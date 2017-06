Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letošnja Poletna noč je posvečena mojstru Jožetu Privšku. Foto: osebni arhiv Poletno noč, ki bo v sredo, 21. 6. 2017, na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 20.45, bosta vodila Bernarda Žarn in David Urankar. Foto: Žiga Culiberg Privškovim zimzelenim melodijam boste lahko prisluhnili v izvedbi Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija. Na fotografiji od leve proti desni: Lenart Krečič, Primož Fleischman, Petra Vidmar, Maruša Bogataj in Nina Pirc. Foto: Žiga Culiberg Ob 80-letnici Jožeta Privška bomo slišali uspešnice, kot so: Ne prižigaj luči v temi, Zlati prah imaš v očeh, Nad mestom se dani, Mati, bodiva prijatelja, Samo nasmeh je bolj grenak, Tam, kjer sem doma, Zato sem noro te ljubila, Kako sva si različna, Vozi me vlak v daljave in mnoge druge. Foto: osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poletna noč, posvečena 80-letnici rojstva pianista, dirigenta in skladatelja Jožeta Privška

Sreda, 21. junija 2017, ob 20.45 na Kongresnem trgu v Ljubljani

7. junij 2017 ob 16:00

RTV SLO

Tradicionalni gala koncert Poletna noč, ki ga RTV Slovenija pripravlja v sodelovanju s Festivalom Ljubljana, bo letos posvečen 80-letnici rojstva mojstra Jožeta Privška. Na odru na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo v sredo, 21. junija 2017, ob 20.45 pod taktirkama dirigentov Patrika Grebla in Lojzeta Krajnčana ter v izvedbi Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija zazvenele največje uspešnice, pod katere se je podpisal pianist, dirigent in skladatelj Jože Privšek.

Kdo bo nastopil na letošnji Poletni noči?

Ob 80-letnici tega velikana slovenske glasbe bomo slišali uspešnice, kot so: Ne prižigaj luči v temi, Zlati prah imaš v očeh, Nad mestom se dani, Mati, bodiva prijatelja, Samo nasmeh je bolj grenak, Tam, kjer sem doma, Zato sem noro te ljubila, Kako sva si različna, Vozi me vlak v daljave in mnoge druge.

Na velikem odru gala koncerta bodo priljubljene slovenske uspešnice prepevali Oto Pestner, Darja Švajger, Alenka Godec, Nuša Derenda, Matjaž Mrak, Nuška Drašček, Nina Strnad, Alex Volasko, Matjaž Kumelj, vokalna skupina Kreativo in drugi. Poletni večer bosta povezovala Bernarda Žarn in David Urankar.

O Jožetu Privšku

Pianist, dirigent in skladatelj Jože Privšek je spisal pomembna poglavja slovenske zabavne glasbe in jazza, trideset let kot dirigent Big Banda RTV Slovenija (sprva imenovan PORL – Plesni orkester Radia Ljubljana, nato Big Band RTV Ljubljana). Ponesel ga je na vrhunsko raven in zanj napisal več tisoč jazzovskih aranžmajev. Je tudi avtor številnih izvirnih jazzovskih kompozicij in pesmi, pisal je glasbo za film, televizijo in gledališče. Za ustvarjanje je prejel stanovsko Kozinovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada in viktorja. Devetnajstega marca bi dopolnil 80 let, zaradi česar mu je prav letos posvečena Poletna noč.

O Poletni noči

Gala koncert Poletna noč, ki vsako leto nastane v koprudukciji RTV Slovenija in Festivala Ljubljana, je postal že tradicionalna prireditev, ki obuja spomin na bisere iz zakladnice slovenske zabavne glasbe. V zadnjih letih smo jo posvetili Atiju Sossu, Majdi Sepe, Eldi Viler, Juretu Robežniku, Mojmirju Sepetu, Dušanu Velkaverhu, Elzi Budau, 50-letnici Slovenske popevke ...

Skladbam na Poletni noči boste lahko v živo prisluhnili tudi na Prvem programu Radia Slovenija, v posnetku pa si lahko prireditev ogledate v soboto, 1. julija 2017 na TV SLO 1 ob 20.00.

Vstopnice so na voljo na www.ljubljanafestival.si, blagajna Križank, prodajna mesta Eventima, Petrolovi servisi in poslovalnice Pošte Slovenije.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija; foto: Žiga Culiberg, osebni arhiv Jožeta Privška, arhiv RTV Slovenija