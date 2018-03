Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obiskovalce letališča bomo presenetili z interpretacijo poezije. Foto: SOJ RTV SLO/RTV Slovenija, program Ars 21. marca je svetovni dan poezije. Program Ars pripravlja zvočno-poetični dogodek na Letališču Jožeta Pučnika. Foto: SOJ RTV SLO/RTV Slovenija, program Ars Tudi pri prevzemu prtljage bodo potniki, ki bodo pripotovali v Ljubljano z letali, prisluhnili poeziji. Foto: SOJ RTV SLO/RTV Slovenija, program Ars Dodaj v

S poezijo v daljave

Arsov zvočno-poetični dogodek na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

16. marec 2018 ob 11:22,

zadnji poseg: 16. marec 2018 ob 11:42

Ljubljana - RTV SLO

Ob svetovnem dnevu poezije, 21. marca, Tretji program Radia Slovenija – program Ars s partnerji na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pripravlja poseben zvočno-poetični dogodek Daljave. Preplet zvoka in poezije bodo doživeli (po)potniki in Arsovi poslušalci; neposredni radijski prenos dogodka bo ob 16.10, lahko pa si ga ogledate tudi na MMC RTV Slovenija in Arsovi facebook strani.

»Vsaka prava poezija v sebi nosi daljave, ki nas lahko odrešijo stereotipov, klišejev in enoumja. Vsaka dobra pesem je polet zase,« pravita scenaristka Daljav Tina Kozin in njihova režiserka Saška Rakef. Potnike na prijavnih okencih, na terminalu pri izhodnih vratih in pri prevzemu prtljage bomo presenetili z interpretacijami pesmi slovenskih pesnikov, prepletenimi z zvočnimi utrinki izvornega okolja dogajanja na letališču. Pesmi bodo interpretirali dramski igralci oziroma avtorji.

Ta špraha je mejna. Ves svet kliče v človekov posluh.

Osrednji dogodek bo v zaprtih prostorih terminala, kjer bosta glas in protiglas (Nika Rozman in Nataša Živković) pripovedovala bivanjsko zgodbo, sestavljeno iz verzov izbranih pesmi Prešernovih nagrajencev, objavljenih v zbirki Dotiki daljav. Pesmi, interpretirane v različnih jezikih (studijsko oblikovanje zvoka Sonja Strenar, glasbena dramaturgija Darja Hlavka Godina), se bodo vpele v poetično predelano letališko zvočno krajino (skladatelj Brane Zorman); pesem bo postala del letališkega vsakdana in zvočnost letališča del pesmi.

Ta špraha ni meja. Človek, posluh.

Pri uresničitvi Daljav sodelujejo interpreti Alla Abramova, Dragana Alfirević, Primož Čučnik, Drago Drevenšek, Iztok Geister, Dejan Juravić, Miklavž Komelj, Tadeja Krečič Scholten, Miroslav Košuta, Svetlana Makarovič, Jasna Rodošek, Matej Rus, Ana Johana Scholten, Marjan Strojan, Blaž Šef, Veno Taufer, Maja Vidmar, Uroš Zupan in Miha Zor. Zvočno teksturo poetičnega dogodka bodo živo tkali še napovedovalka Eva Longyka Marušič, zvokovna mojstra Matjaž Miklič in Nejc Zupančič ter asistenta Gašper Vodlan in Matjaž Šercelj. Za preplet zvočne krajine z vizualno poetiko brniškega letališča pa bosta poskrbela Anže Ančimer in Mitja Groznik. Zvočno-vizualni dialog bo koordiniral Grega Peterka.

Izvedbo dogodka so omogočili Tretji program Radia Slovenija – program Ars, Društvo slovenskih pisateljev, Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, Cona, Fraport, Javna agencija za knjigo RS, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Visit Kranj.

Fotografije v polni ločljivosti so na voljo tukaj.

Vir fotografij: RTV Slovenija, program Ars.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija