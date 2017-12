Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jure Ivanušič med snemanjem Steklih lisic. Foto: SOJ RTV SLO/Dejan Ulaga Scenaristični prvenec Jureta Ivanušiča Stekle lisice je prvi pravi "pohorski vestern". Scenarist je odličen v vlogi jeznega štajerskega rokerskega kmeta Lovra Malkoviča - Džona. Foto: SOJ RTV SLO/Dejan Ulaga Primer preiskuje novinarka lokalne TV s snemalcem. Župana ima že dolgo na muhi. Foto: SOJ RTV SLO/Dejan Ulaga Dodaj v

Stekle lisice med gledalce zadnjo sredo v letu

'Pohorski vestern' z divjega vzhoda po scenariju Jureta Ivanušiča

7. december 2017 ob 10:21

Ljubljana - RTV SLO

Pohorski kmet in roker po duši Lovro Malkovič – za prijatelje Džon – po naključju zaloti gozdarje, ki podirajo drevesa v gozdu, ki ga je podedoval po prednikih. Izkaže se, da je gozd po pravniško-birokratskih mahinacijah prešel v last občine. Malkovič, pristni Štajerec, sklene, da bo dal »veljakom« vetra! Tako si je zgodbo zamislil Jure Ivanušič, ki je napisal scenarij za 'prvi pohorski vestern' Stekle lisice in v njem pod režijsko taktirko Borisa Jurjaševiča odlično odigral glavno vlogo. S Steklimi lisicami, celovečernim filmom TV Slovenija, bomo gledalce premierno obdarili v božično-novoletnem tednu – v sredo, 27. decembra, ob 20. uri na TV SLO 1.

Film je postavljen v ruralno okolje pohorskih gozdov in manjšega podpohorskega mestnega središča. Glavna tema je na videz brezizhodni položaj malega človeka, ki bije boj za pravico proti zakonom, ki jih oblast pogosto oblikuje in uporablja le v svoj prid, mali človek pa v boju proti birokratskim mehanizmom ostaja sam, nemočen in nezaščiten. Brez pomoči novinarskega odkrivanja ozadij bi takšen boj lahko postal zaman, donkihotski spopad z mlini na veter.

Ko Lovro Malkovič v svojem gozdu zaloti gozdarje pri podiranju »svójih drev«, pravico vzame v svoje roke; zbesni in s puško začne preganjati gozdarje. V ta konflikt je kot glavni antagonist vpleten župan s svojimi pomočniki in vplivnimi političnimi povezavami, zato ni čudno, da Malkovič pristane v kolesju organov pregona. V situacijo vstopi nova protagonistka, mlada preiskovalna novinarka Alja z lokalne televizijske postaje, ki se izkaže za pomembno Lovrovo zaveznico. Tudi ona iz osebnih razlogov že dolgo bije boj z županom, ki je po njenem prepričanju odgovoren tudi za prezgodnjo smrt njenega očeta. Loti se Malkovičevega primera, ki se ji zdi dobra priložnost za razkrinkanje nelegalnega in kriminalnega početja župana in njegovega kroga.

Živahna in napeta zgodba z veliko akcije in duhovitimi dialogi je posneta na avtentičnih lokacijah, liki pa govorijo v pristni štajerščini. K vzdušju filma pripomore tudi široka paleta glasbenih motivov, ki zaznamujejo avtohtoni vestern iz pohorskih gozdov.

V glavni vlogi nastopa Jure Ivanušič, v ostalih nosilnih vlogah pa Iva Krajnc Bagola, Vlado Novak, Igor Žužek, Jurij Drevenšek, Bojan Emeršič, Vladimir Vlaškalić in Magdalena Kropiunig. Film je režiral Boris Jurjaševič.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija