Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! RTV Slovenija Foto: SOJ RTV SLO Dodaj v

Spremembe programske sheme na Valu 202

Izjava za javnost

6. marec 2018 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Valu 202 zadnja leta dejavno spreminjajo in posodabljajo programsko shemo ter usklajujejo programske načrte z zaostrenimi finančnimi okvirji. V skladu s finančnim načrtom za leto 2018 so morali sprejeti nekaj ukrepov, da bi lahko poslovno, finančno izpeljali leto.

Vse odločitve o spremembah programske sheme so dodobra premišljene, tudi take, ki jih morajo sprejeti predvsem po načelu najmanjše škode za program, še posebej, ko gre za odločitve, ki pomenijo zaključek sodelovanja s kakšnim od sodelavcev ali ukinitev kakšne od oddaj. Potem ko so v letu 2017 umaknili nekaj rubrik in oddaj v različnih segmentih programa, predvsem v Dnevno aktualnem programu, racionalizirali organizacijo dela na programu, so se po tehtnem premisleku med drugim odločili, da bodo v letu 2018 iz programske sheme umaknili oddaje Drugi val, oddajo V soju žarometov, rubriko RH+, omejili obseg sodelovanja z nekaj zunanjimi sodelavci ter umaknili niz načrtovanih športnih terenov. Načrtovane spremembe programske sheme ne bodo spremenile formata in krovne usmeritve programa Vala 202, kot sta definirana v Dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti AKOS, prav tako ne bodo bistveno porušile razmerij, ki so za Val 202 določena s tem Dovoljenjem, prav tako s Programskimi načrti. Verjamejo, da bo tudi učinek v javnosti ostal enak, kot ga Val 202 trenutno ima, od leta 2017 je spet na vrhu poslušanosti v Sloveniji. Zavedajo se pomena nišnih, specializiranih vsebin, široke glasbene ponudbe, tudi alternativne glasbe, zato bodo termini umaknjenih oddaj ostali zapolnjeni s sorodnimi vsebinami in za – vsebinsko - podobno ciljno publiko.

Oddaji Drugi val in V soju žarometov sta dve izmed zadnjih na Valu 202, katerih format se dolga leta ni spremenil. Pri tehtanju končne uredniške odločitve so poleg finančnih proučili še druge dejavnike, torej sodobnost formata, multimedijska prisotnost, čisto na koncu pa tudi poslušanost. Po raziskavah Radiometrije RM kot Mediane RM se rating pozno večernega termina 22.30-24.00 v zadnjih treh letih giblje med 0,1 % in 0,4 % oz. od 1.600 do 6.400 poslušalcev.

Ob tem je pomembno, da je med vsemi programi Radia Slovenija prav Val 202 ključen za pridobivanje mladih poslušalcev in prihodnjih poslušalcev javnega radia. Utemeljeno lahko namreč dvomijo o učinkovitem nagovarjanju mlade publike, če so oddaje omejene na FM platformo. Zato je pri spremembah programske sheme ključno vodilo tudi 'pomlajevanje' njenih poslušalcev.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija