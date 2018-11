Voditelj oddaje Prizma optimizma Milan Krapež. Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj V tokratni oddaji bo nastopila tudi Nina Strnad. Foto: SOJ RTV SLO/Ciril Jazbec Andraž Gartner - Canegatto je prejemnik nagrade za najbolj obetavnega avtorja in izvajalca na Popevki 2018 - za pesem Samo mirno, samo dalje. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Big band RTV Slovenija bo tokrat vodil Tadej Tomšič. Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj Dodaj v

Prizma optimizma v Novi Gorici

V soboto, 1. decembra, ob 20. uri

22. november 2018 ob 10:36

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Ob obletnici razvedrilne radijske oddaje Prizma optimizma, ki po Sloveniji potuje že 40 let, njeni ustvarjalci 1. decembra 2018 vabijo v Novo Gorico, kjer bodo nastopili: Big band RTV Slovenija z dirigentom Tadejem Tomšičem, vrhunska džezovska vokalistka Nina Strnad in Andraž Gartner - Canegatto, prejemnik nagrade za najbolj obetavnega avtorja in izvajalca na Popevki 2018 za pesem Samo mirno, samo dalje.

Razvedrilna oddaja 1. programa Radia Slovenija Prizma optimizma je pred štirimi desetletji nastala kot studijska oddaja. Njej idejni oče je bil nekdanji urednik radijskega kulturno-zabavnega programa Vili Vodopivec, ki je tudi boter njenega imena. Prvi režiser oddaje je bil Grega Tozon, vodil pa jo je takrat že upokojeni profesor matematike in pisec šaljivih prispevkov v tedniku Pavliha in pod psevdonimom Osat tudi v Nedeljskem dnevniku — Viktor Plemelj.

Uredniki in voditelji oddaje so se menjavali, oddaja pa je »preživela«. Zadnjih nekaj let za njeno glasbeno podobo skrbi Big band RTV Slovenija z instrumentalnimi solisti in vodilnimi slovenskimi vokalisti. Njen govorni del oblikujejo sodelavci kultne satirične oddaje Radio Ga-ga. Tokrat bodo na odru Kulturnega doma v Novi Gorici: Sašo Hribar, Jure Mastnak in Aleksander Pozvek.

Ob 40-letnici Prizme optimizma so ustvarjalci letos pripravili oddaje v koprskem gledališču, v Domu kulture v Velenju in v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, serijo pa zaključujemo v soboto, 1. decembra, ob 20. uri v Kulturnem domu v Novi Gorici Kot običajno bomo oddajo neposredno prenašali na 1. programu Radia Slovenija ob 20 uri. Oddajo vodi Milan Krapež.

