Slovenska polka in valček 2017: Izbranih šest polk in šest valčkov

Neposredni prenos festivala bo v petek, 7. aprila, ob 20. uri na TV SLO 1 in Radiu Maribor

2. marec 2017 ob 15:13

Na javni razpis za sodelovanje na festivalu Slovenska polka in valček 2017, ki se je iztekel 19. februarja ob polnoči, je prispelo 59 prijav. Petčlanska strokovna komisija v sestavi Damir Tkavc, Matjaž Vlašič, Martin Juhart, Boris Kopitar in Janez Dolinar je v skladu z razpisnimi pravili izbrala 12 tekmovalnih skladb, šest polk in šest valčkov, ter dve rezervni skladbi (eno polko in en valček).

Že 22. festival narodno-zabavne glasbe, ki pri glasbenikih uživa velik ugled, bo v petek, 7. aprila, ob 20. uri v Športni dvorani v Podčetrtku. Voditelja festivalabosta priljubljena gostitelja petkovih narodno-zabavnih večerov na Televiziji Slovenija Darja Gajšek in Blaž Švab. Vstopnice za festival so že v prodaji.

Na festivalu, ki ga bomo predvajali na 1. programu Televizije Slovenija in Radiu Maribor, bomo podelili tri nagrade:

nagrado za najboljšo polko po mnenju občinstva, nagrado za najboljši valček po mnenju občinstva in nagrado za najboljšo skladbo festivala v celoti po mnenju strokovne žirije.

Izbrani valčki (zapisani po abecednem vrstnem redu izvajalcev): AKORDI (Pevec), GLAS (Kdor srcu sledi), NARCIS (Vez življenja), OGNJENI MUZIKANTI IN TJAŠA HORVAT (Če bi bil danes ...), TIK-TAK (Povej mi, draga deklica), UNIKAT (Kaj pa ti).

Izbrane polke (zapisane po abecednem vrstnem redu izvajalcev): JUHEJ (Plesalka), MLADI KORENJAKI(Korenjak), S.O.S. KVINTET (Presrečna sem, zaljubljena), SKUPINA ZAKA'PA NE (Malo nora sva), STORŽIČ (Ta nagajivi čas), ŠEPET (Sedem petkov).

Finalisti se bodo predstavili v oddaji Slovenski pozdrav

Finaliste festivala Slovenska polka in valček 2017 bomo gostili v oddaji Slovenski pozdrav 31. marca. V novi sezoni z nami ostajajo Mali velikani - otroci, stari do 14 let, ki pojejo priredbe slovenskih uspešnic, ter kviz, v katerem se pomerita dva znana slovenska para za dober namen. Akcija bo imela tudi dobrodelno noto. Novi sta rubriki Ujeti muzikant - gre za sklop 11-ih skritih kamer, ki so mešanica resničnostnega šova in impro lige ter Kolo sreče polk in valčkov. Gre za obujanje starih uspešnic iz zakladnice domače glasbe, v kateri mora izbrani ansambel v šestdesetih minutah prirediti skladbo, ki jo na začetku zavrti na kolesu. Nagradno vprašanje za facebook po novem prepeva občinstvo v dvorani.

Blažu in Darji se bosta v novi sezoni pridružila igralca oz. humorista - Mirjam Sedmak in Saša Klančnik. Prva oddaja bo na sporedu v petek, 3. marca, ob 20. uri na 1. programu Televizije Slovenija.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija