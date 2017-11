Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Voditeljici oddaje Uršula Zaletelj in Maja Stepančič z zmagovalcema Anžetom Lopatičem in Janom Novakom. Foto: SOJ RTV SLO/Val 202 Dodaj v

Sezono avtorske oddaje na Valu 202 dobita oba finalista oddaje Hej, DJ!

Nova radijska didžeja sta Anže Lopatič in Jan Novak.

29. november 2017 ob 15:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, Val 202

V ponedeljek, 27. novembra, sta se v Centralni postaji v Ljubljani za naslov najboljšega mladega radijskega didžeja borila finalista Anže Lopatič in Jan Novak in na koncu za nagrado oba dobila svojo avtorsko oddajo na Valu 202.

Tekmovanje je tako kot doslej potekalo na način, da je zmagovalec postal tisti, ki je v spletnem prenosu na Facebooku prejel višje število všečkov. V finalu so ob tem glasove oddali tudi trije člani žirije, Andrej Karoli (radijski voditelj in glasbeni urednik), Jernej Sobočan (glasbeni urednik) in Matej Praprotnik (pomočnik direktorja Radia Slovenija za strateška vprašanja). Glas posameznega žiranta boljšemu didžeju v finalnem paru se je pretvoril v 50 všečkov na Facebooku.

V ponedeljek zvečer so tako razglasili zmagovalca oddaje Hej, DJ!. Po seštevku glasov žirije in glasovalcev v video prenosu na Facebooku je bil boljši Anže Lopatič iz Ljubljane, ki je tako premagal Jana Novaka.

Ker pa je ekipa Vala 202 med glasovanjem skrbno spremljala glasovanje na Facebooku in beležila podatke, so zaradi suma nepoštenega glasovanja opravili natančno analizo in ugotovili, da je bil vzorec glasovanja nenavaden. Med 4319 glasovi so zabeležili dobrih 700 glasov, katerih izvor se bistveno razlikuje od prevladujočega vzorca, pojavili pa so se v petih valovih, ki statistično izstopajo iz normalnega poteka glasovanja.

Ker je bil celoten projekt Hej, DJ! zasnovan in voden s pozitivno idejo podpirati ustvarjalnost mladih, jim zagotoviti promocijo in povezovanje, ob čemer so izpostavljali tudi pošteno tekmovalnost in dokazovanje pred javnostjo, se je ekipa Vala 202 odločila, da bo oddajo v etru Vala 202 prihodnje leto omogočila obema finalistoma, Anžetu Lopatiču in Janu Novaku.

