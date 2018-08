Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zanimivi za oči in ušesa: argentinski Orkester tradicijskih glasbil in novih tehnologij Foto: Juan Pablo Simfonični orkester RTV Slovenija bo prvi, ki bo spremljal argentinski Orkester tradicijskih instrumentov in novih tehnologij zunaj meja Južne Amerike. Foto: Matej Kolaković Lahko noč, otroci! bosta z interpretacijo dveh rezijanskih ljudskih pravljic najmlajšim zašepetala Boštjan Gorenc - Pižama in Primož Forte. Foto: arhiv Radia Slovenija Koncert skupine Šukar, na katerem bodo predstavili svoje uspešnice in nekaj skladb z novega albuma, lahko poslušate na Prvem in Arsu, še bolje pa bo živo na Novem trgu. Foto: osebni arhiv skupine Šukar Lani smo dobili dve drugouvrščeni kratki zgodbi: V zraku in Periferno. Foto: Ivan Merljak Boštjan Gombač bo z Big Bandom RTV Slovenija predstavil projekt IUCUNDUS. Foto: Marko Alpner Nadežda Tokareva je naša stalnica na Nočeh v Stari Ljubljani, tokrat predstavlja dela Mihelčiča, Matičiča in Ešpaja. Foto: osebni arhiv Nadežde Tokareve Dodaj v

Radio sredi mesta

Na Nočeh v Stari Ljubljani ponovno Prvi in Ars Radia Slovenija

13. avgust 2018 ob 11:49

Ljubljana - RTV SLO

Na tradicionalnih Nočeh v Stari Ljubljani bo tradicionalno veliko programa pripravil tudi Radio Slovenija. Vabimo vas na postanek na mestni promenadi Novega trga in v Mestnem muzeju, kjer pripravljamo pravljico, najboljšo kratko zgodbo, koncerte in poglobljene pogovore s kulturniki in umetniki. Ves program bo potekal živo, neposredno tudi v radijskem etru, v video prenosu na MMC RTV Slovenija in na Facebook straneh obeh programov.

V četrtek, 23. avgusta, na Novem trgu

Ob 19.35 pripravljamo pravljični večer za najmlajše. Boštjan Gorenc – Pižama in Primož Forte bosta predstavila dve ljudski pravljici iz Rezije, v katerih spoznamo ukane in prigode rusice, grdine, lisice in še kakšne zverinice iz Rezije. Pižama bo izdal, kako je rusica pregnala grdino, Forte pa bo pripovedoval pravljico Grdina na Barmánu. Program pripravlja in prenaša 1. program Radia Slovenija – Prvi. Pa Lahko noč, otroci!

Ob 20.15 se Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija pridruži zelo poseben orkester iz Argentine. Argentinski Orkester tradicijskih glasbil in novih tehnologij je skupnost glasbenikov in skladateljev, ki odkriva in oživlja umetnost ter duhovno izročilo igranja na glasbila Južne in Srednje Amerike. Poleg negovanja izvajalske prakse na večinoma pozabljenih glasbilih umetniki nadgrajujejo izročilo, tradicijska glasbila povezujejo z elektroniko, skladajo nova dela in delijo svoja spoznanja na koncertih, predstavitvah ter delavnicah za otroke in odrasle. V četrtek zvečer nam bodo predstavili program za orkester tradicijskih glasbil, prvič v zgodovini pa bodo zunaj Južne Amerike nastopili tudi s simfoničnim orkestrom; dirigent bo Martín Fraile. Program pripravlja in prenaša 3. program Radia Slovenija – program Ars.

Ob 22. uri lahko zaplešete in zapojete ob koncertu skupine Šukar, dobro znanemtamburaškem kvintetu, ki goji in ustvarja predvsem etno glasbo romskega in ciganskega izvora. Trenutno skupina Šukar pripravlja izid novega albuma, ki bo sestavljen iz avtorskih skladb v njihovem značilnem slogu. Na koncertu, ki ga organizira Prvi, bodo poleg svojih standardnih skladb za pokušino izvedli tudi delček novega programa. Poslušate jih lahko tako na Prvem kot na Arsu.

V petek, 24. avgusta, v Mestnem muzeju

Ob 16. uri vas vabimo na solistični recital violinistke Nadežde Tokareve. V Atriju Mestnega muzeja bo izvedla dela za solo violino Pavla Mihelčiča in Janeza Matičiča ter glasbo dveh našemu okolju manj znanih umetnikov, ruskega skladatelja Andreja Ešpaja in litvanskega skladatelja Vytautasa Barkauskasa. Koncert pripravlja Ars.

17.05: Tema oddaje Studio ob 17-ih, ki jo lahko v neposrednem prenosu poslušate na Prvem ali na Arsu, so manjšine, v njej pa bodo sodelovali pisateljica in poslanka Nataša Sukič, predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Horvat Muc ter kulturni antropolog in sodelavec Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu Milan Obid. V pogovoru z Markom Goljo nam bodo vsaj nekoliko približali manjšinsko izkušnjo, stvarnost in morda tudi nekoliko prihodnosti.

Ob 18.15 bomo v Literarnem večeru Med Trstom in Rabo predstavili delo treh slovenskih besednih ustvarjalcev iz Italije, Avstrije in Madžarske. Vprašanja jezika kot osrednjega izraznega sredstva pesnikov in pisateljev so pri književnikih, ki živijo v drugem jezikovnem okolju, še močneje izpostavljena kot pri drugih avtorjih, pa vendar niso edina. Pesmi Marka Kravosa ter proza Francka Mukiča prinašajo raznovrstno tematiko in odsevajo polno življenje, enkrat trpko, drugič razposajeno, vsekakor pa vznemirljivo. Izbrane odlomke bodo interpretirali Milan Štefe, Blaž Šef in Tomaž Gubenšek.

Ob 19.30 se bo znova predstavil Orkester tradicijskih glasbil in novih tehnologij. Prisluhnite koncertu in pogovoru, ki ga bosta vodila Gregor Pirš in Primož Trdan. Govorili bodo o namenu svojega večplastnega dela, za katerega so dobili tudi nagrade (več na zgornji povezavi). Prevajalec bo Andrej Rot. Dogodek organizira Ars.

V petek, 24. avgusta, na Novem trgu

Ob 21.30 bomo razkrili, kdo so avtorji izbranih zgodb letošnjega, sicer tradicionalnega Arsovega natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Strokovna žirija v sestavi Marjeta Drobnič, Veronika Simoniti in Marjan Kovačevič Beltram je izmed 259 del, ki so ustrezala razpisnim pogojem, izbrala pet zgodb za odkup, tri pa je nagradila. Zmagovalno zgodbo bo interpretiral Željko Hrs, prireditev pa lahko poslušate na Prvem in na Arsu.

Ob 22. uri: Boštjan Gombač je znan po tem, da vse, kar dobi v roke, spremeni v glasbeni inštrument in iz njega izvabi čudežne zvoke. Tudi na albumu Iucundus, ki ga je posnel v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija, je posegel po mnogih glasbilih in z njimi svoje privlačno potovanje skozi različne glasbene pokrajine spremenil v glasbeni vrtiljak, ki bo očaral vsaka dovolj odprta ušesa. Če ga ušesa in oči zgrešijo na Novem trgu, mu prisluhnite na Prvem ali na Arsu. Dirigent bo Lojze Krajnčan.

