Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! RTV Slovenija in Nataša Pirc Musar sta dosegli poravnavo. Foto: MMC RTV Slovenija Dodaj v

RTV Slovenija in Nataša Pirc Musar dosegli sodno poravnavo

Sporočilo za javnost

6. november 2017 ob 10:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

RTV Slovenija in Nataša Pirc Musar sta se dogovorili za sodno rešitev spora glede odškodnine zaradi odprave sklepa o imenovanju Nataše Pirc Musar za generalno direktorico RTV Slovenija.

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc in Nataša Pirc Musar sta 3. novembra 2017 sklenila sodno poravnavo in ob tem podajata skupno izjavo: "RTV Slovenija in Nataša Pirc Musar sta se dogovorili za sodno rešitev spora glede odškodnine zaradi odprave sklepa o imenovanju Nataše Pirc Musar za generalno direktorico RTV Slovenija. RTV Slovenija je sklep o imenovanju razveljavila maja 2014, lani pa je Višje sodišče odločilo, da je bilo to dejanje nezakonito. S tem je zaključen več kot tri leta trajajoč spor. Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc obžaluje zaplete pri imenovanju Pirc Musarjeve za generalno direktorico RTV Slovenija in za vse s tem povezane neprijetnosti."

Iz poravnave izhaja obveza, da bo RTV Slovenija Nataši Pirc Musar izplačala odškodnino v višini 70 tisoč evrov v dveh obrokih. Poravnava prav tako določa, da so s tem odpravljena vsa sporna pravna razmerja med obema stranema.

RTV Slovenija