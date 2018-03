Slovenijo bo na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki zastopal Nikola Pajanović

30. marec 2018 ob 17:47

Ljubljana - RTV SLO

Televizija Slovenija je danes v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana pripravila finalni izbor za predstavnika Slovenije na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki 2018. Komisija je odločila: v Edinburgu nas bo zastopal violinist Nikola Pajanović.

Ljubljančan, ki je letos dopolnil 18 let, je v finalu nastopil s 3. stavkom Koncerta za violino in orkester v D-duru, opus 35 (Finale: Allegro vivacissimo) Petra Iljiča Čajkovskega in komisijo prepričal s suverenim nastopom. »Počaščen sem, da bom lahko Slovenijo zastopal na tem velikem tekmovanju. Zelo sem vesel tega uspeha, saj sem se res zelo 'pomatral' in se pripravljal za to tekmovanje. Želim pa čestitati tudi vsem kolegom za današnje nastope, za ta res visok nivo predstav,« pravi Nikola Pajanović.

Nikola je študent 2. letnika Akademije za glasbo v Ljubljani in 3. letnika gimnazijskega programa na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Violino je začel igrati pri šestih letih, pri osmih pa se je že udeležil mednarodnega tekmovanja Euritmia v Italiji in dobil zlato priznanje in 2. nagrado. Od takrat se je udeležil številnih tekmovanj in osvojil prestižne nagrade; na mednarodnih tekmovanjih (Ars Nova, Euritmia, Jaroslav Kocijan) šest prvih nagrad, pet absolutnih prvih nagrad, dve posebni nagradi, tri zlate plakete, laureat na mednarodnem violinskem tekmovanju, na državnih tekmovanjih pa štiri prve nagrade (Temsig, Leon Pfeifer) in seveda tudi priznanje za doseženih 100 točk.

Kot solist je nastopal s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije in z orkestrom SNG Maribor, slišite pa ga lahko nastopati tudi s Saro Čano na violončelu ali z bratom Stefanom Pajanovićem na klavirju.

Ima kaj prostega časa? Bolj malo. Takoj po finalu izbora za mladega glasbenika, ki bo avgusta stopil na veliki oder tega EBU tekmovanja v Edinburgu, je Nikolo čakala vaja s kvartetom, v prihodnjih dneh pa ima v urniku že priprave na naslednje veliko mednarodno violinsko tekmovanje. Da ne ostane samo pri glasbi, med vajami in nastopi, pravi, najde čas za krepitev telesa in duha – za fitnes.

Izbor za slovenskega predstavnika na tekmovanju Evrovizijskih mladih glasbenikih za mladega violinista ni novost; Nikola je bil namreč že pred dvema letoma finalist slovenskega izbora. Takrat nas je na mednarodnem tekmovanju uspešno zastopala violončelistka Zala Vidic.

V tokratnem finalu izbora slovenskega predstavnika za tekmovanje Evrovizijski mladi glasbeniki so se komisiji ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga je vodil dirigent Simon Krečič, predstavili še Sebastijan Buda (rog), Samanta Škorja (klarinet),Ana Knez (basovska pozavna), Leto Križanič Žorž (harfa) inTeja Udovič Kovačič(harmonika). Posnetek finalnega izbora si lahko ogledate v nedeljo, 15. aprila, ob 18.35 na TV SLO 2.

Nikola Pajanović bo torej Slovenijo med 16. in 24. avgustom zastopal na 19. tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki 2018 v škotskem Edinburgu. Finalni nastopi bodo 23. avgusta v dvorani Usher, najpomembnejšem edinburškem koncertnem prizorišču. Letos, tako se pohvalijo organizatorji, bo po letu 2006 ponovno rekordna udeležba sodelujočih držav. Na Škotskem bomo namreč slišali izvrstne predstavnike kar 18 držav, tekmovanje pa bomo spremljali tudi na TV Slovenija.

Vir foto: Sašo Štih.

Fotografije v polni ločljivosti so na voljo tukaj in tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija