeprav jih nekaj ponuja.

Scenarij sta napisali novinarka TV Slovenija Špela Kožar in Barbara Zemljič, ki je film tudi režirala. Kot direktor fotografije in snemalec se je podpisal Bernard Perme, delo mojstra montaže pa je prevzel Zlatjan Čučkov.



Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija

Fotografije: iz dokumentarnega filma Pod mostovi