Prizma optimizma potuje po Sloveniji že 40 let

18. maj 2018 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob obletnici razvedrilne radijske oddaje Prizma optimizma ustvarjalci pripravljajo štiri oddaje — v Kopru, Velenju, Novem mestu in Novi Gorici.

Razvedrilna oddaja 1. programa Radia Slovenija Prizma optimizma je pred štirimi desetletji nastala zgolj kot radijska oddaja in je v prvi sezoni nastajala v radijskem studiu. Njej idejni oče je bil nekdanji urednik radijskega kulturno-zabavnega programa Vili Vodopivec, ki je tudi boter njenega imena. Prvi režiser oddaje je bil Grega Tozon, vodil pa jo je takrat že upokojeni profesor matematike in pisec šaljivih prispevkov v tedniku Pavliha in pod psevdonimom Osat tudi v Nedeljskem dnevniku — Viktor Plemelj.

Že prva oddaja, v kateri so nastopili igralci Mila Kačič, Jože Zupan, Maks Furjan in Janez Hočevar – Rifle, je bila nagrajena na jugoslovanskem tekmovanju radijskih oddaj v Ohridu. Kmalu so jo postavili na oder in od takrat dalje gostuje kot javna radijska oddaja po vsej Sloveniji in tudi prek njenih meja. V štirih desetletjih so v oddajah nastopili najbolj imenitni slovenski dramski igralci, pevci in humoristi; v prvih letih oddaje pa tudi nekaj zdravnikov z nasveti za zdravo življenje.

Od začetka oddaje naprej je v njej zelo pomembno vlogo igrala glasba. Prvo glasbeno zasedbo je vodil Borut Lesjak, ki je napisal tudi avizo oddaje; ta se ni spreminjal več kot trideset let. Glasbeno podobo sta nekaj let krojili štajerska glasbena skupina z Ivom Mojzerjem in ljubljanski Stari mački.

Današnja zasedba

Uredniki in voditelji oddaje so se menjavali, oddaja pa je »preživela«. Zadnjih nekaj let za njeno glasbeno podobo skrbi Big band RTV Slovenija z instrumentalnimi solisti in vodilnimi slovenskimi vokalisti. Njen govorni del pa oblikujejo: Sašo Hribar, Tilen Artač, občasno tudi Jure Mastnak in Aleksander Pozvek, liki znamenitega Radia Ga-ga, oddajo pa že vrsto let pripravlja in vodi Milan Krapež. Vsako oddajo začne z avizom, v katerem ob spremljavi Big banda RTV Slovenija na pisalni stroj »zaigra« znamenito instrumentalno skladbo The Typewriter avtorja Leroya Andersona.

Štiri desetletja, štiri oddaje

Ob 40-letnici oddaje Prizma optimizma pripravljajo štiri oddaje: bili so že v koprskem gledališču, junija bodo v dvorani Doma kulture v Velenju, 27. oktobra se oglasijo iz Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu in 1. decembra iz gledališča v Novi Gorici. Vsakokrat, kot običajno, v neposrednem radijskem prenosu ob 20. uri na 1. programu Radia Slovenija. Oddaji v Novem mestu in Velenju bo posnela tudi Televizija Slovenija. Ob obletnici pa Milan Krapež gleda naprej: »Z razvedrilno oddajo Prizma optimizma smo doslej razveselili, raznežili, navdušili in nasmejali na tisoče Slovencev v majhnih krajih in dvoranah, v gasilskih domovih in v telovadnicah, v sodobnih kulturnih centrih, na prostem, na slovenski obali; gostovali smo tudi pri Slovencih v Italiji in v Bosni in Hercegovini. Zelo radi jo pripravljamo za obiskovalce prireditve in radijske poslušalce; oboji jo spremljajo z navdušenjem, saj dobrega humorja, satire in dobre glasbe ni nikoli preveč. Ali bomo oddajo pospremili tudi v njeno peto desetletje, pa najverjetneje ne bo programska, ampak - ekonomska odločitev.«

Vabljeni v Velenje!

V soboto, 2. junija, ob 20. uri vabljeni v Dom kulture v Velenje, kjer bo v oddaji v živo nastopila izvrstna glasbena in govorna zasedba: Big band RTV Slovenija z instrumentalnimi solisti, dirigent Lojze Krajnčan, izvrstna vokalistka, pianistka in avtorica Neisha, domačin in stand-up komik Uroš Kuzman ter Ježkova nagrajenca Sašo Hribar in Tilen Artač.

